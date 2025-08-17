90% людей выбирают неправильные шторы в спальню: вот как не повторить их ошибку

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Плотные шторы в спальне станут гарантом здорового сна
Недвижимость

Качество ночного отдыха во многом зависит от условий в спальне, и правильный выбор штор играет здесь ключевую роль. Специалисты утверждают, что плотные портьеры типа blackout создают оптимальную среду для полноценного сна, блокируя до 99% внешнего света. Эта особенность особенно важна для выработки мелатонина — гормона, регулирующего циклы сна и бодрствования.

Занавешенное окно
Фото: unsplash.com by Justin Schüler, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Занавешенное окно

Городские жители часто сталкиваются с проблемой светового загрязнения — уличные фонари, неоновые вывески и фары проезжающих машин могут серьезно нарушать сон. Плотные шторы эффективно решают эту проблему, создавая в комнате необходимую темноту даже в разгар дня.

Дополнительным преимуществом таких портьер является их способность поглощать уличный шум, что особенно актуально для квартир в оживленных районах.

Легкие полупрозрачные ткани, такие как тюль или вуаль, безусловно, выглядят эстетично и пропускают естественный свет, но для полноценного отдыха они подходят далеко не всегда. Исключение могут составлять случаи, когда человек предпочитает пробуждаться с первыми лучами солнца или когда помещение требует постоянной вентиляции.

Особое внимание стоит уделить спальням с окнами на восток — без плотных штор первые солнечные лучи будут будить спящего значительно раньше желаемого времени. Современные решения позволяют комбинировать разные типы штор, используя blackout-портьеры для ночного времени и легкие занавеси для дневного освещения.

Уточнения

Што́ры занаве́ски — общее наименование бытовых функционально-декоративных оконных или дверных занавесей из тканевых и иных материалов.

Автор Артём Гапоненко
Артём Гапоненко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
