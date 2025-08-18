Гениальный лайфхак: это средство из аптеки сделает ваши окна кристально чистыми

Эксперты по уборке раскрыли малоизвестный, но чрезвычайно эффективный способ мытья окон, который обеспечивает кристальную чистоту на несколько месяцев.
Для приготовления понадобится всего три компонента:
Уникальный раствор работает сразу в нескольких направлениях:
Состав не содержит агрессивных веществ, в отличие от промышленных средств с аммиаком или ПАВ, поэтому он безопасен для здоровья и окружающей среды.
Особая ценность метода проявляется зимой:
Это особенно актуально для современных энергосберегающих стеклопакетов, которые чувствительны к образованию конденсата.
Процесс мытья окон прост и доступен:
Глицери́н (от греч. γλυκερός «сладкий») — органическое соединение, простейший представитель трёхатомных спиртов с формулой C 3 H 5 ( OH ) 3 {\displaystyle {\ce {C3H5(OH)3}}} .
