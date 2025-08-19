Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Пауки бегут из дома как угорелые! Этот дедушкин метод работает за 20 минут

Избавиться от пауков в доме помогут цитрусовые корки
1:29
Недвижимость

Пауки — безобидные, но неприятные соседи. Они любят селиться в углах, за мебелью и даже в ванной. Хотя они помогают бороться с насекомыми, многие предпочли бы жить без них.

Домашний паук
Фото: Wikimedia Commons by Ciar, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
Домашний паук

Спреи и ловушки дают временный эффект, а химия может быть вредной для людей и домашних животных. Но есть натуральные способы, которые действительно помогают — и они почти бесплатны!

3 проверенных метода, которые работают

1. Цитрусовые корки — природный репеллент.

Пауки ненавидят запах лимонов, апельсинов и грейпфрутов.

Как использовать:

  • Натрите углы, подоконники и плинтусы свежей цедрой.
  • Разложите высушенные корки в шкафах и за мебелью.
  • Эффект держится до 2 недель.

2. Эфирные масла — мощная защита.

Лучшие масла против пауков:

  • Мята перечная
  • Чайное дерево
  • Лаванда
  • Корица

Рецепт спрея:

  • 10 капель масла + 1 стакан воды.
  • Распыляйте раз в неделю в местах, где появляются пауки.

3. Диатомовая земля — незаметный убийца пауков.

Это натуральный порошок из окаменелых водорослей. Он безопасен для людей, но смертелен для пауков и насекомых.

Как применять:

  • Насыпьте тонким слоем вдоль плинтусов и в щели.
  • Через несколько дней пауки исчезнут.

Уточнения

Пауки́ (лат. Araneae, Aranei, др.-греч. ἀράχνη) — отряд членистоногих, первый по числу известных видов в классе паукообразных (ранее считался вторым после клещей, когда всех клещей объединяли в один отряд). 

