Лампа управляет сном и бодростью? Простой параметр светильника поменяет самочувствие

Почему иногда после вечернего чтения под лампой сон не приходит, а утром под ярким светом мы быстрее просыпаемся? Ответ кроется в цветовой температуре источника света.
Свет измеряется в кельвинах (К). Чем выше показатель, тем "холоднее" свет:
Ламп накаливания почти не осталось, их место заняли светодиоды. Базово они излучают синий свет, а для "потепления" покрываются специальным составом. В итоге дешёвые варианты чаще бывают холодными, а более тёплые обходятся дороже.
В Казанском Государственном Энергетическом Университете два месяца наблюдали за группой из сотни человек. Результаты оказались предсказуемыми:
Даже природа регулирует температуру света:
Так солнце само подсказывает нам, когда действовать, а когда отдыхать.
Универсальный вариант — лампы с регулировкой температуры. Их можно настроить под свой график: от "бодрого утра" до "спокойного вечера".
Светодио́д или светоизлуча́ющий дио́д (СД, СИД; англ. light-emitting diode, LED) — полупроводниковый прибор с электронно-дырочным переходом, создающий оптическое излучение при пропускании через него электрического тока в прямом направлении.
