Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Слишком тесная связь с собакой или кошкой приводит к стрессу и нарушениям
Врачи объяснили разницу между растяжением связок и травмой мышц
Ираклий Пирцхалава отказался мириться с избитым Гребенщиковым
Геологи обнаружили механизм доставки воды в переходную зону мантии
Цены на аренду авто возвращаются к докризисным уровням — Daily Mail
Яд комодского варана препятствует свертыванию крови и вызывает шок у жертвы
В маринадах уксус размягчает мясо и придает блюдам кислинку
ФТС зафиксировала рекордное число случаев контрабанды валюты
Лучшие предшественники чеснока — помидоры, баклажаны, огурцы и тыква

Микробы боятся этого раствора: антисептик можно приготовить из двух простых ингредиентов

Раствор соли и воды остаётся доступным и экологичным способом дезинфекции
1:51
Недвижимость

Когда в доме не оказывается привычных дезинфицирующих средств, на помощь приходит самый простой рецепт — вода и соль. Этот раствор использовали ещё прабабушки, и он до сих пор остаётся надёжным способом поддержания чистоты и гигиены.

Чистка кухонной столешницы содой и лимоном alt
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Чистка кухонной столешницы содой и лимоном alt

Как приготовить

Для раствора достаточно 1 чайной ложки соли (около 5 г) и половины литра кипячёной воды. Воду кипятят не менее 5 минут, затем остужают и тщательно размешивают соль. Хранить готовое средство лучше в стеклянной ёмкости и использовать в течение суток.

Если раствор предназначен для поверхностей, можно применять горячую воду без предварительного кипячения — так эффект будет сильнее.

Где применять

  • Полость рта и горло — снимает воспаление, устраняет неприятный запах, ускоряет заживление мелких раздражений.
  • Бытовые предметы — можно обеззараживать губки, пустышки, зубные щётки.
  • Поверхности — подходит для столешниц, выключателей и дверных ручек.

Почему это работает

Эффект объясняется осмосом: соль вытягивает влагу из бактериальных клеток, лишая их возможности размножаться. Именно поэтому этот метод веками использовался и для хранения продуктов, и для ухода за телом.

Преимущества и предостережения

Раствор безопасен, стоит копейки, не содержит химии и не вредит экологии. Но важно готовить его заново каждый день, не превышать концентрацию соли и не использовать для глубоких ран или ожогов без консультации врача.

Чтобы усилить действие при уборке, можно добавить немного соды или уксуса, но осторожно — не для слизистых и деликатных материалов.

Уточнения

Убо́рка (также чи́стка) — комплекс действий, необходимый для обеспечения чистоты в промышленных, коммерческих и бытовых помещениях. 

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Ангелина Ефремова
Ангелина Ефремова — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студентка МГУ имени М. В. Ломоносова
Редактор Вероника Эйнуллаева
Вероника Эйнуллаева — журналист, выпускающий редактор Правды.Ру
Сейчас читают
В Калуге представили кроссовер Tenet T7 на базе Chery Tiggo 7L
Авто
В Калуге представили кроссовер Tenet T7 на базе Chery Tiggo 7L Аудио 
Корневище пиона делят на части с 2–3 почками для омоложения куста
Садоводство, цветоводство
Корневище пиона делят на части с 2–3 почками для омоложения куста Аудио 
Кипяток в раковине разрушает трубы и приводит к засорам — предупреждают сантехники
Недвижимость
Кипяток в раковине разрушает трубы и приводит к засорам — предупреждают сантехники Аудио 
Популярное
Космическая струя смерти: оно уже летит на Землю из глубин галактики

Астрономы изучили необычное космическое явление — мощный поток плазмы, исходящий от блазара PKS 1424 + 240, в центре которого находится сверхмассивная черная дыра.

Астрономы открыли космическую струю, угрожающую Земле
Кнопка Старт-стоп позволяет включить зажигание без запуска двигателя — автоэксперты
Обычная кнопка, а функций — как у швейцарского ножа: как работает Старт-стоп на самом деле
Кипяток в раковине превращает кухню в бомбу замедленного действия
Представлен российский кроссовер Tenet T7: что скрывает новинка из Калуги
Путин всё рассчитал: встреча в Вашингтоне продолжит СВО на Украине Любовь Степушова Popular Science: в рулевом валу судна Blue Heron нашли новые формы жизни Игорь Буккер Первый советский автомобиль для инвалидов ГАЗ-18 был разработан в 50-х годах Сергей Милешкин
Нейтраль в автомате — не игрушка: если вы используете её не в этих 3 случаях, рискуете коробкой
Лесной фастфуд: почему волк предпочитает зайца в перекус
Автомат видит трос — начинается стресс: как правильно буксировать автомобиль с АКПП
Автомат видит трос — начинается стресс: как правильно буксировать автомобиль с АКПП
Последние материалы
Раствор соли и воды остаётся доступным и экологичным способом дезинфекции
Россия и Китай решили проблему взаиморасчётов
Цены на аренду авто возвращаются к докризисным уровням — Daily Mail
Яд комодского варана препятствует свертыванию крови и вызывает шок у жертвы
В маринадах уксус размягчает мясо и придает блюдам кислинку
ФТС зафиксировала рекордное число случаев контрабанды валюты
Лучшие предшественники чеснока — помидоры, баклажаны, огурцы и тыква
Френч-боб и кудрявый шэг вошли в список модных стрижек осени-2025
Эксперты объяснили, цвет моторного масла не отражает его состояние
Бруклин Бекхэм проигнорировал родителей в речи на церемонии обновления клятв с женой
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.