Выбрасывайте немедленно: вот чем опасны таблетки для бачка унитаза

Сантехники предостерегают от использования таблеток для чистки бачка унитаза

Казалось бы, что может быть проще, чем бросить в бачок унитаза специальную таблетку — и пусть она сама поддерживает чистоту?

Однако сантехники бьют тревогу: эти средства не только малоэффективны, но и могут серьезно повредить сантехнику.

Чем опасны таблетки для бачка?

Разрушают резиновые детали. Большинство таблеток содержат хлор (отбеливатель), который со временем разъедает резиновые уплотнители и заслонки. Это приводит к протечкам и дорогостоящему ремонту.

Не очищают по-настоящему. Они лишь слегка дезинфицируют воду при смыве, но не удаляют минеральные отложения, биопленку и пятна под ободком.

Риск химической реакции. Даже "экологичные" таблетки на основе уксуса опасны: если в воде остался хлор (например, от предыдущей таблетки), может произойти реакция с выделением токсичного газа.

Обманчивый эффект. Голубая или зеленая вода — всего лишь краситель. Это не признак чистоты, а лишь индикатор, что таблетка еще не растворилась.

Чем заменить таблетки?

Ершик + гель с отбеливателем

Раз в неделю обрабатывайте чашу и ободок, чтобы удалить бактерии и налет.

Раз в неделю обрабатывайте чашу и ободок, чтобы удалить бактерии и налет. Уксус + пищевая сода

Нанесите на проблемные зоны, оставьте на 30 минут, затем почистите щеткой.

Нанесите на проблемные зоны, оставьте на 30 минут, затем почистите щеткой. Ферментные очистители

Безопасны для септиков и не повреждают сантехнику.

Безопасны для септиков и не повреждают сантехнику. Регулярная чистка бачка

Раз в месяц сливайте воду и удаляйте осадок со дна.

