Интерьер без возраста: эти 8 элементов в доме никогда не устареют

Можно ли оформить пространство так, чтобы оно не устарело через несколько лет? Да — для этого достаточно собрать интерьер вокруг восьми элементов, которые всегда будут актуальны.
Пространства с симметрией выглядят правильными и завершёнными. Чтобы добиться такого эффекта, используйте парные предметы: кресла, светильники, декор. Главное — найти центр комнаты, вокруг которого выстроится вся композиция. Без него симметрия "распадается".
В каждой комнате должна быть деталь, на которую взгляд естественно останавливается. Это может быть панорамное окно, акцентная стена, картина или мебельный объект. Достаточно одной точки фокуса, чтобы пространство выглядело цельным и интересным.
Дерево, камень и их текстуры никогда не выходят из моды. Они добавляют интерьеру основательность и ощущение естественности.
Некоторые материалы со временем приобретают благородство. Кожа, замша, лен, бархат и вельвет не стареют, а становятся красивее. А вот хлопок и шелк теряют свежесть намного быстрее.
Мебель вне времени — это простые формы и нейтральные оттенки. Она органично сливается с интерьером, оставаясь удобной и подходящей к любым переменам: смене обоев, текстиля или декора.
Бежевый, серый и оттенки белого — надежный фон, который легко "оживить" трендовыми деталями. Именно такая база позволяет обновлять интерьер без капитальных изменений.
Картины, скульптуры и арт-объекты придают интерьеру индивидуальность. Даже один элемент способен превратить комнату в уникальное пространство, не делая её похожей на музей.
Чтобы интерьер оставался живым, достаточно менять детали: подушки, ковры, постеры или посуду. Такой подход позволяет легко "освежить" пространство и добавить сезонное настроение.
