Ломать стены легко, но потом можно остаться без квартиры: чем опасно объединение санузла

Недвижимость

Объединение ванной и туалета — тема, которая вызывает жаркие споры. Одни мечтают о просторе и дизайнерских решениях, другие боятся очередей и неудобств.

Совмещённый санузел
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Совмещённый санузел

Когда объединение невозможно

Прежде чем ломать стену, загляните в техпаспорт: если внутри перегородки проходят вентиляционные каналы или это несущая конструкция, перепланировка запрещена. Особенно часто это встречается в старых домах.

Юридические нюансы

Даже простое объединение требует согласования. В БТИ нужно зафиксировать изменения, иначе продать жильё потом будет сложно. После демонтажа перегородки обязательно проводится гидроизоляция пола.

Что можно присоединить

Расширять санузел за счёт жилых комнат нельзя. Но можно захватить часть коридора или кладовой — при этом потребуется полноценный проект перепланировки.

Плюсы объединения

Экономия места. Освобождается место под стиральную машину, шкаф или бойлер.
Экономия денег. Меньше затрат на плитку и отделку.
Дизайнерская свобода. Можно установить нестандартную сантехнику, большую ванну или душевая кабину.
Удобство. Унитаз можно повернуть так, как удобно жильцам.

Минусы совмещённого санузла

Главный минус — утренние очереди, особенно в больших семьях. В таком случае лучше оставить два отдельных помещения или хотя бы установить в туалете маленькую раковину.

Варианты зонирования

Если хочется совместить, но сохранить приватность, помогут:

  • Стеклянные или низкие перегородки.
  • Шторы с водоотталкивающим покрытием.
  • Смарт-стекло, которое становится матовым по нажатию кнопки.

Альтернатива

Вместо объединения можно подумать о гостевом санузле, выделив место в коридоре или гардеробной.

Уточнения

Бюро технической инвентаризации (БТИ) — организации, осуществляющие государственный технический учёт и техническую инвентаризацию объектов недвижимости в России, Беларуси, Казахстане и в Украине.

Автор Сергей Суслов
Сергей Суслов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
