Пауки — безобидные, но неприятные соседи. Они любят селиться в углах, за мебелью и даже в ванной. Хотя они помогают бороться с насекомыми, многие предпочли бы жить без них.
Спреи и ловушки дают временный эффект, а химия может быть вредной для людей и домашних животных. Но есть натуральные способы, которые действительно помогают — и они почти бесплатны!
1. Цитрусовые корки — природный репеллент.
Пауки ненавидят запах лимонов, апельсинов и грейпфрутов.
Как использовать:
2. Эфирные масла — мощная защита.
Лучшие масла против пауков:
Рецепт спрея:
3. Диатомовая земля — незаметный убийца пауков.
Это натуральный порошок из окаменелых водорослей. Он безопасен для людей, но смертелен для пауков и насекомых.
Как применять:
Пауки́ (лат. Araneae, Aranei, др.-греч. ἀράχνη) — отряд членистоногих, первый по числу известных видов в классе паукообразных (ранее считался вторым после клещей, когда всех клещей объединяли в один отряд).
Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.
Почему ни один человек не может перешагнуть рубеж в 125 лет? Ответ скрыт в клетках и их биологических часах, которые тикают внутри нас.