90% людей выбирают неправильные шторы в спальню: вот как не повторить их ошибку

Плотные шторы в спальне станут гарантом здорового сна

1:40 Your browser does not support the audio element. Недвижимость

Качество ночного отдыха во многом зависит от условий в спальне, и правильный выбор штор играет здесь ключевую роль. Специалисты утверждают, что плотные портьеры типа blackout создают оптимальную среду для полноценного сна, блокируя до 99% внешнего света. Эта особенность особенно важна для выработки мелатонина — гормона, регулирующего циклы сна и бодрствования.

Фото: unsplash.com by Justin Schüler, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Занавешенное окно

Городские жители часто сталкиваются с проблемой светового загрязнения — уличные фонари, неоновые вывески и фары проезжающих машин могут серьезно нарушать сон. Плотные шторы эффективно решают эту проблему, создавая в комнате необходимую темноту даже в разгар дня.

Дополнительным преимуществом таких портьер является их способность поглощать уличный шум, что особенно актуально для квартир в оживленных районах.

Легкие полупрозрачные ткани, такие как тюль или вуаль, безусловно, выглядят эстетично и пропускают естественный свет, но для полноценного отдыха они подходят далеко не всегда. Исключение могут составлять случаи, когда человек предпочитает пробуждаться с первыми лучами солнца или когда помещение требует постоянной вентиляции.

Особое внимание стоит уделить спальням с окнами на восток — без плотных штор первые солнечные лучи будут будить спящего значительно раньше желаемого времени. Современные решения позволяют комбинировать разные типы штор, используя blackout-портьеры для ночного времени и легкие занавеси для дневного освещения.

Уточнения

Што́ры занаве́ски — общее наименование бытовых функционально-декоративных оконных или дверных занавесей из тканевых и иных материалов.



Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.