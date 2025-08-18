Разводы и дыры: эти 6 ошибок при глажке убивают вашу одежду

Глажка кажется простой задачей, но даже опытные хозяйки допускают ошибки, которые могут испортить любимые вещи.
Эксперт по уходу за тканями Ким Ромайн (Procter & Gamble) раскрывает главные промахи и объясняет, как их избежать.
Проведение утюгом по пятнам запечатывает их навсегда. Тепло "впечатывает" загрязнения в волокна, делая удаление практически невозможным. Всегда стирайте и проверяйте вещи на пятна перед глажкой.
Налет крахмала, ржавчина и остатки ткани оставляют коричневые следы. Очищайте подошву утюга смесью пищевой соды и уксуса (на холодном устройстве) или мягким мыльным раствором, пишет bhg.com.
Диван или кровать не дают нужного натяжения ткани, создавая новые складки. Используйте только гладильную доску или твердую поверхность с хлопковым полотенцем.
Деликатные ткани (шёлк, кружево) и принты требуют глажки с изнанки. Для дополнительной защиты используйте марлю или специальную тканевую прокладку.
Лён и хлопок выдерживают максимум, а шерсть и синтетика плавятся. Проверяйте бирки и начинайте с минимального нагрева для незнакомых тканей.
Тёплая ткань мгновенно мнётся. Подвешивайте или оставляйте одежду остывать в разложенном виде 10-15 минут перед уборкой.
Утю́г (от тюрк. *ütüɣ, тур. ütü «утюг») — элемент бытовой техники для разглаживания складок и заминов на одежде. Процесс разглаживания называют глажкой или глаженьем.
