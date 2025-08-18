Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Северные регионы рулят: где имеют высокие доходы
Кинологи отметили, что собаки и кошки воспринимают долгий взгляд как агрессию
Юрист Костиков: отказ принять оплату картой — нарушение, но наказать сложно
Шлёпанцы увеличивают риск травм и инфекций во время полётов
Научный прорыв: эти стрекозы адаптировались к загрязнению и городской среде
Медики советуют контролировать вес и сахар для профилактики деменции
Увеличить ванную без перепланировки помогут складные конструкции
Ароматная свинина с овощами: запекаем в духовке быстро и вкусно с картофелем, луком, помидорами и сыром
Косметика с экстрактом водорослей: натуральный способ вернуть упругость и сияние коже

Ножницы справятся и с орехами, и с пластиком: вот как найти скрытую функцию

Зубчатая часть ножниц идеально подходит для раскалывания орехов
2:09
Недвижимость

В каждом доме найдется несколько пар ножниц, но мало кто задумывается о назначении зубчатой части, присутствующей на некоторых моделях. Эта особенность конструкции — не просто дизайнерский ход, а продуманное инженерное решение, значительно расширяющее функциональность инструмента.

Ножницы
Фото: freepik is licensed under Public Domain
Ножницы

В отличие от обычных ножниц для бумаги кухонные и универсальные модели часто оснащаются специальными зубцами, расположенными ближе к центру соединения лезвий.

Физика в действии: принцип работы зубцов

Зубчатая поверхность работает по законам физики, увеличивая эффективность инструмента. Когда мы разрезаем материал, зубцы концентрируют усилие в конкретных точках, создавая более высокое давление, чем гладкое лезвие.

Этот принцип аналогичен тому, почему тонкий нож режет лучше толстого — давление распределяется на меньшую площадь. В случае с зубцами эффект усиливается многократно, так как сила прикладывается не по всей линии реза, а в отдельных точках.

Основные сферы применения зубчатой части

Зубцы на ножницах выполняют несколько важных функций. Они идеально подходят для раскалывания ореховой скорлупы, заменяя специальные щипцы. При работе с плотными или скользкими материалами зубчатая поверхность предотвращает соскальзывание лезвий, обеспечивая надежный захват.

Особенно полезны такие ножницы при разрезании толстого картона, пластиковой упаковки, веревок и других сложных для обработки материалов.

Правила эффективного использования

Чтобы максимально использовать потенциал зубчатой части ножниц, важно соблюдать несколько простых правил. Разрезаемый материал следует располагать ближе к центру инструмента, где создается наибольшее давление.

Не рекомендуется использовать зубцы для тонких материалов вроде бумаги или ткани — это может их повредить. После работы необходимо очищать промежутки между зубцами от остатков материалов, чтобы поддерживать инструмент в рабочем состоянии.

Уточнения

Но́жницы — инструмент для разрезания относительно тонких материалов. Ножницы состоят из двух лезвий, сходящихся под углом и соединённых пружиной или шарниром.

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Артём Гапоненко
Артём Гапоненко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Редактор Вероника Эйнуллаева
Вероника Эйнуллаева — журналист, выпускающий редактор Правды.Ру
Сейчас читают
Тренеры: время под напряжением (TUT) усиливает рост мышц за счёт активации синтеза белка
Новости спорта
Тренеры: время под напряжением (TUT) усиливает рост мышц за счёт активации синтеза белка Аудио 
Корневище пиона делят на части с 2–3 почками для омоложения куста
Садоводство, цветоводство
Корневище пиона делят на части с 2–3 почками для омоложения куста Аудио 
Учёные из Китая выяснили источник энергии для микробов в глубинах Земли
Наука и техника
Учёные из Китая выяснили источник энергии для микробов в глубинах Земли Аудио 
Популярное
Космическая струя смерти: оно уже летит на Землю из глубин галактики

Астрономы изучили необычное космическое явление — мощный поток плазмы, исходящий от блазара PKS 1424 + 240, в центре которого находится сверхмассивная черная дыра.

Астрономы открыли космическую струю, угрожающую Земле
Кнопка Старт-стоп позволяет включить зажигание без запуска двигателя — автоэксперты
Обычная кнопка, а функций — как у швейцарского ножа: как работает Старт-стоп на самом деле
Представлен российский кроссовер Tenet T7: что скрывает новинка из Калуги
Нейтраль в автомате — не игрушка: если вы используете её не в этих 3 случаях, рискуете коробкой
Трамп посоветовал Зеленскому заключить сделку с Россией, назвав главную причину Любовь Степушова Первый советский автомобиль для инвалидов ГАЗ-18 был разработан в 50-х годах Сергей Милешкин ЕС готовит реформу Horizon Europe для финансирования исследований двойного назначения Игорь Буккер
Автомат видит трос — начинается стресс: как правильно буксировать автомобиль с АКПП
Кошка носится по стенам? Это не сумасшествие, а зашифрованное послание
Как подготовить малину к зиме и защитить от болезней одной обрезкой
Как подготовить малину к зиме и защитить от болезней одной обрезкой
Последние материалы
Путин корректирует правила: ExxonMobil возвращается в Сахалин-1
Выжившие в Помпеях: сенсационные находки меняют историю трагедии
Ниссан Роуг и другие: автоэксперты назвали 10 лучших экономичных автомобилей
Детокс-диеты с соками вызывают проблемы с печенью, почками и иммунитетом
Зубчатая часть ножниц идеально подходит для раскалывания орехов
Выбираем мясо для сочного шашлыка: советы от шеф-повара
Цены на пляжный отдых в Италии в 2025 году выросли на 17% — данные Altroconsumo
Ветеринары подтвердили эффективность корма Pro Plan LiveClear против аллергии на кошек
Юрия Борисова назвали русской реинкарнацией Курта Кобейна
Косметологи советуют наносить крем перед макияжем для ровного тона лица
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.