Красивый фасад обернётся бедой — мебель развалится быстрее, чем вы успеете привыкнуть

На первый взгляд кажется, что корпусная мебель — простая покупка: выбрал фасады, цвет и заказал. Но есть детали, о которых покупатели редко задумываются, а зря. Именно они определяют, будет ли шкаф радовать вас долгие годы или развалится через пару сезонов.
Не гонитесь за подозрительно низкой стоимостью. Добросовестный производитель никогда не предложит "почти задаром" мебель высокого качества — себестоимость слишком прозрачна. Опытный салон дорожит своей репутацией, а вот случайные продавцы легко исчезают, оставив вас без гарантии и поддержки.
Под красивым фасадом может оказаться всё что угодно. Маркировки на ЛДСП и МДФ при раскрое обрезаются, и проверить исходное качество вы не сможете. Дешёвое ЛДСП неприятно пахнет, быстрее крошится, а петли и направляющие в таком материале разболтаются в считаные годы.
Фурнитура незаметна, но именно она работает каждый день. Экономия здесь оборачивается проблемами через 5-7 лет. Ещё один риск — самостоятельная сборка. Даже если конструкция понятна, без профессиональной установки гарантия производителя перестаёт действовать.
Рендер проекта — не каприз. По изображению вы сразу понимаете, что получите, и избегаете "сюрпризов". Надёжный производитель стремится к максимальному сходству и всегда даёт гарантию — срок её действия прямо отражает уверенность в продукции.
Есть несколько способов сократить бюджет без ущерба качеству.
Фурниту́ра (фр. fourniture, от fournir - доставлять, снабжать) — вспомогательные части и детали, необходимые для изготовления некоего цельного предмета.
