Невидимая защита: окно станет щитом от солнца и взглядов соседей

Самоклеящаяся плёнка помогает защитить окна от солнца и сохранить прохладу
Недвижимость

Когда лето превращает квартиру в парилку, первое желание — спрятаться от солнца. Шторы, жалюзи или отражающая плёнка с алюминиевым напылением — стандартные решения. Но есть способ не только защититься от жары, но и украсить окно.

Комната
Фото: Designed by Freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Комната

Простое решение — декоративная плёнка

Для этого понадобится самоклеящаяся прозрачная плёнка. Она бывает матовой или с рисунком, поэтому легко подобрать вариант под любой интерьер. Стоит недорого и продаётся почти в каждом строительном магазине.

Эффект и удобство

  • Плёнка защищает комнату от палящих лучей и любопытных взглядов с улицы.

  • На стекле она смотрится как рифлёное или декоративное — создаёт уют и стиль.

  • Уход за окнами остаётся прежним: плёнка не мешает мытью.

Как наклеить

  1. Тщательно вымыть и высушить стёкла.

  2. Вырезать целое полотно или отдельные фрагменты (например, ромбы или цветочные элементы).

  3. Составить узор — от лаконичного до причудливого.

Лёгкое снятие

Если оформление надоест, достаточно направить на плёнку струю тёплого воздуха из фена — и она отойдёт без следов.

Уточнения

Самоклеящаяся плёнка — виниловая или другая пластиковая плёнка с декоративным оформлением (узор, цвет, текстура) с одной стороны и клеевым слоем с другой стороны.
 

Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Редактор Вероника Эйнуллаева
Вероника Эйнуллаева — журналист, выпускающий редактор Правды.Ру
