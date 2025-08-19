Красивый фасад обернётся бедой — мебель развалится быстрее, чем вы успеете привыкнуть

Эксперты назвали детали, от которых зависит срок службы корпусной мебели

На первый взгляд кажется, что корпусная мебель — простая покупка: выбрал фасады, цвет и заказал. Но есть детали, о которых покупатели редко задумываются, а зря. Именно они определяют, будет ли шкаф радовать вас долгие годы или развалится через пару сезонов.

Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License) Современный шкаф

Репутация важнее цены

Не гонитесь за подозрительно низкой стоимостью. Добросовестный производитель никогда не предложит "почти задаром" мебель высокого качества — себестоимость слишком прозрачна. Опытный салон дорожит своей репутацией, а вот случайные продавцы легко исчезают, оставив вас без гарантии и поддержки.

Материалы: скрытая ловушка

Под красивым фасадом может оказаться всё что угодно. Маркировки на ЛДСП и МДФ при раскрое обрезаются, и проверить исходное качество вы не сможете. Дешёвое ЛДСП неприятно пахнет, быстрее крошится, а петли и направляющие в таком материале разболтаются в считаные годы.

Фурнитура и сборка

Фурнитура незаметна, но именно она работает каждый день. Экономия здесь оборачивается проблемами через 5-7 лет. Ещё один риск — самостоятельная сборка. Даже если конструкция понятна, без профессиональной установки гарантия производителя перестаёт действовать.

Визуализация и гарантия

Рендер проекта — не каприз. По изображению вы сразу понимаете, что получите, и избегаете "сюрпризов". Надёжный производитель стремится к максимальному сходству и всегда даёт гарантию — срок её действия прямо отражает уверенность в продукции.

Где экономить разумно

Есть несколько способов сократить бюджет без ущерба качеству.

Выбирать ламинированное ДСП вместо окрашивания или шпона.

Отказаться от дорогой встроенной подсветки в пользу внешней.

Не гнаться за сложной фурнитурой вроде "волшебных уголков".

Рассмотреть выставочные образцы — их цена ниже, а класс выше.

Уточнения

Фурниту́ра (фр. fourniture, от fournir - доставлять, снабжать) — вспомогательные части и детали, необходимые для изготовления некоего цельного предмета.



