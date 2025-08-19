Мусорные баки исчезают с глаз: простые приёмы превращают хлам в часть сада

Каждый садовод сталкивается с проблемой — куда девать мусорные баки, чтобы они не портили вид участка. Сортировка отходов делает их ещё больше, а прятать негде. Оказывается, решений гораздо больше, чем кажется.
Сварная конструкция из сетки — не только парковка для контейнеров, но и шпалера для вьющихся растений. Главное — выбирать вечнозелёные сорта.
Совет: если баки стоят на гравии, украсьте сетку кашпо с цветами.
Деревянные перегородки вдоль дорожки создают уютные уголки. Один из них легко превратить в место для контейнеров или садового инвентаря.
В парижском саду владельцы построили деревянную стенку, которая закрывает баки и при этом не мешает вывозу мусора.
Деревянный ящик с дверцами надёжно защищает контейнеры от птиц и животных, а сверху можно посадить цветы или травы.
Неожиданное решение — спрятать баки за воротами и навесом у выезда. Контейнеры скрыты, но при этом доступны для службы вывоза.
В маленьком лондонском саду бак закрыли большим кашпо на колёсиках. Нужно вынести мусор — просто откатите растение.
В Санта-Барбаре баки спрятали в нише мастерской. Дверь раздвижная, размеры рассчитаны идеально под контейнеры.
Самое необычное решение — скрыть баки под полом террасы. Мусор сбрасывается сверху через люк, а с улицы его легко забирают сборщики.
Кашпо́ (от фр. cache-pot, букв. "спрячь-горшок") — декоративный сосуд без отверстий в нижней части, внутрь которого ставится горшок с растением.
