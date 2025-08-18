Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Соевое молоко содержит полноценный белок, подходящий для вегетарианцев и веганов
Ветеринар Евтеева: чистка зубов раз в неделю предотвратит зубной камень у животных
Кошачья мята и поощрение лакомством ускоряют привыкание питомца к когтеточке
Травма миллионера: жена Романа Товстика сломала ему ногу из-за скандала с Полиной Дибровой
Пиломатериалы в Китай: первая экспортная сделка на Петербургской бирже состоялась
Дерматолог Филева назвала простые способы облегчить симптомы аллергии без лекарств
Музыка или аудиокнига помогут сделать домашнюю уборку менее утомительной
Автоэксперты: зимние фрикционные шины летом повышают износ и риск аварий
Хлеб останется свежим на неделю: хитрый способ хранения в холодильнике

Разводы и дыры: эти 6 ошибок при глажке убивают вашу одежду

Эксперт Ромайн раскрыла основные правила безопасной глажки одежды
1:46
Недвижимость

Глажка кажется простой задачей, но даже опытные хозяйки допускают ошибки, которые могут испортить любимые вещи.

Уставшая женщина
Фото: Designed be Freepik by freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Уставшая женщина

Эксперт по уходу за тканями Ким Ромайн (Procter & Gamble) раскрывает главные промахи и объясняет, как их избежать.

1. Глажка грязной одежды

Проведение утюгом по пятнам запечатывает их навсегда. Тепло "впечатывает" загрязнения в волокна, делая удаление практически невозможным. Всегда стирайте и проверяйте вещи на пятна перед глажкой.

2. Использование грязного утюга

Налет крахмала, ржавчина и остатки ткани оставляют коричневые следы. Очищайте подошву утюга смесью пищевой соды и уксуса (на холодном устройстве) или мягким мыльным раствором, пишет bhg.com.

3. Глажка на мягких поверхностях

Диван или кровать не дают нужного натяжения ткани, создавая новые складки. Используйте только гладильную доску или твердую поверхность с хлопковым полотенцем.

4. Игнорирование изнаночной стороны

Деликатные ткани (шёлк, кружево) и принты требуют глажки с изнанки. Для дополнительной защиты используйте марлю или специальную тканевую прокладку.

5. Неправильная температура

Лён и хлопок выдерживают максимум, а шерсть и синтетика плавятся. Проверяйте бирки и начинайте с минимального нагрева для незнакомых тканей.

6. Складывание горячих вещей

Тёплая ткань мгновенно мнётся. Подвешивайте или оставляйте одежду остывать в разложенном виде 10-15 минут перед уборкой.

Уточнения

Утю́г (от тюрк. *ütüɣ, тур. ütü «утюг») — элемент бытовой техники для разглаживания складок и заминов на одежде. Процесс разглаживания называют глажкой или глаженьем.

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Артём Гапоненко
Артём Гапоненко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Сейчас читают
По мнению поваров, правильный тайминг и охлаждение гарантируют идеальные яйца всмятку
Еда и рецепты
По мнению поваров, правильный тайминг и охлаждение гарантируют идеальные яйца всмятку Аудио 
Выпаривание томатного сока на медленном огне предотвращает расслоение при хранении
Еда и рецепты
Выпаривание томатного сока на медленном огне предотвращает расслоение при хранении Аудио 
Кир Стармер заявил, что безопасность Украины связана с Европой и США
Мир. Новости мира
Кир Стармер заявил, что безопасность Украины связана с Европой и США Аудио 
Популярное
Человек создан смертным — предел в 125 лет оказался встроенным ограничением эволюции

Почему ни один человек не может перешагнуть рубеж в 125 лет? Ответ скрыт в клетках и их биологических часах, которые тикают внутри нас.

Учёные: предел человеческой жизни составляет 125 лет из-за укорочения теломер
Незаконный сбор дров в лесу грозит штрафом и уголовной ответственностью
Бесплатные дрова обойдутся дороже газа? Вот как законно заготовить древесину
Томатный сок, который не расслаивается и не скисает: секрет в одном старом приёме
Истощены последние запасы: арсеналы СССР больше не спасут ВСУ
Разговор Трампа и Лукашенко: что скрывается за этим политическим шагом? Любовь Степушова Экстремальная жара усиливает социальные риски в Европе — Nature Игорь Буккер Первый советский автомобиль для инвалидов ГАЗ-18 был разработан в 50-х годах Сергей Милешкин
Гениальные хитрости для крошечной ванной — попробуйте и пожалеете, что не сделали раньше
Слишком надёжный, чтобы быть выгодным: почему автоконцерны избавляются от классических АКПП
Солёные помидоры без уксуса: сибирский способ хранения на всю зиму
Солёные помидоры без уксуса: сибирский способ хранения на всю зиму
Последние материалы
Автоэксперты: зимние фрикционные шины летом повышают износ и риск аварий
Хлеб останется свежим на неделю: хитрый способ хранения в холодильнике
Итальянская мечта за 1 евро: сколько стоит владеть домом в Италии — Daily Mail
Аргиопа Брюнниха атакует: энтомологи предупреждают об опасности ядовитых пауков-ос
Учёные выяснили: говядина эффективнее растительных заменителей для роста мышц
Ферменты в косметике — новый шаг в антивозрастном уходе и профилактике старения
Культуролог Серебрянская похвалила запрет фильмов по новому закону о ценностях
Ученые: кошки видят сны о событиях из реальной жизни — охоте и драках
Густая шурпа с говядиной и овощами в афганском казане
YouTube вступил в борьбу за права на трансляцию премии Оскар
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.