Пауки бегут из дома как угорелые! Этот дедушкин метод работает за 20 минут

Избавиться от пауков в доме помогут цитрусовые корки

Пауки — безобидные, но неприятные соседи. Они любят селиться в углах, за мебелью и даже в ванной. Хотя они помогают бороться с насекомыми, многие предпочли бы жить без них.

Фото: Wikimedia Commons by Ciar, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/ Домашний паук

Спреи и ловушки дают временный эффект, а химия может быть вредной для людей и домашних животных. Но есть натуральные способы, которые действительно помогают — и они почти бесплатны!

3 проверенных метода, которые работают

1. Цитрусовые корки — природный репеллент.

Пауки ненавидят запах лимонов, апельсинов и грейпфрутов.

Как использовать:

Натрите углы, подоконники и плинтусы свежей цедрой.

Разложите высушенные корки в шкафах и за мебелью.

Эффект держится до 2 недель.

2. Эфирные масла — мощная защита.

Лучшие масла против пауков:

Мята перечная

Чайное дерево

Лаванда

Корица

Рецепт спрея:

10 капель масла + 1 стакан воды.

Распыляйте раз в неделю в местах, где появляются пауки.

3. Диатомовая земля — незаметный убийца пауков.

Это натуральный порошок из окаменелых водорослей. Он безопасен для людей, но смертелен для пауков и насекомых.

Как применять:

Насыпьте тонким слоем вдоль плинтусов и в щели.

Через несколько дней пауки исчезнут.

