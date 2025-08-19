Хит интерьера 2025: эти цвета заряжают энергией и превращают квартиру в источник счастья

Дофаминовый декор превращает интерьер в инструмент повышения энергии и настроения

1:54 Your browser does not support the audio element. Недвижимость

Скучный интерьер с белыми стенами уже не вдохновляет? Тогда пора познакомиться с новым трендом — дофаминовым декором. Это не просто мода, а настоящий инструмент для повышения энергии и настроения.

Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License) гостиная в желтых тонах

Подобно тому, как солнечное утро бодрит лучше пасмурного, насыщенные цвета в интерьере способны напрямую влиять на психику.

Что такое дофаминовый декор и зачем он нужен

Идея проста: окружите себя оттенками, текстурами и деталями, которые радуют глаз, и ваш дом начнёт "работать" на ваше настроение. Желтый, розовый, оранжевый, зелёный или синий в аксессуарах, мягкие ковры, бархат, блестящие поверхности и растения — всё это создаёт пространство, где хочется жить и творить.

При этом не нужно с нуля менять весь интерьер: достаточно добавить пару ярких подушек, картину, лампу необычной формы или коврик, чтобы белая база ожила.

Психологический эффект цвета в доме

Жизнь в дофаминовом интерьере — это не только эстетика, но и практическая польза. Яркие краски заряжают энергией, помогают справляться с усталостью, стимулируют к действию.

А игривые сочетания текстур и форм создают ощущение непринуждённости и свободы.

Как внедрить тренд у себя дома

Добавьте акценты: текстиль, картины, вазы, мебельные детали.

Сочетайте материалы: мягкое и блестящее, бархат и металл.

Используйте аксессуары с историей: статуэтки, сувениры, личные коллекции.

Не бойтесь смешивать стили и яркие палитры.

Главное правило: слушайте себя. Дофаминовый декор — это способ превратить дом в пространство, которое радует каждый день и поддерживает в любых обстоятельствах.

Уточнения

Интерье́р — композиция внутреннего пространства здания с элементами обстановки предметно-пространственной среды.



Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.