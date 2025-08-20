Временный ремонт превращается в стратегию выживания: как сэкономить силы до капитальной переделки

Эксперты: при временном ремонте важно вложиться в проводку, трубы и окна

Можно ли обустроить жильё так, чтобы комфортно жить несколько лет, но при этом не тратить огромные суммы? Ответ — да. Временный ремонт способен стать достойным решением, особенно если впереди вас ждет капитальная переделка.

Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License) Временный ремонт в квартире

На чём экономить нельзя

Есть вещи, которые должны быть сделаны качественно сразу:

Входная дверь.

Электропроводка.

Трубы и радиаторы.

Стеклопакеты.

Иначе дискомфорт настигнет вас задолго до "основного" ремонта.

Где можно срезать расходы

Не выравнивайте стены там, где будут шкафы или плитка.

Используйте бюджетные отделочные материалы.

Для полов выбирайте линолеум или ламинат, которые легко заменить.

Совет: первые два года новостройки активно "садятся", поэтому дорогие покрытия легко испортятся.

Вопрос мебели

Если вы уверены в планировке, можно смело заказывать встроенные шкафы "впрок". Но помните: качественную мебель придётся вывозить во время глобального ремонта, а это — лишние траты.

Что можно сохранить

Муниципальный ремонт: иногда лучше пожить с ним пару лет без сожалений.

Старинные детали: лепнину, паркет, кованые элементы можно освежить и оставить.

Декор в стиле лофт: бетонный потолок и открытые трубы легко превратить в фишку интерьера.

Потолки и стены

Для потолков подойдут натяжные конструкции — быстро, чисто и недорого.

Со стенами всё сложнее: можно выбрать компромисс — качественное выравнивание плюс бюджетные обои. А если

бюджет минимален, помогут виниловые обои или простая покраска в один тон.

Временный ремонт — это не про вечные компромиссы. Это способ разумно распределить деньги и силы, чтобы спокойно пережить несколько лет до капитальной отделки.

Уточнения

Радиа́тор (новолат. radiātor - "излучатель") — устройство для рассеивания тепла в воздухе (излучением и конвекцией), воздушный теплообменник.



Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.