Не держите эти цветы дома: по фэн-шуй они крадут ваше счастье

Гортензии в интерьере притягивают тоску и разлуку
1:25
Недвижимость

Пышные, яркие и такие коварные! Гортензии выглядят невероятно красиво, но специалисты по фэн-шуй категорически не рекомендуют держать их в жилом пространстве.

Цветок в спальне
Фото: Designed by Freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Цветок в спальне

Оказывается, эти цветы могут притягивать одиночество и даже усиливать чувство тоски.

Энергетика гортензий: что не так?

Согласно древнему учению, гортензии обладают тяжелой энергетикой, которая может создавать ощущение пустоты и разобщенности. Особенно опасны увядшие или засушенные цветы — они буквально "высасывают" радость из дома.

Если вы все же не готовы расставаться с любимыми цветами, фэн-шуй предлагает компромисс: выращивайте их на балконе или в саду. На открытом воздухе их влияние ослабевает, и они не будут влиять на домашнюю атмосферу.

Хотите наполнить дом положительной энергией? Выбирайте:

  • бамбук — символ удачи и роста;
  • нефрит — привлекает богатство и гармонию;
  • спатифиллум ("Женское счастье") — улучшает отношения.

Главное правило фэн-шуй: слушайте себя

Если гортензии дарят вам радость, не спешите от них избавляться. Гармония начинается с внутреннего комфорта, а не только с жестких правил. Но если после их появления в доме вы почувствовали тревогу — возможно, это знак!

Уточнения

Горте́нзия (лат. Hydrángea) — род цветковых растений семейства Гортензиевые, завезены в Европу в начале XIV века для зажиточных слоев, в основном Англии и Франции. Изначально насчитывалось 2 формы — с белой и алой окраской соцветий.

Автор Артём Гапоненко
Артём Гапоненко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Редактор Вероника Эйнуллаева
Вероника Эйнуллаева — журналист, выпускающий редактор Правды.Ру
