Временный ремонт превращается в стратегию выживания: как сэкономить силы до капитальной переделки

Можно ли обустроить жильё так, чтобы комфортно жить несколько лет, но при этом не тратить огромные суммы? Ответ — да. Временный ремонт способен стать достойным решением, особенно если впереди вас ждет капитальная переделка.
Есть вещи, которые должны быть сделаны качественно сразу:
Иначе дискомфорт настигнет вас задолго до "основного" ремонта.
Совет: первые два года новостройки активно "садятся", поэтому дорогие покрытия легко испортятся.
Если вы уверены в планировке, можно смело заказывать встроенные шкафы "впрок". Но помните: качественную мебель придётся вывозить во время глобального ремонта, а это — лишние траты.
Временный ремонт — это не про вечные компромиссы. Это способ разумно распределить деньги и силы, чтобы спокойно пережить несколько лет до капитальной отделки.
Радиа́тор (новолат. radiātor - "излучатель") — устройство для рассеивания тепла в воздухе (излучением и конвекцией), воздушный теплообменник.
Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.
Хотите внушительный бицепс? Исследования подтверждают: одно упражнение стоя с штангой лидирует по эффективности, работая с большими весами. Узнайте, как комбинировать движения для максимального роста бицепсов!