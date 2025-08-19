Душевые поддоны уже не в моде — европейское решение меняет вид любой ванной

Кто сказал, что ванная должна оставаться неизменной десятилетиями? Сегодня всё больше людей отказываются от привычных душевых поддонов и выбирают неожиданную альтернативу, которая меняет представление о комфорте и дизайне.
Поддоны, которые долгое время считались стандартом, постепенно уходят в прошлое. Их заменяет решение, которое выглядит современнее, безопаснее и удобнее в уходе.
Речь идёт о душевых зонах без поддона. Вода стекает прямо в пол, где встроен скрытый слив. Такое решение визуально расширяет пространство и делает ванную комнату более стильной и минималистичной.
Конечно, установка душа без поддона требует качественной гидроизоляции и правильного уклона пола. Без этого вода будет застаиваться. Кроме того, нужно заранее продумать слив и выбрать материалы, которые выдерживают постоянный контакт с влагой.
Подобное решение уже стало популярным в Европе и уверенно завоёвывает дома в других странах. Для многих это не только тренд, но и практичный способ сделать ванную более удобной и долговечной.
Можно сказать, что это настоящая маленькая революция в ванных комнатах, которая меняет взгляд на привычные детали быта.
