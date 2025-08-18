Микробы боятся этого раствора: антисептик можно приготовить из двух простых ингредиентов

Раствор соли и воды остаётся доступным и экологичным способом дезинфекции

1:51 Your browser does not support the audio element. Недвижимость

Когда в доме не оказывается привычных дезинфицирующих средств, на помощь приходит самый простой рецепт — вода и соль. Этот раствор использовали ещё прабабушки, и он до сих пор остаётся надёжным способом поддержания чистоты и гигиены.

Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License) Чистка кухонной столешницы содой и лимоном alt

Как приготовить

Для раствора достаточно 1 чайной ложки соли (около 5 г) и половины литра кипячёной воды. Воду кипятят не менее 5 минут, затем остужают и тщательно размешивают соль. Хранить готовое средство лучше в стеклянной ёмкости и использовать в течение суток.

Если раствор предназначен для поверхностей, можно применять горячую воду без предварительного кипячения — так эффект будет сильнее.

Где применять

Полость рта и горло — снимает воспаление, устраняет неприятный запах, ускоряет заживление мелких раздражений.

Бытовые предметы — можно обеззараживать губки, пустышки, зубные щётки.

Поверхности — подходит для столешниц, выключателей и дверных ручек.

Почему это работает

Эффект объясняется осмосом: соль вытягивает влагу из бактериальных клеток, лишая их возможности размножаться. Именно поэтому этот метод веками использовался и для хранения продуктов, и для ухода за телом.

Преимущества и предостережения

Раствор безопасен, стоит копейки, не содержит химии и не вредит экологии. Но важно готовить его заново каждый день, не превышать концентрацию соли и не использовать для глубоких ран или ожогов без консультации врача.

Чтобы усилить действие при уборке, можно добавить немного соды или уксуса, но осторожно — не для слизистых и деликатных материалов.

Уточнения

Убо́рка (также чи́стка) — комплекс действий, необходимый для обеспечения чистоты в промышленных, коммерческих и бытовых помещениях.



Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.