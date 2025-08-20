Невидимая защита: окно станет щитом от солнца и взглядов соседей

Самоклеящаяся плёнка помогает защитить окна от солнца и сохранить прохладу

1:16 Your browser does not support the audio element. Недвижимость

Когда лето превращает квартиру в парилку, первое желание — спрятаться от солнца. Шторы, жалюзи или отражающая плёнка с алюминиевым напылением — стандартные решения. Но есть способ не только защититься от жары, но и украсить окно.

Фото: Designed by Freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Комната

Простое решение — декоративная плёнка

Для этого понадобится самоклеящаяся прозрачная плёнка. Она бывает матовой или с рисунком, поэтому легко подобрать вариант под любой интерьер. Стоит недорого и продаётся почти в каждом строительном магазине.

Эффект и удобство

Плёнка защищает комнату от палящих лучей и любопытных взглядов с улицы.

На стекле она смотрится как рифлёное или декоративное — создаёт уют и стиль.

Уход за окнами остаётся прежним: плёнка не мешает мытью.

Как наклеить

Тщательно вымыть и высушить стёкла. Вырезать целое полотно или отдельные фрагменты (например, ромбы или цветочные элементы). Составить узор — от лаконичного до причудливого.

Лёгкое снятие

Если оформление надоест, достаточно направить на плёнку струю тёплого воздуха из фена — и она отойдёт без следов.

Уточнения

Самоклеящаяся плёнка — виниловая или другая пластиковая плёнка с декоративным оформлением (узор, цвет, текстура) с одной стороны и клеевым слоем с другой стороны.





Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.