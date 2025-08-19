Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Технологии добрались до ванной — привычная уборка теперь занимает вдвое меньше времени

Скрытый душ и унитазы с инсталляцией упрощают ремонт и экономят место в ванной
2:33
Недвижимость

Вы когда-нибудь задумывались, почему современные ванные выглядят чище, компактнее и удобнее, чем раньше? Всё дело в новых технологиях, которые за последние годы кардинально изменили привычную нам сантехнику.

Современная ванная
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Современная ванная

Унитаз с приставной инсталляцией

Когда-то громоздкие унитазы-компакты занимали много места и требовали постоянной чистки. Затем появились подвесные модели, где бачок скрывался в стене, освобождая пространство. Но у них был минус — при поломке требовался капитальный ремонт.

Сегодня решение нашли в приставных инсталляциях. Это компромисс между подвесным и напольным вариантом: рама и бачок спрятаны в короб, который легко устанавливается у стены. Получается аккуратно и без штробления.

Безободковый унитаз

Традиционные унитазы с ободком давно известны, но именно там скапливаются бактерии и грязь. Чтобы справиться с этим, японцы придумали модель без обода. Убирать стало проще, запахи исчезают, а расход воды сокращается до 60%.

Важно лишь подобрать правильную комбинацию инсталляции и чаши. Если напор воды окажется сильнее, чем предусмотрено, возможно разбрызгивание. Решение простое — обратить внимание на рассекатель потока.

Глазурь с серебром

Обычная керамика требует постоянного ухода. Современные покрытия с наночастицами серебра не только убивают бактерии, но и дольше сохраняют блеск, снижая расход моющих средств.

Интеллектуальный унитаз

Раньше — ручной смыв и минимум функций. Теперь — пульт управления или приложение. Индивидуальные настройки для каждого: температура сиденья, режим биде, даже "массаж" водой.

Скрытая душевая система

Вместо торчащих шлангов — встроенная в потолок лейка. Чище, удобнее и эстетичнее. Популярны модели с тропическим душем диаметром до полуметра. А встроенный термостат защищает от резких перепадов температуры.

Новые покрытия и цвета

Глянец и белый цвет больше не обязательны. Сегодня в моде матовые поверхности, пастельные и насыщенные оттенки. На матовых не видно следов пальцев, а самые долговечные покрытия выполняют по технологии PVD — металл наносится вакуумным способом, не стирается и не ржавеет.

Уточнения

Душ (фр. douche, от итал. doccia - водосточная труба) — комплекс сантехнического оборудования, предназначенного для приёма человеком водных процедур в виде воздействия на тело струй воды или пара под различным давлением и при различной температуре.

Автор Сергей Суслов
Сергей Суслов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Редактор Вероника Эйнуллаева
Вероника Эйнуллаева — журналист, выпускающий редактор Правды.Ру
