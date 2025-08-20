Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Маски с овсянкой и мёдом идеально подходят для утреннего ритуала ухода за кожей
Даже один малосольный огурец может повысить давление и усилить отёчность
Питомец стал единственной опорой: Плаза рассказала о борьбе после смерти мужа
Станислав Садальский сожалеет, что Голубкина похоронена не рядом с Мироновым
Исследователи допускают переселение людей на Землю с планеты Фаэтон или Марса
Камеры ГАИ начнут автоматически фиксировать отсутствие страховки
Психолог Кристи Це: тревожность заставляет людей занимать очередь на посадку
Августовская обрезка: какие многолетники и однолетники нуждаются в уходе
Пять заболеваний, которые собака способна выявить по запаху — данные Institut Curie

Тихий ремонт или громкая ошибка: мифы о звукоизоляции, которые обходятся слишком дорого

Специалисты назвали главные ошибки при монтаже звукоизоляции стен и потолка
2:24
Недвижимость

Звукоизоляция — одна из самых загадочных тем ремонта. Вокруг неё ходит масса мифов: одни придуманы маркетологами, другие — мастерами без опыта. Что на самом деле работает, а что — нет?

Звукоизоляция стены
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Звукоизоляция стены

Нужно ли делать звукоизоляцию только при капремонте

Нет. Её можно установить на любом этапе, даже в конце ремонта. Правда, решения будут иные: где-то придётся жертвовать сантиметрами, а где-то — искать компромиссы. Но сторонники капремонта приводят аргументы:

  • Удобно совместить работы с монтажом ниш и новой мебели.
  • Можно заменить проводку без штробления стен.
  • Выбор технологий шире, пока стены "голые".

Должна ли звукоизоляция быть тотальной

Не всегда. Всё зависит от источника шума. Если мешает сосед за стеной — достаточно изолировать только её. Но чаще шумы бывают разные: от музыки до вибраций, и тогда нужна комплексная защита — стены, пол, потолок.

Изолировать одну комнату — бессмысленно

Миф. Чаще всего изолируют спальню, детскую или помещение для занятий музыкой. Звукоизоляция работает в обе стороны: соседи не услышат и вас. А вот пол делают сразу по всей квартире, чтобы избежать перепадов высот.

Можно ли смонтировать звукоизоляцию неправильно

Да. Ошибки сводят результат к нулю. Основная формула — масса + упругий слой + масса. Частые промахи: отсутствие виброподвесов и пустоты в каркасе — они создают "акустические мостики" и эффект барабана.

Толщина и "чудо-материалы"

"Тонкой" звукоизоляции не бывает. Акустические обои или краски — маркетинговая ловушка. Толщина зависит от материала стен: чем плотнее они сами, тем тоньше может быть "пирог".

Старые методы и мебель

Ковры и шкафы с книгами улучшают акустику комнаты, но не защитят от соседей. Это не звукоизоляция, а всего лишь декоративное решение.

Дорого ли это

Да. Качественные материалы тяжелее и дороже обычных. Например, звукоизоляционный гипсокартон весит почти вдвое больше стандартного. Добавьте сюда виброразвязку и специальные звукопоглощающие элементы — цена выше, но и результат предсказуем.

Уточнения

Звукоизоляция или шумоизоляция - снижение уровня шума, проникающего в помещения извне. Количественная мера звукоизоляции ограждающих конструкций выражается в децибелах.

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Сергей Суслов
Сергей Суслов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Сейчас читают
Боб и пикси стали основными короткими стрижками сезона осень-2025 по версии стилистов
Красота и стиль
Боб и пикси стали основными короткими стрижками сезона осень-2025 по версии стилистов Аудио 
Кинологи: ругать собаку спустя часы после проступка бесполезно и вредно
Домашние животные
Кинологи: ругать собаку спустя часы после проступка бесполезно и вредно Аудио 
Астрономы открыли космическую струю, угрожающую Земле
Наука и техника
Астрономы открыли космическую струю, угрожающую Земле Аудио 
Популярное
Бицепс растёт как на дрожжах: работает только это упражнение

Хотите внушительный бицепс? Исследования подтверждают: одно упражнение стоя с штангой лидирует по эффективности, работая с большими весами. Узнайте, как комбинировать движения для максимального роста бицепсов!

Подъём штанги стоя является королём среди упражнений на бицепс
В России выросло число подержанных машин со скрученным пробегом
ТОП-5 подержанных авто, где ремонт обойдётся дороже покупки
Монета в двери автомобиля — хитрость, о которой знают только угонщики
Самый дальнобойный истребитель Европы теперь в Белоруссии: страна получила новые Су-30СМ2
Саммит в Вашингтоне: Зеленский требует встречи с Путиным и 100 млрд долларов Любовь Степушова New Scientist: клинический психиатр Рами Камински описал новый тип личности — отровертов Игорь Буккер Первый советский автомобиль для инвалидов ГАЗ-18 был разработан в 50-х годах Сергей Милешкин
Вы сами растите монстра: пять поступков хозяина, которые провоцируют агрессию у собаки
Салат с крабовыми палочками и овощами, который точно станет хитом
Даже опытные хозяйки этого не знают: ошибка с луком, которая убивает вкус любого супа
Даже опытные хозяйки этого не знают: ошибка с луком, которая убивает вкус любого супа
Последние материалы
Питомец стал единственной опорой: Плаза рассказала о борьбе после смерти мужа
Арам Саркисян: Пашинян сдаёт позиции, а Запад поддерживает планы возрождения Османской империи
Станислав Садальский сожалеет, что Голубкина похоронена не рядом с Мироновым
Исследователи допускают переселение людей на Землю с планеты Фаэтон или Марса
Камеры ГАИ начнут автоматически фиксировать отсутствие страховки
Психолог Кристи Це: тревожность заставляет людей занимать очередь на посадку
Августовская обрезка: какие многолетники и однолетники нуждаются в уходе
Пять заболеваний, которые собака способна выявить по запаху — данные Institut Curie
Киберэксперт Курочкин: зарядка смартфона в транспорте не угрожает безопасности данных
Эксперты сообщили, что яйца легче чистить после резкого охлаждения
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.