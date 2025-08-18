Разводы и дыры: эти 6 ошибок при глажке убивают вашу одежду

Эксперт Ромайн раскрыла основные правила безопасной глажки одежды

1:46 Your browser does not support the audio element. Недвижимость

Глажка кажется простой задачей, но даже опытные хозяйки допускают ошибки, которые могут испортить любимые вещи.

Фото: Designed be Freepik by freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Уставшая женщина

Эксперт по уходу за тканями Ким Ромайн (Procter & Gamble) раскрывает главные промахи и объясняет, как их избежать.

1. Глажка грязной одежды

Проведение утюгом по пятнам запечатывает их навсегда. Тепло "впечатывает" загрязнения в волокна, делая удаление практически невозможным. Всегда стирайте и проверяйте вещи на пятна перед глажкой.

2. Использование грязного утюга

Налет крахмала, ржавчина и остатки ткани оставляют коричневые следы. Очищайте подошву утюга смесью пищевой соды и уксуса (на холодном устройстве) или мягким мыльным раствором, пишет bhg.com.

3. Глажка на мягких поверхностях

Диван или кровать не дают нужного натяжения ткани, создавая новые складки. Используйте только гладильную доску или твердую поверхность с хлопковым полотенцем.

4. Игнорирование изнаночной стороны

Деликатные ткани (шёлк, кружево) и принты требуют глажки с изнанки. Для дополнительной защиты используйте марлю или специальную тканевую прокладку.

5. Неправильная температура

Лён и хлопок выдерживают максимум, а шерсть и синтетика плавятся. Проверяйте бирки и начинайте с минимального нагрева для незнакомых тканей.

6. Складывание горячих вещей

Тёплая ткань мгновенно мнётся. Подвешивайте или оставляйте одежду остывать в разложенном виде 10-15 минут перед уборкой.

Уточнения

Утю́г (от тюрк. *ütüɣ, тур. ütü «утюг») — элемент бытовой техники для разглаживания складок и заминов на одежде. Процесс разглаживания называют глажкой или глаженьем.



Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.