Технологии добрались до ванной — привычная уборка теперь занимает вдвое меньше времени

Вы когда-нибудь задумывались, почему современные ванные выглядят чище, компактнее и удобнее, чем раньше? Всё дело в новых технологиях, которые за последние годы кардинально изменили привычную нам сантехнику.
Когда-то громоздкие унитазы-компакты занимали много места и требовали постоянной чистки. Затем появились подвесные модели, где бачок скрывался в стене, освобождая пространство. Но у них был минус — при поломке требовался капитальный ремонт.
Сегодня решение нашли в приставных инсталляциях. Это компромисс между подвесным и напольным вариантом: рама и бачок спрятаны в короб, который легко устанавливается у стены. Получается аккуратно и без штробления.
Традиционные унитазы с ободком давно известны, но именно там скапливаются бактерии и грязь. Чтобы справиться с этим, японцы придумали модель без обода. Убирать стало проще, запахи исчезают, а расход воды сокращается до 60%.
Важно лишь подобрать правильную комбинацию инсталляции и чаши. Если напор воды окажется сильнее, чем предусмотрено, возможно разбрызгивание. Решение простое — обратить внимание на рассекатель потока.
Обычная керамика требует постоянного ухода. Современные покрытия с наночастицами серебра не только убивают бактерии, но и дольше сохраняют блеск, снижая расход моющих средств.
Раньше — ручной смыв и минимум функций. Теперь — пульт управления или приложение. Индивидуальные настройки для каждого: температура сиденья, режим биде, даже "массаж" водой.
Вместо торчащих шлангов — встроенная в потолок лейка. Чище, удобнее и эстетичнее. Популярны модели с тропическим душем диаметром до полуметра. А встроенный термостат защищает от резких перепадов температуры.
Глянец и белый цвет больше не обязательны. Сегодня в моде матовые поверхности, пастельные и насыщенные оттенки. На матовых не видно следов пальцев, а самые долговечные покрытия выполняют по технологии PVD — металл наносится вакуумным способом, не стирается и не ржавеет.
