Выбрасывайте немедленно: вот чем опасны таблетки для бачка унитаза

Сантехники предостерегают от использования таблеток для чистки бачка унитаза
Недвижимость

Казалось бы, что может быть проще, чем бросить в бачок унитаза специальную таблетку — и пусть она сама поддерживает чистоту?

Туалет
Фото: flickr.com by dirtyboxface, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
Туалет

Однако сантехники бьют тревогу: эти средства не только малоэффективны, но и могут серьезно повредить сантехнику.

Чем опасны таблетки для бачка?

  • Разрушают резиновые детали. Большинство таблеток содержат хлор (отбеливатель), который со временем разъедает резиновые уплотнители и заслонки. Это приводит к протечкам и дорогостоящему ремонту.
  • Не очищают по-настоящему. Они лишь слегка дезинфицируют воду при смыве, но не удаляют минеральные отложения, биопленку и пятна под ободком.
  • Риск химической реакции. Даже "экологичные" таблетки на основе уксуса опасны: если в воде остался хлор (например, от предыдущей таблетки), может произойти реакция с выделением токсичного газа.
  • Обманчивый эффект. Голубая или зеленая вода — всего лишь краситель. Это не признак чистоты, а лишь индикатор, что таблетка еще не растворилась.

Чем заменить таблетки?

  • Ершик + гель с отбеливателем
    Раз в неделю обрабатывайте чашу и ободок, чтобы удалить бактерии и налет.
  • Уксус + пищевая сода
    Нанесите на проблемные зоны, оставьте на 30 минут, затем почистите щеткой.
  • Ферментные очистители
    Безопасны для септиков и не повреждают сантехнику.
  • Регулярная чистка бачка
    Раз в месяц сливайте воду и удаляйте осадок со дна.

Уточнения

Унита́з — санитарно-техническое приспособление для удаления продуктов дефекации, мочеиспускания и рвотных масс, устанавливаемое в туалетах и снабжённое системой автоматического или полуавтоматического смыва. 

Автор Артём Гапоненко
Артём Гапоненко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Человек создан смертным — предел в 125 лет оказался встроенным ограничением эволюции

Почему ни один человек не может перешагнуть рубеж в 125 лет? Ответ скрыт в клетках и их биологических часах, которые тикают внутри нас.

