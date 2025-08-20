Декор уступает место живым формам — озеленение становится главным стилевым кодом

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Недвижимость

Казалось бы, мода на флорариумы и вертикальные фитостены давно прошла. Но озеленение квартир и домов не перестаёт удивлять новыми форматами. Сегодня растения в интерьере — это не просто украшение, а важный элемент стиля и уюта.

Зелёная кухня
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Зелёная кухня

Сад на потолке

Теперь зелень свисает не только в кафе и салонах, но и в обычных квартирах. Потолочное озеленение превращает любое пространство в креативную зону. Главный плюс — экономия места: растения не занимают подоконники и столы.

Цветочные люстры

Популярный вариант — светильники с растительным декором. Это могут быть искусные копии папоротников и экзотики, которые легко вписать в любой интерьер и со временем дополнить.

Парящие кашпо

Скайплантеры — горшки, подвешенные "вниз головой". Не менее эффектна кокедама — шар из мха и торфа. В композиции они напоминают висячие сады. Живые кокедамы капризны, поэтому дизайнеры всё чаще используют стабилизированные аналоги, которые выглядят натурально, но почти не требуют ухода.

Всё в мхе

Стабилизированный мох стал настоящим хитом. Им украшают мебель, стены, даже потолки. Он создаёт ощущение лесной опушки и служит долговечным декоративным материалом. Эко-потолок из мха выглядит необычно и не нуждается в уходе.

Зелёная ванная и кухня

Сегодня мох можно встретить не только в гостиной. Он уже перебрался на кухонные фартуки, барные стойки и даже ванные комнаты. Теперь дизайнеры подбирают не плитку, а оттенки мха, которые гармонируют с интерьером.

Аптечный огород

Современное озеленение — это не просто красивые растения. Девиз дизайнеров: "каждое растение с пользой". Оно должно очищать воздух, снижать стресс, улучшать сон и даже помогать здоровью.

Растения-солитеры

Крупные деревья или растения с широкими листьями — простой способ оживить интерьер. Они хорошо смотрятся в просторных комнатах, но в маленьких могут перегрузить пространство. В таких случаях лучше выбрать компактные, но яркие акценты.

Минималистичные кашпо

Последний штрих — оформление. Яркие горшки с узорами ушли в прошлое. Сегодня в тренде простые формы, натуральные материалы и спокойная цветовая гамма.

Уточнения

Кашпо́ (от фр. cache-pot, букв. "спрячь-горшок") — декоративный сосуд без отверстий в нижней части, внутрь которого ставится горшок с растением.

Автор Сергей Суслов
Сергей Суслов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
