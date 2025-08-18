Микробы боятся этого раствора: антисептик можно приготовить из двух простых ингредиентов

Когда в доме не оказывается привычных дезинфицирующих средств, на помощь приходит самый простой рецепт — вода и соль. Этот раствор использовали ещё прабабушки, и он до сих пор остаётся надёжным способом поддержания чистоты и гигиены.
Для раствора достаточно 1 чайной ложки соли (около 5 г) и половины литра кипячёной воды. Воду кипятят не менее 5 минут, затем остужают и тщательно размешивают соль. Хранить готовое средство лучше в стеклянной ёмкости и использовать в течение суток.
Если раствор предназначен для поверхностей, можно применять горячую воду без предварительного кипячения — так эффект будет сильнее.
Эффект объясняется осмосом: соль вытягивает влагу из бактериальных клеток, лишая их возможности размножаться. Именно поэтому этот метод веками использовался и для хранения продуктов, и для ухода за телом.
Раствор безопасен, стоит копейки, не содержит химии и не вредит экологии. Но важно готовить его заново каждый день, не превышать концентрацию соли и не использовать для глубоких ран или ожогов без консультации врача.
Чтобы усилить действие при уборке, можно добавить немного соды или уксуса, но осторожно — не для слизистых и деликатных материалов.
Убо́рка (также чи́стка) — комплекс действий, необходимый для обеспечения чистоты в промышленных, коммерческих и бытовых помещениях.
