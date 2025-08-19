Фритюрницы с горячим воздухом: скрытые опасности, о которых молчат продавцы

Антипригарные покрытия фритюрниц при перегреве выделяют вредные вещества

Фритюрницы сейчас невероятно популярны, и это неудивительно: реклама обещает здоровое приготовление без литров масла и быстрое жарение. Но на деле не всё так безоблачно.

Мощный вентилятор и ограниченное пространство делают фритюрницы уязвимыми к перегреву. Если вовремя не заметить или задать слишком высокую температуру, есть риск возгорания. В духовке такое тоже возможно, но в маленькой фритюрнице риск выше.

Токсичные испарения

Антипригарные покрытия некоторых моделей при перегреве выделяют вредные вещества. В плохо проветриваемом помещении это может быть опасно. Чаще всего подобные проблемы встречаются у недорогих устройств с некачественными покрытиями.

Поврежденный слой тоже опасен — как и у сковородок. Решение простое: выбирать фритюрницы с нетефлоновыми поверхностями.

Акриламид: скрытая угроза

Во фритюрнице, как и в духовке, при нагреве картофеля выше 120 °C образуется акриламид — потенциально канцерогенное вещество.

Чтобы снизить риск, замачивайте картофель минимум на полчаса и готовьте при более низких температурах.

Ограниченный объём

Большинство моделей компактны. Если вы готовите на большую семью, придётся делать это партиями. Пока одни порции будут ждать, другие остынут и потеряют вкус.

Духовка в этом плане выигрывает: в ней можно приготовить больше за раз.

Стоит ли покупать?

Да, но важно учитывать недостатки. Фритюрница станет удобным помощником для небольших семей, если выбрать качественную и достаточно вместительную модель.

