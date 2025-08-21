Компьютер задыхается: эксперт раскрыл смертельную опасность чистки системного блока — вы точно этого не знали

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Руководитель технической поддержки компании Langame Software Александр Зинчеев рассказал, что для чистки системного блока компьютера не стоит использовать пылесос или другое электрооборудование, которое может вызвать разряд статического электричества. Статическое электричество может повредить комплектующие.

Фото: unsplash.com by Clint Patterson is licensed under Free to use under the Unsplash License
Вместо этого лучше использовать сжатый воздух, который можно купить в магазинах товаров для дома. Если грязь не сдувается, её можно смести малярной кистью. Радиаторы, вентиляторы и блок питания также удобно чистить кистью, пишет Газета.Ru.

В компьютерных клубах, где много устройств, вместо баллона со сжатым воздухом часто используют компрессор, добавил Зинчеев.

Зинчеев подчеркнул, что запыление системного блока — одна из самых распространённых причин ухудшения работы компьютера. Пыль, шерсть животных или волосы могут привести к перегреву компонентов и ухудшению их взаимодействия. Поэтому регулярная чистка ПК — залог его стабильной и продолжительной работы.

Компью́тер (англ. computer, МФА: [kəmˈpjuː.tə(ɹ)] — «вычислитель», от лат. computare — считать, вычислять) — функциональное устройство, способное выполнять значительный объём вычислений, включая многочисленные арифметические и логические операции, без прямого вмешательства человека.

Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
