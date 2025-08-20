Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
У берегов Аргентины обнаружены десятки новых видов на глубине 3500 метров
Назван оптимальный пробег для продажи автомобиля
Психологи объясняют: почему мы совершаем импульсивные покупки в стрессовые периоды
Эксперты Autoblog сравнили Toyota Camry LE и XSE 2026 года
5 шагов к идеальной пасте с тунцом: раскройте секрет сбалансированного вкуса — простой рецепт
Правда о беспорядке Бритни Спирс: певица ответила на критику фанатов
Искусственный интеллект меняет всё: что ждёт человечество в 2030
Кремы нового поколения: аминокислоты против морщин и усталости — в тренде естественное омоложение
Врач посоветовала огурцы, арбуз и салаты для восполнения жидкости в жару

Спальня меняется без ремонта — новые приёмы заставят интерьер ожить

Дизайнеры советуют: растения и текстиль делают спальню уютнее
2:01
Недвижимость

Хотите обновить спальню без ремонта? Не нужно съезжать или вызывать рабочих. Иногда достаточно пары умных шагов, чтобы комната заиграла по-новому.

Уютная спальня
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Уютная спальня

План и перестановка

Сначала приглядитесь к привычной обстановке. Может, комод мешает открывать шкаф, кресло простаивает у двери, а изголовье кровати давно стало неудобным? Составьте план — это поможет убрать всё лишнее и найти новые удобные решения.

Беспорядок под контроль

Кресло-вешалка или стул-шкаф? Если вещи копятся на мебели, пора пересмотреть хранение. Купите компактный комод или открытую вешалку. Для тех, кто не любит всё выставлять напоказ, лучше закрытые шкафы или даже встроенные полки у кровати.

Освещение с настроением

Подумайте, чего не хватает вечером: торшера, бра или мягкой подсветки? Возможно, стоит перенести лампу из гостиной или добавить гирлянду — не только новогоднюю, но и декоративную. Атмосфера спальни меняется моментально.

Текстиль и уют

Постельное бельё, шторы, подушки и ковёр способны оживить интерьер. Хотите спать дольше летом? Выбирайте плотные занавески. А яркий коврик у кровати или цветное покрывало добавят энергии.

Детали и декор

Самое заметное место — стена за кроватью. Новая картина, постер или фотообои преобразят её без лишних затрат. Даже старый любимый постер можно оформить в новую раму, и он заиграет иначе.

Живые акценты

Растения не только украшают, но и создают ощущение свежести. Это может быть пышный фикус или просто ваза с цветами на подоконнике.

Финальные штрихи

Когда основные шаги сделаны, добавьте мелочи: новый плед, кресло для чтения или любимую лампу. Именно такие детали создают уют, ради которого хочется возвращаться домой.

Уточнения

Интерье́р (фр. intérieur < лат. interior - внутренний мир, из лат. intrа - внутри) — в теории архитектурной композиции — вид изнутри на какой-либо объект, противоположно понятию экстерьер — вид снаружи на здание, сооружение.

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Сергей Суслов
Сергей Суслов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Сейчас читают
Астрономы открыли космическую струю, угрожающую Земле
Наука и техника
Астрономы открыли космическую струю, угрожающую Земле Аудио 
Россия и Китай решили проблему взаиморасчётов
Экономика и бизнес
Россия и Китай решили проблему взаиморасчётов
Выпаривание томатного сока на медленном огне предотвращает расслоение при хранении
Еда и рецепты
Выпаривание томатного сока на медленном огне предотвращает расслоение при хранении Аудио 
Популярное
ТОП-5 подержанных авто, где ремонт обойдётся дороже покупки

В 2025 году вторичный рынок полон «сюрпризов». Рассказываем, какие подержанные авто лучше не покупать и какие скрытые проблемы чаще всего маскируют продавцы.

В России выросло число подержанных машин со скрученным пробегом
Подъём штанги стоя является королём среди упражнений на бицепс
Бицепс растёт как на дрожжах: работает только это упражнение
Самый дальнобойный истребитель Европы теперь в Белоруссии: страна получила новые Су-30СМ2
Монета в двери автомобиля — хитрость, о которой знают только угонщики
Саммит в Вашингтоне: Зеленский требует встречи с Путиным и 100 млрд долларов Любовь Степушова New Scientist: клинический психиатр Рами Камински описал новый тип личности — отровертов Игорь Буккер Первый советский автомобиль для инвалидов ГАЗ-18 был разработан в 50-х годах Сергей Милешкин
Вы сами растите монстра: пять поступков хозяина, которые провоцируют агрессию у собаки
Салат с крабовыми палочками и овощами, который точно станет хитом
Даже опытные хозяйки этого не знают: ошибка с луком, которая убивает вкус любого супа
Даже опытные хозяйки этого не знают: ошибка с луком, которая убивает вкус любого супа
Последние материалы
Психологи объясняют: почему мы совершаем импульсивные покупки в стрессовые периоды
5 шагов к идеальной пасте с тунцом: раскройте секрет сбалансированного вкуса — простой рецепт
Эксперты Autoblog сравнили Toyota Camry LE и XSE 2026 года
Правда о беспорядке Бритни Спирс: певица ответила на критику фанатов
Искусственный интеллект меняет всё: что ждёт человечество в 2030
Кремы нового поколения: аминокислоты против морщин и усталости — в тренде естественное омоложение
Дизайнеры советуют: растения и текстиль делают спальню уютнее
Врач посоветовала огурцы, арбуз и салаты для восполнения жидкости в жару
ЗОЖ может изменить и переписать гены ожирения, доказали учёные
Виктория Боня показала мужчину своей мечты
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.