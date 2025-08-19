Клочок земли оборачивается полноценным садом: главное — правильно начать

Дизайнер Аманда Шипман назвала приёмы для создания уединённого сада

Хотите, чтобы ваш сад радовал глаз и приносил удовольствие каждый день? Даже если планируете пригласить ландшафтного дизайнера, стоит начать с пяти простых шагов. Они помогут понять, чего именно вы ждёте от своего будущего оазиса.

Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License) Маленький сад

Где свет, а где тень

Прежде чем хвататься за лопату, узнайте, как солнце движется по вашему участку. Посидите в разных его уголках утром, днём и вечером. Обратите внимание, как меняются тени в разное время года. Так вы поймёте, где разместить клумбы, а где — уютное место для отдыха.

Чёткие приоритеты

Обычно идей для маленького сада гораздо больше, чем свободного места. Составьте список желаний и разделите его на три части:

Необходимое — то, без чего сад невозможен.

Желательное — то, что сделает его комфортнее.

Приятные дополнения — детали, которые можно отложить на потом.

История одного сада

Хозяйка небольшого участка, дизайнер Аманда Шипман, тщательно продумала план. Она поставила сарай так, чтобы рядом получилось две уединённые зоны. А крышу украсила ковром из седума: красиво, экологично и полезно для диких животных.

Как спрятаться от соседей

Главная беда маленьких садов — вид на соседние окна. Решение простое: подумайте о приватности. Поставьте стул в нужное место и представьте, где нужны ширмы, высокие кусты или пергола. Даже пара грамотно расположенных экранов способна создать ощущение уединённого уголка.

Уточнения

Пе́ргола (итал. pergola от лат. pergula - навес, пристройка) — в садово-парковом искусстве — навес первоначально из вьющихся растений для защиты прохода или террасы от палящего солнца. Опора перголы состоит из повторяющихся секций, соединённых между собой поперечными брусьями.



