Ломать стены легко, но потом можно остаться без квартиры: чем опасно объединение санузла

Объединение ванной и туалета — тема, которая вызывает жаркие споры. Одни мечтают о просторе и дизайнерских решениях, другие боятся очередей и неудобств.
Прежде чем ломать стену, загляните в техпаспорт: если внутри перегородки проходят вентиляционные каналы или это несущая конструкция, перепланировка запрещена. Особенно часто это встречается в старых домах.
Даже простое объединение требует согласования. В БТИ нужно зафиксировать изменения, иначе продать жильё потом будет сложно. После демонтажа перегородки обязательно проводится гидроизоляция пола.
Расширять санузел за счёт жилых комнат нельзя. Но можно захватить часть коридора или кладовой — при этом потребуется полноценный проект перепланировки.
Экономия места. Освобождается место под стиральную машину, шкаф или бойлер.
Экономия денег. Меньше затрат на плитку и отделку.
Дизайнерская свобода. Можно установить нестандартную сантехнику, большую ванну или душевая кабину.
Удобство. Унитаз можно повернуть так, как удобно жильцам.
Главный минус — утренние очереди, особенно в больших семьях. В таком случае лучше оставить два отдельных помещения или хотя бы установить в туалете маленькую раковину.
Если хочется совместить, но сохранить приватность, помогут:
Вместо объединения можно подумать о гостевом санузле, выделив место в коридоре или гардеробной.
Бюро технической инвентаризации (БТИ) — организации, осуществляющие государственный технический учёт и техническую инвентаризацию объектов недвижимости в России, Беларуси, Казахстане и в Украине.
