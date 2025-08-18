Морозилка превращается в ледник? Один шаг меняет всё

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
1:48
Недвижимость

Лёд, захватывающий всю морозильную камеру, знаком почти каждому. Обычно это значит: отключить устройство, достать продукты и ждать несколько часов. Но есть способ, который сэкономит время и силы — и прибор при этом не придётся выключать.

Морозильная камера во льду
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Морозильная камера во льду

Что понадобится

Главный секрет — обычная алюминиевая фольга и немного тепла. Всё просто:

  • выстелите стенки морозильной камеры фольгой;
  • поставьте внутрь миску или кастрюлю с горячей водой;
  • закройте дверцу на 10-15 минут.

Пар и теплопроводность фольги ускорят процесс. Уже через несколько минут лёд станет мягче и начнёт легко отходить от стенок.

Как действовать дальше

Каждые пять минут переставляйте посуду с водой, чтобы тепло распределялось равномерно. Лёд можно осторожно убрать пластиковой или деревянной лопаткой. Важно не использовать металлические и острые предметы — они могут повредить стенки и привести к поломке.

Важные преимущества

  • Не нужно выключать морозильник. Достаточно лишь временно убрать продукты в термосумку или другой холодильник.
  • Нет лишней воды. В отличие от классического размораживания, этот способ не оставляет луж и снижает риск замыканий.
  • Экономия времени. Вместо долгих часов — всего несколько минут.

Последний шаг

Когда лёд растает и станет хрупким, его легко убрать руками или деревянной ложкой. Работать лучше в хорошо проветриваемом помещении, постоянно контролируя процесс.

Этот метод особенно полезен тем, кто не может долго ждать или не хочет рисковать продуктами. Простая хитрость продлевает срок службы техники и делает уход за ней значительно легче.

Уточнения

Холоди́льник — устройство, поддерживающее низкую температуру в теплоизолированной камере. 

Автор Ангелина Ефремова

Автор Ангелина Ефремова
Ангелина Ефремова — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студентка МГУ имени М. В. Ломоносова
