Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Надежда Стрелец призналась в усталости от роскошного отпуска в Европе с детьми
В Германии обнаружены зубы человека возрастом 8 миллионов лет
Эксперт рассказала, как кошки выражают любовь к владельцу — пять главных сигналов
В спальных районах чаще фиксируются угоны популярных моделей машин
Исследование: вороны с первого раза прошли сложный тест на долгосрочное планирование
Кулинарные эксперты: для прозрачности холодца необходимо сливать первый бульон
Арктическая зона вне времени: откройте для себя уникальный остров Соммарёй
Жим штанги лёжа — ключ к мощной и рельефной груди
Семенович рассказала, как оказалась заперта в лифте с бойфрендом на Майорке

Экономия на электроэнергии: фольга в морозилке — ваш секретный код к низким счетам

Наледь в морозилке: простой трюк с фольгой избавит от проблемы навсегда
3:34
Недвижимость

Морозильная камера стала неотъемлемой частью бытового прибора, практически повсеместно встречаясь в наших домах. Однако её ежедневное использование иногда может создавать неудобства, в том числе образование наледи, которая ограничивает свободное пространство и может со временем привести к поломке устройства.

Холодильник
Фото: freepik.com by fabrikasimf, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Холодильник

Наледь в морозильной камере: признак неисправности

Иней на стенках морозильной камеры — это не просто неприятность; зачастую он является признаком серьёзной проблемы. Это явление обычно возникает при столкновении тёплого воздуха внутри устройства. Частое открывание дверцы или помещение в морозильник ещё тёплых продуктов может ускорить этот процесс. Плохая циркуляция воздуха или неисправность системы охлаждения также могут быть причиной. Поэтому крайне важно регулярно проверять состояние морозильной камеры и обращаться к специалисту, если на ней не остаётся инея, несмотря на регулярное обслуживание.

Отрицательное влияние инея на производительность морозильной камеры

Наледь — это не только эстетическая проблема. Она влияет на эффективность работы морозильной камеры, увеличивая время заморозки продуктов и энергопотребление. Более того, толщина наледи всего в три миллиметра может увеличить энергопотребление устройства до 30%. Это напрямую влияет на ваши счета за электроэнергию, особенно учитывая, что на морозильную камеру может приходиться до трети всего потребления электроэнергии в доме, пишет sasu-manso.fr.

Как предотвратить образование инея?

Предотвращать образование наледи можно и рекомендуется. Не ставьте морозильник слишком близко к источникам тепла, таким как духовка или микроволновая печь, и подальше от стен, чтобы обеспечить хорошую циркуляцию воздуха. Также старайтесь реже открывать дверцы и дайте продуктам остыть, прежде чем класть их внутрь.

Простой и эффективный совет: использование алюминиевой фольги

Недорогой и эффективный способ борьбы с наледью — использование алюминиевой фольги. Покрытие внутренних стенок морозильной камеры этим материалом, который отлично проводит тепло, способствует равномерному распределению температуры и предотвращает образование льда. Просто плотно прижмите фольгу к стенкам, чтобы она плотно прилегала. Примерно через двадцать минут вы заметите значительное уменьшение количества наледи, что позволит увеличить полезное пространство для хранения продуктов и сохранить энергоэффективность устройства.

Хотя наледь в морозильной камере может показаться незначительной проблемой, её долгосрочное влияние на эффективность работы устройства и ваши счета за электроэнергию отнюдь не незначительно. Простые меры, такие как использование алюминиевой фольги и правильное управление температурой продуктов, могут иметь большое значение. Не забывайте размораживать холодильник не реже одного раза в год или при достижении слоя инея толщиной в пять миллиметров для поддержания его оптимальной работы.

Если, несмотря на эти меры предосторожности, проблема не устранена, рекомендуется обратиться к квалифицированному специалисту для осмотра устройства. Иногда простая настройка или мелкий ремонт могут навсегда решить проблему, сэкономив вам дополнительные средства в долгосрочной перспективе.

Уточнения

Холоди́льник — устройство, поддерживающее низкую температуру в теплоизолированной камере. 

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Сейчас читают
Монета в ручке двери авто может указывать на попытку угона
Авто
Монета в ручке двери авто может указывать на попытку угона Аудио 
Дизайнеры признали коврики для ванной устаревшими
Недвижимость
Дизайнеры признали коврики для ванной устаревшими Аудио 
Россия и Китай решили проблему взаиморасчётов
Экономика и бизнес
Россия и Китай решили проблему взаиморасчётов
Популярное
ТОП-5 подержанных авто, где ремонт обойдётся дороже покупки

В 2025 году вторичный рынок полон «сюрпризов». Рассказываем, какие подержанные авто лучше не покупать и какие скрытые проблемы чаще всего маскируют продавцы.

В России выросло число подержанных машин со скрученным пробегом
Подъём штанги стоя является королём среди упражнений на бицепс
Бицепс растёт как на дрожжах: работает только это упражнение
Монета в двери автомобиля — хитрость, о которой знают только угонщики
Самый дальнобойный истребитель Европы теперь в Белоруссии: страна получила новые Су-30СМ2
Саммит в Вашингтоне: Зеленский требует встречи с Путиным и 100 млрд долларов Любовь Степушова New Scientist: клинический психиатр Рами Камински описал новый тип личности — отровертов Игорь Буккер Первый советский автомобиль для инвалидов ГАЗ-18 был разработан в 50-х годах Сергей Милешкин
Вы сами растите монстра: пять поступков хозяина, которые провоцируют агрессию у собаки
Салат с крабовыми палочками и овощами, который точно станет хитом
Даже опытные хозяйки этого не знают: ошибка с луком, которая убивает вкус любого супа
Даже опытные хозяйки этого не знают: ошибка с луком, которая убивает вкус любого супа
Последние материалы
Эксперты: погода в Бразилии может сократить поставки арабики
Эксперты: размораживание курицы при комнатной температуре ведёт к росту бактерий
Ученые: шимпанзе раскалывают орехи ловчее и эффективнее человека
Юрист Алла Георгиева перечислила выплаты, с которых нельзя взыскивать долги приставам
Альтернатива спутникам: устройства на солнечном свете поднялись вблизи космоса
Врач: жажда и болезни щитовидки могут вызывать ложное чувство голода
Переизбыток ухода может привести к перегрузке волос и потере их эластичности
Сказочная Швейцария: кантон, который не похож на другие
Тренер Нитченко: зарядка и ходьба помогут избежать проблем со здоровьем
Производители сои в США оказались на краю пропасти из-за ответа Китая на пошлины
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.