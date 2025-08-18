Морозилка превращается в ледник? Один шаг меняет всё

Лёд, захватывающий всю морозильную камеру, знаком почти каждому. Обычно это значит: отключить устройство, достать продукты и ждать несколько часов. Но есть способ, который сэкономит время и силы — и прибор при этом не придётся выключать.
Главный секрет — обычная алюминиевая фольга и немного тепла. Всё просто:
Пар и теплопроводность фольги ускорят процесс. Уже через несколько минут лёд станет мягче и начнёт легко отходить от стенок.
Каждые пять минут переставляйте посуду с водой, чтобы тепло распределялось равномерно. Лёд можно осторожно убрать пластиковой или деревянной лопаткой. Важно не использовать металлические и острые предметы — они могут повредить стенки и привести к поломке.
Когда лёд растает и станет хрупким, его легко убрать руками или деревянной ложкой. Работать лучше в хорошо проветриваемом помещении, постоянно контролируя процесс.
Этот метод особенно полезен тем, кто не может долго ждать или не хочет рисковать продуктами. Простая хитрость продлевает срок службы техники и делает уход за ней значительно легче.
Холоди́льник — устройство, поддерживающее низкую температуру в теплоизолированной камере.
