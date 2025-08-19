Душевые поддоны уже не в моде — европейское решение меняет вид любой ванной

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Европейский тренд душевых зон без поддона набирает популярность
1:52
Недвижимость

Кто сказал, что ванная должна оставаться неизменной десятилетиями? Сегодня всё больше людей отказываются от привычных душевых поддонов и выбирают неожиданную альтернативу, которая меняет представление о комфорте и дизайне.

Современная ванная с плиткой
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Современная ванная с плиткой

Новая мода в интерьерах

Поддоны, которые долгое время считались стандартом, постепенно уходят в прошлое. Их заменяет решение, которое выглядит современнее, безопаснее и удобнее в уходе.

Речь идёт о душевых зонах без поддона. Вода стекает прямо в пол, где встроен скрытый слив. Такое решение визуально расширяет пространство и делает ванную комнату более стильной и минималистичной.

Плюсы, которые невозможно игнорировать

  • Больше пространства. Отсутствие поддона создаёт ощущение открытости и лёгкости.
  • Удобство. Нет порогов — проще заходить даже детям и пожилым людям.
  • Гигиена. Меньше щелей и уголков, где может скапливаться грязь или плесень.
  • Эстетика. Современный вид ванной, который гармонирует с любым стилем интерьера.

Что важно учесть

Конечно, установка душа без поддона требует качественной гидроизоляции и правильного уклона пола. Без этого вода будет застаиваться. Кроме того, нужно заранее продумать слив и выбрать материалы, которые выдерживают постоянный контакт с влагой.

Альтернатива на будущее

Подобное решение уже стало популярным в Европе и уверенно завоёвывает дома в других странах. Для многих это не только тренд, но и практичный способ сделать ванную более удобной и долговечной.

Можно сказать, что это настоящая маленькая революция в ванных комнатах, которая меняет взгляд на привычные детали быта.

Уточнения

Ванная комната, ванная, мыльня — помещение, где находится ванна, в квартире или жилом доме, предназначенное для купания или принятия душа (душевая).

Автор Ангелина Ефремова
Ангелина Ефремова — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студентка МГУ имени М. В. Ломоносова
Редактор Вероника Эйнуллаева
Вероника Эйнуллаева — журналист, выпускающий редактор Правды.Ру
