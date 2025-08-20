Невидимая защита: окно станет щитом от солнца и взглядов соседей

Когда лето превращает квартиру в парилку, первое желание — спрятаться от солнца. Шторы, жалюзи или отражающая плёнка с алюминиевым напылением — стандартные решения. Но есть способ не только защититься от жары, но и украсить окно.
Для этого понадобится самоклеящаяся прозрачная плёнка. Она бывает матовой или с рисунком, поэтому легко подобрать вариант под любой интерьер. Стоит недорого и продаётся почти в каждом строительном магазине.
Плёнка защищает комнату от палящих лучей и любопытных взглядов с улицы.
На стекле она смотрится как рифлёное или декоративное — создаёт уют и стиль.
Уход за окнами остаётся прежним: плёнка не мешает мытью.
Тщательно вымыть и высушить стёкла.
Вырезать целое полотно или отдельные фрагменты (например, ромбы или цветочные элементы).
Составить узор — от лаконичного до причудливого.
Если оформление надоест, достаточно направить на плёнку струю тёплого воздуха из фена — и она отойдёт без следов.
Самоклеящаяся плёнка — виниловая или другая пластиковая плёнка с декоративным оформлением (узор, цвет, текстура) с одной стороны и клеевым слоем с другой стороны.
