Можно ли продлить жизнь стиральной машине с помощью обычной крупной соли? Многие уверены, что это простое средство помогает бороться с накипью, дезинфицировать барабан и даже улучшать стирку. Но у такого метода есть как плюсы, так и ограничения.
Крупная соль работает как натуральный смягчитель воды. В районах с жёсткой водой её добавляют, чтобы снизить образование накипи и тем самым уменьшить нагрузку на детали прибора.
Есть и другие эффекты:
Не все производители одобряют такой способ. При слишком частом использовании или больших дозировках соль может ускорить коррозию металлических деталей. Кроме того, её действие ограничено: с сильной накипью справятся только специальные средства.
Важно: всегда проверяйте рекомендации в инструкции к вашей стиральной машине.
Стира́льная маши́на — автономная установка для стирки текстильных изделий (одежды, нижнего и постельного белья, сумок и других вещей), а также иногда обуви.
Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.
Почему ни один человек не может перешагнуть рубеж в 125 лет? Ответ скрыт в клетках и их биологических часах, которые тикают внутри нас.