Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Паук-оса Аргиопа Брюнниха распространяется в Татарстане и соседних регионах — данные энтомологов
Огородники используют марганцовку для профилактики болезней и вредителей капусты
Госдума предложила узаконить джиппинг и ввести правила безопасности экскурсий
Доктор Азиз назвал 7 продуктов, замедляющих старение
Иосиф Пригожин поздравил с днём рождения осиротевшего внука
Телескоп ALMA обнаружил редкий метанол в протопланетном диске звезды HD 100453
Учёные во главе с Заккарди доказали: 10 минут активности ежедневно продлевают жизнь
Кулинары советуют добавлять лимон, травы и пряности в суп перед подачей
Садоводы назвали приём, который ускоряет созревание зелёных помидоров

Древние знали секрет кондиционера: старинный метод снова спасает от жары

Инженеры применяют традиционные ветряные башни для охлаждения в современных домах
2:05
Недвижимость

Жара бьёт рекорды, а кондиционеры работают на пределе. Но задолго до изобретения климатической техники люди уже умели спасаться от зноя — и этот метод снова возвращается в моду.

Кондиционер
Фото: freepik.com is licensed under public domain
Кондиционер

Забытая техника против жары

Речь идёт о традиционной системе охлаждения, которая веками применялась в жарких регионах мира. Секрет прост: использовать природные элементы — воду, камень и движение воздуха — для создания прохлады внутри помещений.

В старинных постройках можно увидеть специальные башни и каналы, которые направляли ветер внутрь домов, где он охлаждался, проходя через влажные поверхности. Такой принцип позволял снижать температуру даже в условиях палящего солнца.

Современное возвращение

Инженеры всё чаще обращаются к этим приёмам. Сегодня старые методы адаптируют для новых зданий, используя экологичные материалы и энергоэффективные технологии. Так появляются современные аналоги древних "ветряных башен" и систем пассивного охлаждения.

Главное преимущество в том, что этот способ не требует электричества и не нагружает сеть в часы пик. Более того, он абсолютно безопасен для здоровья и не сушит воздух, как кондиционер.

В чём выгода

Система работает бесшумно, снижает расходы на электричество и продлевает срок службы техники, ведь необходимость включать кондиционер становится минимальной. А главное — это устойчивое решение, которое помогает уменьшить выбросы СО₂.

Альтернативы климатизации

Для максимального эффекта традиционные методы можно комбинировать с современными: использовать затеняющие материалы на окнах, правильную циркуляцию воздуха и растения, которые естественным образом охлаждают помещение.

В условиях растущего энергопотребления древний способ охлаждения становится не просто интересным лайфхаком, а реальной альтернативой, которая может изменить будущее жилищного строительства.

Уточнения

Кондиционе́р (англ. conditioner) — устройство для поддержания оптимальных климатических условий в помещениях строительных сооружений, транспортных средств и другой техники.

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Ангелина Ефремова
Ангелина Ефремова — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студентка МГУ имени М. В. Ломоносова
Редактор Вероника Эйнуллаева
Вероника Эйнуллаева — журналист, выпускающий редактор Правды.Ру
Сейчас читают
Заячье мясо помогает волкам пережить дефицит парнокопытных
Домашние животные
Заячье мясо помогает волкам пережить дефицит парнокопытных Аудио 
Дизайнеры признали коврики для ванной устаревшими
Недвижимость
Дизайнеры признали коврики для ванной устаревшими Аудио 
Учёные: предел человеческой жизни составляет 125 лет из-за укорочения теломер
Наука и техника
Учёные: предел человеческой жизни составляет 125 лет из-за укорочения теломер Аудио 
Популярное
Человек создан смертным — предел в 125 лет оказался встроенным ограничением эволюции

Почему ни один человек не может перешагнуть рубеж в 125 лет? Ответ скрыт в клетках и их биологических часах, которые тикают внутри нас.

Учёные: предел человеческой жизни составляет 125 лет из-за укорочения теломер
Выпаривание томатного сока на медленном огне предотвращает расслоение при хранении
Томатный сок, который не расслаивается и не скисает: секрет в одном старом приёме
Бесплатные дрова обойдутся дороже газа? Вот как законно заготовить древесину
Слишком надёжный, чтобы быть выгодным: почему автоконцерны избавляются от классических АКПП
Саммит в Вашингтоне: Зеленский требует встречи с Путиным и 100 млрд долларов Любовь Степушова New Scientist: клинический психиатр Рами Камински описал новый тип личности — отровертов Игорь Буккер Первый советский автомобиль для инвалидов ГАЗ-18 был разработан в 50-х годах Сергей Милешкин
Истощены последние запасы: арсеналы СССР больше не спасут ВСУ
Гениальные хитрости для крошечной ванной — попробуйте и пожалеете, что не сделали раньше
Солёные помидоры без уксуса: сибирский способ хранения на всю зиму
Солёные помидоры без уксуса: сибирский способ хранения на всю зиму
Последние материалы
BRICS Pay: как новая система платежей с поддержкой Impact Capital готовится стать глобальным игроком
Хелен Миррен выступила против образа женщины в роли Джеймса Бонда
Южная Корея выбирает самолёты-заправщики: Airbus или Boeing
Свиное сало увлажняет кожу и замедляет образование морщин — дерматологи
Шум в ушах: невролог Арифджанова раскрыла связь с депрессией и болезнями сердца
Непутевый путь Феллини: от карикатуриста до короля итальянского кино с Джульеттой Мазиной
Володин назвал первые результаты новых законов о миграции в России
Лягушка чаще встречается в садах, жаба прячется под камнями в сухих местах
Суханкина заявила, что попрощается со сценой, если на концертах будут пустые залы
Астрономы нашли недостающую материю во Вселенной с помощью радиовсплесков
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.