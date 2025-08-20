Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Временный ремонт превращается в стратегию выживания: как сэкономить силы до капитальной переделки

Эксперты: при временном ремонте важно вложиться в проводку, трубы и окна
Недвижимость

Можно ли обустроить жильё так, чтобы комфортно жить несколько лет, но при этом не тратить огромные суммы? Ответ — да. Временный ремонт способен стать достойным решением, особенно если впереди вас ждет капитальная переделка.

Временный ремонт в квартире
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Временный ремонт в квартире

На чём экономить нельзя

Есть вещи, которые должны быть сделаны качественно сразу:

  • Входная дверь.
  • Электропроводка.
  • Трубы и радиаторы.
  • Стеклопакеты.

Иначе дискомфорт настигнет вас задолго до "основного" ремонта.

Где можно срезать расходы

  • Не выравнивайте стены там, где будут шкафы или плитка.
  • Используйте бюджетные отделочные материалы.
  • Для полов выбирайте линолеум или ламинат, которые легко заменить.

Совет: первые два года новостройки активно "садятся", поэтому дорогие покрытия легко испортятся.

Вопрос мебели

Если вы уверены в планировке, можно смело заказывать встроенные шкафы "впрок". Но помните: качественную мебель придётся вывозить во время глобального ремонта, а это — лишние траты.

Что можно сохранить

  • Муниципальный ремонт: иногда лучше пожить с ним пару лет без сожалений.
  • Старинные детали: лепнину, паркет, кованые элементы можно освежить и оставить.
  • Декор в стиле лофт: бетонный потолок и открытые трубы легко превратить в фишку интерьера.

Потолки и стены

  • Для потолков подойдут натяжные конструкции — быстро, чисто и недорого.
  • Со стенами всё сложнее: можно выбрать компромисс — качественное выравнивание плюс бюджетные обои. А если
  • бюджет минимален, помогут виниловые обои или простая покраска в один тон.

Временный ремонт — это не про вечные компромиссы. Это способ разумно распределить деньги и силы, чтобы спокойно пережить несколько лет до капитальной отделки.

Уточнения

Радиа́тор (новолат. radiātor - "излучатель") — устройство для рассеивания тепла в воздухе (излучением и конвекцией), воздушный теплообменник.

Автор Сергей Суслов
Сергей Суслов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
