Балкон-трансформер: как сочетать три функции в одном квадратном метре

Современные городские жители часто сталкиваются с проблемой рационального использования балконного пространства. Вместо того чтобы стать дополнительной функциональной зоной, балкон превращается в склад ненужных вещей.
Основная причина такого положения дел кроется в отсутствии четкого планирования и боязни сложных преобразований. Однако при грамотном подходе даже небольшой балкон может значительно расширить полезную площадь квартиры.
Первым и самым важным шагом в организации балконного пространства становится определение его основной функции. Необходимо решить, будет ли это зона для хранения, место отдыха или комбинированное пространство. Этот выбор напрямую влияет на дальнейшее обустройство и подбор мебели.
Специалисты рекомендуют учитывать не только текущие потребности, но и сезонность использования пространства.
Для создания эффективной системы хранения на балконе лучше всего использовать вертикальное пространство. Высокие стеллажи до потолка, навесные полки и узкие шкафы-купе позволяют разместить значительное количество вещей, не загромождая проход.
Особое внимание стоит уделить выбору влагостойких материалов, которые выдерживают перепады температур и повышенную влажность.
При организации места для отдыха на балконе важно учитывать его размеры. Компактная складная мебель, подвесные кресла или миниатюрные диванчики с ящиками для хранения позволяют создать уютный уголок даже на небольшом пространстве.
Для открытых балконов следует выбирать мебель из специальных материалов, устойчивых к атмосферным воздействиям.
Заключительным штрихом в оформлении балкона становятся декоративные элементы. Правильно подобранный текстиль, система освещения и растения способны полностью преобразить пространство.
Многоуровневое освещение, сочетающее основной свет и декоративную подсветку, создает особую атмосферу в вечернее время. Легкие шторы или жалюзи не только украшают балкон, но и защищают от палящего солнца.
Балко́н (итал. balcone от лат. balcus «балка») в архитектуре — разновидность террасы: площадка с перилами, укреплённая на выступающих из стены балках или над выступом нижнего этажа.
Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.
Астрономы изучили необычное космическое явление — мощный поток плазмы, исходящий от блазара PKS 1424 + 240, в центре которого находится сверхмассивная черная дыра.