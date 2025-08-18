Тайны профессиональных клинеров: 5 способов заставят вас полюбить уборку

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Музыка или аудиокнига помогут сделать домашнюю уборку менее утомительной
Недвижимость

Уборка — не самое вдохновляющее занятие, но с этими простыми лайфхаками она станет приятнее.

Уход за ковром
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Уход за ковром

1. Музыка или аудиокнига — ваш секретный мотиватор

Включите любимый плейлист или захватывающую аудиокнигу — это отвлечет от монотонности и добавит энергии. Джаз создаст атмосферу уютного кафе, а динамичные хиты помогут быстрее справиться с пылью и разложенными вещами.

2. Ароматы, которые вдохновляют

Зажгите свечу или включите диффузор с цитрусовыми, мятой или эвкалиптом — эти запахи бодрят. Лаванда подойдет для вечерней уборки, помогая расслабиться после работы.

3. Стильный образ для продуктивности

Даже домашние дела можно делать с шиком. Наденьте удобный, но симпатичный комплект — будь то спортивный костюм, сарафан или мягкие тапочки с жесткой подошвой. Это психологически настраивает на активность.

4. Красивые инструменты для уборки

Пластиковый ёршик для унитаза не вдохновляет, но бамбуковая щетка в керамическом держателе — другое дело. Замените стандартные средства на эстетичные: стеклянные бутылки с самодельными чистящими растворами, цветные микрофибровые салфетки.

5. Вознаграждение за труд

Свяжите уборку с приятными ритуалами:

  • латте со льдом во время раскладывания вещей;
  • 5 минут соцсетей после 20 минут работы;
  • звонок другу во время глажки;
  • кусочек шоколада после готовки.

Уточнения

Убо́рка — комплекс действий, необходимый для обеспечения чистоты в промышленных, коммерческих и бытовых помещениях. Помимо технического обслуживания и аспектов гигиены, она также включает в себя контроль безопасности и порядка, а также улучшения с эстетической точки зрения.

Автор Артём Гапоненко
Артём Гапоненко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Редактор Вероника Эйнуллаева
Вероника Эйнуллаева — журналист, выпускающий редактор Правды.Ру
