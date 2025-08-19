Крупная соль и бельё: спасение от запаха, накипи и тусклости или риск для техники

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
2:15
Недвижимость

Можно ли продлить жизнь стиральной машине с помощью обычной крупной соли? Многие уверены, что это простое средство помогает бороться с накипью, дезинфицировать барабан и даже улучшать стирку. Но у такого метода есть как плюсы, так и ограничения.

Соль
Фото: pixabay.com by mkupiec7 is licensed under Free for use under the Pixabay Content License
Соль

Зачем используют соль

Крупная соль работает как натуральный смягчитель воды. В районах с жёсткой водой её добавляют, чтобы снизить образование накипи и тем самым уменьшить нагрузку на детали прибора.

Есть и другие эффекты:

  • Очищение и дезинфекция. При стирке без белья на высоких температурах соль помогает удалить бактерии и запахи.
  • Фиксация цвета. Тёмные вещи дольше сохраняют насыщенность, если добавить немного соли при первой стирке.
  • Отбеливание. На белых тканях соль действует мягче, чем хлорсодержащие средства.
  • Мягкость тканей. Полотенца после стирки с солью становятся приятнее на ощупь.

Как использовать правильно

  • Для обслуживания машины: около 1 кг соли в пустой барабан, запуск горячего цикла раз в месяц.
  • Для стирки одежды: 2-3 столовые ложки прямо в барабан.
  • Для отбеливания: замочить вещи в воде с солью перед стиркой.
  • Для устранения запаха: оставить в барабане чашку соли между стирками.

Подводные камни

Не все производители одобряют такой способ. При слишком частом использовании или больших дозировках соль может ускорить коррозию металлических деталей. Кроме того, её действие ограничено: с сильной накипью справятся только специальные средства.

Важно: всегда проверяйте рекомендации в инструкции к вашей стиральной машине.

Соль, сода или уксус

  • Сода убирает запахи и мягко чистит, но почти не влияет на накипь.
  • Уксус — сильный натуральный антибактериальный и противоизвестковый агент, но может повредить резину.
  • Крупная соль — универсальный вариант для смягчения воды и лёгкой очистки, но не заменяет полноценные средства.

Уточнения

Стира́льная маши́на — автономная установка для стирки текстильных изделий (одежды, нижнего и постельного белья, сумок и других вещей), а также иногда обуви.

Автор Ангелина Ефремова
Ангелина Ефремова — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студентка МГУ имени М. В. Ломоносова
