Лампа управляет сном и бодростью? Простой параметр светильника поменяет самочувствие

Недвижимость

Почему иногда после вечернего чтения под лампой сон не приходит, а утром под ярким светом мы быстрее просыпаемся? Ответ кроется в цветовой температуре источника света.

Бессонница
Фото: Pexels by cottonbro studio, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Бессонница

Что такое цветовая температура

Свет измеряется в кельвинах (К). Чем выше показатель, тем "холоднее" свет:

  • 2700К — мягкий жёлтый оттенок, привычный для лампы накаливания;
  • 5000-6000К — бело-голубой, бодрящий свет.

Светодиоды и их особенности

Ламп накаливания почти не осталось, их место заняли светодиоды. Базово они излучают синий свет, а для "потепления" покрываются специальным составом. В итоге дешёвые варианты чаще бывают холодными, а более тёплые обходятся дороже.

Эксперименты и практика

В Казанском Государственном Энергетическом Университете два месяца наблюдали за группой из сотни человек. Результаты оказались предсказуемыми:

  • при освещении 5800К участники чувствовали прилив энергии;
  • при 2800К появлялась расслабленность и спокойствие.

Природный цикл

Даже природа регулирует температуру света:

  • предрассветное небо — около 9500К;
  • полдень — 5000К;
  • закат — всего 1500-2000К.

Так солнце само подсказывает нам, когда действовать, а когда отдыхать.

Советы для дома

  • Хотите легче засыпать? Выбирайте лампы 2500-3500К для спальни.
  • Нужно бодрое утро — ставьте светильники с 5000К.

Универсальный вариант — лампы с регулировкой температуры. Их можно настроить под свой график: от "бодрого утра" до "спокойного вечера".

Уточнения

Светодио́д или светоизлуча́ющий дио́д (СД, СИД; англ. light-emitting diode, LED) — полупроводниковый прибор с электронно-дырочным переходом, создающий оптическое излучение при пропускании через него электрического тока в прямом направлении.

Автор Сергей Суслов
Сергей Суслов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Редактор Вероника Эйнуллаева
Вероника Эйнуллаева — журналист, выпускающий редактор Правды.Ру
