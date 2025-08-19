Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Индекс Мосбиржи вырос на 0,49% и достиг 2 965 пунктов на 20 августа
Дело о смерти Мэттью Перри: последняя обвиняемая признала вину
Guardian: учёные смогут контролировать вкус шоколада с помощью микроорганизмов
Свиная печень с луком и морковью готовится на сковороде за 30 минут
Елена Терлеева впервые вышла замуж в 40 лет
Гордон опровергла нападение Товстик на мужа: травма получена при выносе вещей
Кинологи: ревность у собак возникает из-за угрозы эмоциональной связи с хозяином
Эксперт по путешествиям Эванс-Фиск: отдых в Албании стал дешевле, чем в Турции
Руслан Пименов: в Зените обсуждают увольнение Семака из-за провального старта

Хит интерьера 2025: эти цвета заряжают энергией и превращают квартиру в источник счастья

Дофаминовый декор превращает интерьер в инструмент повышения энергии и настроения
1:54
Недвижимость

Скучный интерьер с белыми стенами уже не вдохновляет? Тогда пора познакомиться с новым трендом — дофаминовым декором. Это не просто мода, а настоящий инструмент для повышения энергии и настроения.

гостиная в желтых тонах
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
гостиная в желтых тонах

Подобно тому, как солнечное утро бодрит лучше пасмурного, насыщенные цвета в интерьере способны напрямую влиять на психику.

Что такое дофаминовый декор и зачем он нужен

Идея проста: окружите себя оттенками, текстурами и деталями, которые радуют глаз, и ваш дом начнёт "работать" на ваше настроение. Желтый, розовый, оранжевый, зелёный или синий в аксессуарах, мягкие ковры, бархат, блестящие поверхности и растения — всё это создаёт пространство, где хочется жить и творить.

При этом не нужно с нуля менять весь интерьер: достаточно добавить пару ярких подушек, картину, лампу необычной формы или коврик, чтобы белая база ожила.

Психологический эффект цвета в доме

Жизнь в дофаминовом интерьере — это не только эстетика, но и практическая польза. Яркие краски заряжают энергией, помогают справляться с усталостью, стимулируют к действию.

А игривые сочетания текстур и форм создают ощущение непринуждённости и свободы.

Как внедрить тренд у себя дома

  • Добавьте акценты: текстиль, картины, вазы, мебельные детали.
  • Сочетайте материалы: мягкое и блестящее, бархат и металл.
  • Используйте аксессуары с историей: статуэтки, сувениры, личные коллекции.
  • Не бойтесь смешивать стили и яркие палитры.

Главное правило: слушайте себя. Дофаминовый декор — это способ превратить дом в пространство, которое радует каждый день и поддерживает в любых обстоятельствах.

Уточнения

Интерье́р — композиция внутреннего пространства здания с элементами обстановки предметно-пространственной среды. 

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Артём Гапоненко
Артём Гапоненко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Редактор Вероника Эйнуллаева
Вероника Эйнуллаева — журналист, выпускающий редактор Правды.Ру
Сейчас читают
Боб и пикси стали основными короткими стрижками сезона осень-2025 по версии стилистов
Красота и стиль
Боб и пикси стали основными короткими стрижками сезона осень-2025 по версии стилистов Аудио 
Модные офисные свитера: как выбрать стильный и уютный вариант на осень
Красота и стиль
Модные офисные свитера: как выбрать стильный и уютный вариант на осень Аудио 
Биологи из Канады и Японии открыли микроб Sukunaarchaeum
Наука и техника
Биологи из Канады и Японии открыли микроб Sukunaarchaeum Аудио 
Популярное
ТОП-5 подержанных авто, где ремонт обойдётся дороже покупки

В 2025 году вторичный рынок полон «сюрпризов». Рассказываем, какие подержанные авто лучше не покупать и какие скрытые проблемы чаще всего маскируют продавцы.

В России выросло число подержанных машин со скрученным пробегом
Подъём штанги стоя является королём среди упражнений на бицепс
Бицепс растёт как на дрожжах: работает только это упражнение
Самый дальнобойный истребитель Европы теперь в Белоруссии: страна получила новые Су-30СМ2
Вы сами растите монстра: пять поступков хозяина, которые провоцируют агрессию у собаки
Саммит в Вашингтоне: Зеленский требует встречи с Путиным и 100 млрд долларов Любовь Степушова New Scientist: клинический психиатр Рами Камински описал новый тип личности — отровертов Игорь Буккер Первый советский автомобиль для инвалидов ГАЗ-18 был разработан в 50-х годах Сергей Милешкин
Салат с крабовыми палочками и овощами, который точно станет хитом
Монета в двери автомобиля — хитрость, о которой знают только угонщики
Даже опытные хозяйки этого не знают: ошибка с луком, которая убивает вкус любого супа
Даже опытные хозяйки этого не знают: ошибка с луком, которая убивает вкус любого супа
Последние материалы
Глава ФПБК потребовал признать Юрия Шевчука иностранным агентом
Эркин Касымбек — чемпион мира U20 по вольной борьбе
Хинштейн — Курская область создаст систему одного окна для инвесторов
Казахстанец Эдиге Касымбек вышел в финал ЧМ по борьбе среди молодёжи в Болгарии
Итальянский трансферный рынок: всё о последних переговорах
Аджика с хреном и чесноком готовится без варки и стерилизации за сутки
Коби Брайант — величайший? Сенсационное заявление Денниса Родмана
Исследование выявило народы России с высокой предрасположенностью к фотостарению
Автомеханики рассказали, как по поведению масляного щупа определить износ поршневых колец
Рэпер Баста сотрудничает с Марго Овсянниковой из-за финансовых трудностей
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.