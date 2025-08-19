Выбросьте это немедленно: 5 вещей превращают вашу кухню в хаос

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Недвижимость

Кухня — сердце дома, но часто оно "забивается" ненужным хламом. Разбираемся, какие вещи создают хаос и как вернуть пространству чистоту и функциональность.

кухня
Фото: https://commons.wikimedia.org by XanderL, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
кухня

1. Разбитая и старая посуда

Чашки со сколами, тарелки с трещинами и кастрюли с поврежденным покрытием не только портят вид, но и могут быть опасны.

Решение: без сожаления расстаньтесь с поврежденной посудой и оставьте только то, чем действительно пользуетесь.

2. Просроченные продукты и специи

Залежавшиеся крупы, засохшие травы и просроченные приправы занимают место и могут стать источником неприятного запаха.

Решение: раз в месяц проверяйте запасы и выбрасывайте все, что потеряло срок годности.

3. Одноразовые контейнеры без крышек

Гора пластиковых коробок, у которых нет пары, — это хаос в чистом виде.

Решение: оставьте только те контейнеры, у которых есть крышки, а остальные отправьте в переработку.

4. Лишние кухонные гаджеты

Если у вас три яйцерезки, две картофелечистки и пять ложек для спагетти, но вы ими не пользуетесь — это мусор.

Решение: оставьте один универсальный инструмент на каждый тип задач, остальное — на благотворительность или в утиль.

5. Декоративный хлам

Магниты, которые уже не радуют, сувенирные тарелки, пылящиеся на полке, и прочие "милые безделушки" только собирают пыль.

Решение: оставьте 2-3 любимых аксессуара, остальное — в коробку на выброс.

Уточнения

Ку́хня — помещение для приготовления пищи.

Автор Артём Гапоненко
Артём Гапоненко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Редактор Вероника Эйнуллаева
Вероника Эйнуллаева — журналист, выпускающий редактор Правды.Ру
