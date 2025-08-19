Ремонт без переплат: что выгоднее купить сегодня, а что подождёт

Российские, турецкие и индийские стройматериалы заняли место ушедших брендов

Ждать возвращения привычных импортных материалов в Россию уже не приходится. Выбор стоит так: либо искать аналоги, либо переплачивать за остатки. Но как понять, что стоит купить заранее, а что не имеет смысла хранить "про запас"?

Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License) Ремонт и отделка

Сантехника — лидер по дефициту

Раковины, унитазы, смесители и душевые кабины подорожали сильнее всего — до 70%. Особенно быстро дорожает европейская сантехника: поставки сокращены, склады пустеют, к середине осени останутся лишь единицы.

Что не подорожало: российские, турецкие и индийские изделия прибавили лишь около 10% из-за роста логистики.

Что лучше купить сейчас: стандартные европейские модели пока ещё можно найти в наличии. Но эксклюзивные решения — нестандартные размеры, цветные модели, сложные душевые системы — становятся всё более недоступными.

Что останется на рынке: российская продукция точно никуда не исчезнет, да и некоторые европейские компании заинтересованы в продолжении сотрудничества.

Стоит ли закупать впрок: большой запас сантехники — сомнительная идея. Поломку или недокомплект можно заметить только при монтаже, а доукомплектовать ушедший бренд потом будет невозможно. Покупать "на всякий случай" стоит лишь тем, кто планирует ремонт в ближайшие месяцы.

Проблема сырья для окон и материалов

Даже если производство остаётся в России, сырьё во многом ввозное. Диоксид титана, мел высокой очистки, стабилизаторы, добавки для износостойкости, химия для пены и герметики — всё это по-прежнему импортируется. Дефицит и рост цен уже заметны.

Совет: если есть деньги и планы на ремонт, лучше покупать окна и материалы прямо сейчас — к зиме цены точно не снизятся.

Электрика под ударом

Около 80% комплектующих для электрики — импорт. Рынок много лет держался на европейских брендах. Сегодня их поставки остановлены или ограничены.

Плитка и облицовка: рынок стабилизируется

Доля импорта плитки и керамогранита в России раньше составляла около 25%. Сейчас ситуация чуть выровнялась: Испания и Италия продолжают отгружать товар, логистика наладилась, но сроки доставки выросли.

Что исчезает: декоративные элементы под санкциями — бордюры, мозаика, ступени, детали для бассейнов.

Что подорожает: с начала года плитка прибавила около 30% в цене. К осени ожидается новый рост из-за дополнительного энергосбора у европейских фабрик.



Что останется: Китай значительно расширил ассортимент и даже ввёл премиальные линейки. Российский ламинат и кварцвинил выпускают по австрийским технологиям, адаптированным под местные условия.

Импортные товары постепенно исчезают, но российские, турецкие и индийские аналоги уже заняли их место. Главное правило сейчас — покупать по потребности, не откладывая на потом: дешевле точно не станет.

