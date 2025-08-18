Загадка чистых труб: простой предмет обходит химию и сантехников

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Недвижимость

Кухонная ложка может справиться с тем, что обычно требует вызова сантехника. Секрет простого метода, который помогает избавиться даже от многолетних засоров в раковине, скрыт в самых обычных вещах.

Засор в кухонной раковине
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Засор в кухонной раковине

Как это работает

Чтобы удалить застарелые комки грязи, волосы и остатки пищи, достаточно положить ложку в слив и добавить горячей воды с содой или солью. Вода ускоряет процесс, а металлическая поверхность помогает разрушить скопившийся мусор. Всего несколько минут — и засор начинает отходить.

Почему это удобно

Главный плюс — не нужно использовать агрессивную бытовую химию, которая разъедает трубы и вредит окружающей среде. Кроме того, метод не требует демонтажа сифона и экономит время: процедура занимает меньше четверти часа.

Что ещё можно попробовать

  • Сода + уксус: смесь пенится, выталкивая грязь наружу.
  • Горячая вода с солью: помогает растворять жирные пробки.
  • Лимонная кислота: устраняет неприятные запахи и налёт.

Когда метод особенно полезен

Этот способ идеально подходит для профилактики — регулярное применение ложки и простых средств препятствует образованию плотных пробок. А если засор уже образовался, это первый шаг, который можно попробовать перед тем, как обращаться к специалистам.

Уточнения

Слив в сантехнике — часть сантехнического устройства: слив унитаза, слив ванны и т. д.

Автор Ангелина Ефремова
Ангелина Ефремова — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студентка МГУ имени М. В. Ломоносова
Редактор Вероника Эйнуллаева
Вероника Эйнуллаева — журналист, выпускающий редактор Правды.Ру
