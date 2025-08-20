Декор уступает место живым формам — озеленение становится главным стилевым кодом

Казалось бы, мода на флорариумы и вертикальные фитостены давно прошла. Но озеленение квартир и домов не перестаёт удивлять новыми форматами. Сегодня растения в интерьере — это не просто украшение, а важный элемент стиля и уюта.
Теперь зелень свисает не только в кафе и салонах, но и в обычных квартирах. Потолочное озеленение превращает любое пространство в креативную зону. Главный плюс — экономия места: растения не занимают подоконники и столы.
Популярный вариант — светильники с растительным декором. Это могут быть искусные копии папоротников и экзотики, которые легко вписать в любой интерьер и со временем дополнить.
Скайплантеры — горшки, подвешенные "вниз головой". Не менее эффектна кокедама — шар из мха и торфа. В композиции они напоминают висячие сады. Живые кокедамы капризны, поэтому дизайнеры всё чаще используют стабилизированные аналоги, которые выглядят натурально, но почти не требуют ухода.
Стабилизированный мох стал настоящим хитом. Им украшают мебель, стены, даже потолки. Он создаёт ощущение лесной опушки и служит долговечным декоративным материалом. Эко-потолок из мха выглядит необычно и не нуждается в уходе.
Сегодня мох можно встретить не только в гостиной. Он уже перебрался на кухонные фартуки, барные стойки и даже ванные комнаты. Теперь дизайнеры подбирают не плитку, а оттенки мха, которые гармонируют с интерьером.
Современное озеленение — это не просто красивые растения. Девиз дизайнеров: "каждое растение с пользой". Оно должно очищать воздух, снижать стресс, улучшать сон и даже помогать здоровью.
Крупные деревья или растения с широкими листьями — простой способ оживить интерьер. Они хорошо смотрятся в просторных комнатах, но в маленьких могут перегрузить пространство. В таких случаях лучше выбрать компактные, но яркие акценты.
Последний штрих — оформление. Яркие горшки с узорами ушли в прошлое. Сегодня в тренде простые формы, натуральные материалы и спокойная цветовая гамма.
Кашпо́ (от фр. cache-pot, букв. "спрячь-горшок") — декоративный сосуд без отверстий в нижней части, внутрь которого ставится горшок с растением.
