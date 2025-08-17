Бесплатные дрова обойдутся дороже газа? Вот как законно заготовить древесину

Незаконный сбор дров в лесу грозит штрафом и уголовной ответственностью

2:09 Your browser does not support the audio element. Недвижимость

С приближением зимы многие рассматривают возможность сбора дров в лесу как способ сэкономить на отоплении. Однако важно понимать, что даже упавшие ветки и сухостой являются чьей-то собственностью. Согласно законодательству, все лесные ресурсы, включая валежник, принадлежат либо государству, либо частным владельцам.

Фото: Own work by Feci1024, https://creativecommons.org/licenses/by/3.0/ Дрова

Самовольный сбор древесины без разрешения квалифицируется как хищение и может повлечь серьезные последствия.

Чем отличается хворост от деловой древесины?

Закон проводит четкую границу между разрешенным к сбору хворостом и охраняемой древесиной. Хворостом считаются сухие ветки диаметром до 7 см без признаков коры, которые можно собирать для личных нужд.

Все, что превышает эти параметры — стволы, крупные ветви, пни — уже относится к категории древесины, сбор которой запрещен без специального разрешения. При этом даже для сбора хвороста необходимо убедиться, что владелец лесного участка не ввёл ограничений.

Суровая правда о наказаниях за незаконную заготовку

Нарушителей лесного законодательства ждут серьёзные санкции. В лучшем случае это будет административный штраф, размер которого зависит от стоимости незаконно заготовленной древесины.

При значительном ущербе или повторных нарушениях возможно возбуждение уголовного дела с перспективой реального лишения свободы. Особенно строго карается использование бензопил и другой техники для заготовки древесины без разрешения.

Как законно получить дрова из леса?

Существует несколько легальных способов заготовки дров. Наиболее надежный вариант — заключение договора с лесничеством или владельцем лесного участка. Многие лесхозы предлагают услуги по оформлению разрешений на сбор валежника или продажу дров по льготным ценам.

В некоторых случаях можно договориться с владельцем об уборке сухостоя, что выгодно обеим сторонам.

Уточнения

Дрова́ — куски дерева, лесоматериалы, предназначенные для сжигания в печи, камине, топке или костре с целью получения тепла и света.



Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.