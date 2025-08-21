Мангальная зона без ЧП: 5 советов эксперта о безопасности на даче

Секреты безопасной мангальной зоны: 5 советов, которые защитят ваш дом и семью

Обустройство мангальной зоны требует особого внимания к безопасности. Эксперт онлайн-гипермаркета "ВсеИнструменты.ру" Максим Соколов поделился пятью важными советами, которые помогут избежать непредвиденных ситуаций.

Фото: Adobe Stock by dusanpetkovic1, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Пикник

Учесть терморазрыв. Многие считают, что установка мангала на бетон обеспечивает достаточную безопасность. Однако раскаленные угли могут нагревать бетон до такой степени, что он начинает трескаться, а искры — разлетаться. Чтобы предотвратить это, необходимо создать терморазрыв: разместить между мангалом и поверхностью слой керамзита или огнеупорного кирпича, пишет Газета.Ru. Обращать внимание на ветер. Одной из распространенных ошибок является хранение дров рядом с мангалом. Сухие поленья могут вспыхнуть всего за несколько секунд, если ветер подхватит искру. Вместо этого рекомендуется держать запас дров в металлическом ящике с плотной крышкой. Также стоит учитывать направление ветра при размещении мангала: дым и искры не должны лететь в сторону дома или деревьев. Для дополнительной защиты можно использовать металлическую сетку на земле, которая не даст искрам упасть на сухую траву и поджечь её. Разделить пространство мангальной зоны. Мангал должен стоять на негорючей поверхности, такой как плита или гравий. Вокруг мангала необходимо создать свободную зону шириной 1,5-2 метра, чтобы предотвратить случайные приближения. Согласно нормам пожарной безопасности, мангал должен быть размещен не ближе 5 метров от дома и 1-3 метров от забора или деревьев. В некоторых регионах или садовых товариществах могут действовать дополнительные требования. Если участок небольшой, можно установить огнестойкий экран из базальтовой ваты и стального листа, который будет отражать жар и предотвращать распространение искр. Тушить угли правильно. При возникновении непредвиденной ситуации не стоит тушить угли песком. Песок тушит только открытое пламя, а потушенные угли могут сохранять высокую температуру (до 300°C) в течение длительного времени. Для полной уверенности в безопасности рекомендуется залить угли водой и перемешать их. Обеспечивать безопасность детей и животных. Чтобы дети и животные не могли случайно подойти к огню, рекомендуется выложить вокруг мангала полосу из крупного гравия шириной 0,5 метра. По такому гравию неприятно ходить, что создает естественный барьер. Также можно установить датчики движения с сигналом, которые срабатывают при приближении к опасной зоне. Для детей можно сделать "игрушечный" мангал из камней, который отвлечет их внимание от настоящего огня.

Современные технологии для безопасности

Сегодня доступны различные технологии, которые делают отдых с мангалом более безопасным. Например, термодатчики с Wi-Fi, такие как X-Sense, могут прислать уведомление на телефон при достижении критической температуры. Также стоит рассмотреть возможность установки автоматической системы тушения, которая срабатывает при повышении жара до опасного уровня.

