Ремонт без переплат: что выгоднее купить сегодня, а что подождёт

Ждать возвращения привычных импортных материалов в Россию уже не приходится. Выбор стоит так: либо искать аналоги, либо переплачивать за остатки. Но как понять, что стоит купить заранее, а что не имеет смысла хранить "про запас"?
Раковины, унитазы, смесители и душевые кабины подорожали сильнее всего — до 70%. Особенно быстро дорожает европейская сантехника: поставки сокращены, склады пустеют, к середине осени останутся лишь единицы.
Даже если производство остаётся в России, сырьё во многом ввозное. Диоксид титана, мел высокой очистки, стабилизаторы, добавки для износостойкости, химия для пены и герметики — всё это по-прежнему импортируется. Дефицит и рост цен уже заметны.
Совет: если есть деньги и планы на ремонт, лучше покупать окна и материалы прямо сейчас — к зиме цены точно не снизятся.
Около 80% комплектующих для электрики — импорт. Рынок много лет держался на европейских брендах. Сегодня их поставки остановлены или ограничены.
Доля импорта плитки и керамогранита в России раньше составляла около 25%. Сейчас ситуация чуть выровнялась: Испания и Италия продолжают отгружать товар, логистика наладилась, но сроки доставки выросли.
Импортные товары постепенно исчезают, но российские, турецкие и индийские аналоги уже заняли их место. Главное правило сейчас — покупать по потребности, не откладывая на потом: дешевле точно не станет.
Дефици́т (лат. deficit "недостаёт", deficio "нищать, беднеть") — недостача; недостаточность чего-либо.
Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.
Почему ни один человек не может перешагнуть рубеж в 125 лет? Ответ скрыт в клетках и их биологических часах, которые тикают внутри нас.