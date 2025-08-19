Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Кубик льда заменит полку бытовой химии? Вот как холод может стать оружием в уборке

Лёд помогает удалить жвачку, воск и вмятины на ковре
1:27
Недвижимость

Каждое лето в морозилке у большинства из нас лежат несколько кубиков льда. Обычно мы добавляем их в напитки, чтобы охладиться, но мало кто задумывался, что лёд может стать настоящим секретным оружием в уборке.

Кубики льда
Фото: flickr.com by liz west, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
Кубики льда

Он работает сразу в двух направлениях:

  • холод изменяет структуру материала;
  • твёрдая поверхность действует как лёгкий абразив.

Именно поэтому всего один кусочек замёрзшей воды способен справиться там, где привычные средства бессильны.

Лёд против повреждений

  • Жвачка на ковре или диване: после прикладывания льда жвачка становится твёрдой и крошится — её легко убрать.
  • Воск от свечи: лёд помогает удалить остатки воска без следа.
  • Вмятины на ковре от ножек мебели: достаточно оставить на них несколько кубиков до полного таяния, и ворс поднимется.

Лёд на кухне

Кухня — ещё одно поле для ледяной магии.

  • Измельчитель отходов: бросьте внутрь несколько кубиков льда, добавьте немного соли и дольку лимона — неприятный запах исчезнет.
  • Ваза с узким горлышком: положите внутрь лёд с солью и слегка встряхните — грязь уйдёт сама.

Лёд для первой помощи

Даже с мелкими травмами лёд справляется: он заставляет кожу неметь и помогает безболезненно достать занозу.

Оказывается, самый обычный лёд способен заменить целую полку бытовой химии и упростить десятки домашних мелочей.

Убо́рка (также чи́стка) — комплекс действий, необходимый для обеспечения чистоты в промышленных, коммерческих и бытовых помещениях. 

Автор Артём Гапоненко
Артём Гапоненко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Редактор Вероника Эйнуллаева
Вероника Эйнуллаева — журналист, выпускающий редактор Правды.Ру
