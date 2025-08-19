Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Виталий Трошин избран атаманом Третьего (Троицкого) казачьего военного отдела
Август — подходящий месяц для посадки малины: условия, схема, уход
Невролог Завалко назвала недосып скрытым фактором переедания
Мария Кожевникова рассказала, что её сын проглотил осколок стекла
Тыквенный крем-суп с индейкой и брусникой
Сын Кожевниковой проглотил осколки стеклянной пипетки: актриса предупредила об опасности
Наташа Королёва и её невестка вместе отправились на шоппинг
Уход за пушистыми волосами: мастер по прическам Бохо перечислила пять эффективных способов
Нарушенные тепловые зазоры клапанов вызывают стук после запуска двигателя

Клочок земли оборачивается полноценным садом: главное — правильно начать

Дизайнер Аманда Шипман назвала приёмы для создания уединённого сада
1:40
Недвижимость

Хотите, чтобы ваш сад радовал глаз и приносил удовольствие каждый день? Даже если планируете пригласить ландшафтного дизайнера, стоит начать с пяти простых шагов. Они помогут понять, чего именно вы ждёте от своего будущего оазиса.

Маленький сад
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Маленький сад

Где свет, а где тень

Прежде чем хвататься за лопату, узнайте, как солнце движется по вашему участку. Посидите в разных его уголках утром, днём и вечером. Обратите внимание, как меняются тени в разное время года. Так вы поймёте, где разместить клумбы, а где — уютное место для отдыха.

Чёткие приоритеты

Обычно идей для маленького сада гораздо больше, чем свободного места. Составьте список желаний и разделите его на три части:

  • Необходимое — то, без чего сад невозможен.
  • Желательное — то, что сделает его комфортнее.
  • Приятные дополнения — детали, которые можно отложить на потом.

История одного сада

Хозяйка небольшого участка, дизайнер Аманда Шипман, тщательно продумала план. Она поставила сарай так, чтобы рядом получилось две уединённые зоны. А крышу украсила ковром из седума: красиво, экологично и полезно для диких животных.

Как спрятаться от соседей

Главная беда маленьких садов — вид на соседние окна. Решение простое: подумайте о приватности. Поставьте стул в нужное место и представьте, где нужны ширмы, высокие кусты или пергола. Даже пара грамотно расположенных экранов способна создать ощущение уединённого уголка.

Уточнения

Пе́ргола (итал. pergola от лат. pergula - навес, пристройка) — в садово-парковом искусстве — навес первоначально из вьющихся растений для защиты прохода или террасы от палящего солнца. Опора перголы состоит из повторяющихся секций, соединённых между собой поперечными брусьями.

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Сергей Суслов
Сергей Суслов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Редактор Вероника Эйнуллаева
Вероника Эйнуллаева — журналист, выпускающий редактор Правды.Ру
Сейчас читают
Незаконный сбор дров в лесу грозит штрафом и уголовной ответственностью
Недвижимость
Незаконный сбор дров в лесу грозит штрафом и уголовной ответственностью Аудио 
Прошлогодние побеги малины удаляют у основания куста без пеньков
Садоводство, цветоводство
Прошлогодние побеги малины удаляют у основания куста без пеньков Аудио 
Выпаривание томатного сока на медленном огне предотвращает расслоение при хранении
Еда и рецепты
Выпаривание томатного сока на медленном огне предотвращает расслоение при хранении Аудио 
Популярное
Человек создан смертным — предел в 125 лет оказался встроенным ограничением эволюции

Почему ни один человек не может перешагнуть рубеж в 125 лет? Ответ скрыт в клетках и их биологических часах, которые тикают внутри нас.

Учёные: предел человеческой жизни составляет 125 лет из-за укорочения теломер
Выпаривание томатного сока на медленном огне предотвращает расслоение при хранении
Томатный сок, который не расслаивается и не скисает: секрет в одном старом приёме
Бесплатные дрова обойдутся дороже газа? Вот как законно заготовить древесину
Слишком надёжный, чтобы быть выгодным: почему автоконцерны избавляются от классических АКПП
New Scientist: клинический психиатр Рами Камински описал новый тип личности — отровертов Игорь Буккер Разговор Трампа и Лукашенко: что скрывается за этим политическим шагом? Любовь Степушова Первый советский автомобиль для инвалидов ГАЗ-18 был разработан в 50-х годах Сергей Милешкин
Истощены последние запасы: арсеналы СССР больше не спасут ВСУ
Гениальные хитрости для крошечной ванной — попробуйте и пожалеете, что не сделали раньше
Солёные помидоры без уксуса: сибирский способ хранения на всю зиму
Солёные помидоры без уксуса: сибирский способ хранения на всю зиму
Последние материалы
Наташа Королёва и её невестка вместе отправились на шоппинг
Уход за пушистыми волосами: мастер по прическам Бохо перечислила пять эффективных способов
Нарушенные тепловые зазоры клапанов вызывают стук после запуска двигателя
Анализ изотопов показал, что древние псовые ели больше оленей и овцебыков, чем волки
Тренеры: перед занятиями со штангой новичкам нужно 2–4 недели подготовительных упражнений
Евросоюз увеличил импорт российского газа на 9,4%
Пирс Крисмен: гробница под Эль-Хазне в Петре стала редкой капсулой времени
Эксперты Рыбного Союза: жирная рыба с резким запахом не подходит для фольги
Дизайнер Аманда Шипман назвала приёмы для создания уединённого сада
Военный эксперт объяснил попытки ВСУ вернуть позиции в Сумской области
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.