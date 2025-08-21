Компьютер задыхается: эксперт раскрыл смертельную опасность чистки системного блока — вы точно этого не знали

Руководитель технической поддержки компании Langame Software Александр Зинчеев рассказал, что для чистки системного блока компьютера не стоит использовать пылесос или другое электрооборудование, которое может вызвать разряд статического электричества. Статическое электричество может повредить комплектующие.
Вместо этого лучше использовать сжатый воздух, который можно купить в магазинах товаров для дома. Если грязь не сдувается, её можно смести малярной кистью. Радиаторы, вентиляторы и блок питания также удобно чистить кистью, пишет Газета.Ru.
В компьютерных клубах, где много устройств, вместо баллона со сжатым воздухом часто используют компрессор, добавил Зинчеев.
Зинчеев подчеркнул, что запыление системного блока — одна из самых распространённых причин ухудшения работы компьютера. Пыль, шерсть животных или волосы могут привести к перегреву компонентов и ухудшению их взаимодействия. Поэтому регулярная чистка ПК — залог его стабильной и продолжительной работы.
