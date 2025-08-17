Не держите эти цветы дома: по фэн-шуй они крадут ваше счастье

Пышные, яркие и такие коварные! Гортензии выглядят невероятно красиво, но специалисты по фэн-шуй категорически не рекомендуют держать их в жилом пространстве.
Оказывается, эти цветы могут притягивать одиночество и даже усиливать чувство тоски.
Согласно древнему учению, гортензии обладают тяжелой энергетикой, которая может создавать ощущение пустоты и разобщенности. Особенно опасны увядшие или засушенные цветы — они буквально "высасывают" радость из дома.
Если вы все же не готовы расставаться с любимыми цветами, фэн-шуй предлагает компромисс: выращивайте их на балконе или в саду. На открытом воздухе их влияние ослабевает, и они не будут влиять на домашнюю атмосферу.
Хотите наполнить дом положительной энергией? Выбирайте:
Если гортензии дарят вам радость, не спешите от них избавляться. Гармония начинается с внутреннего комфорта, а не только с жестких правил. Но если после их появления в доме вы почувствовали тревогу — возможно, это знак!
Горте́нзия (лат. Hydrángea) — род цветковых растений семейства Гортензиевые, завезены в Европу в начале XIV века для зажиточных слоев, в основном Англии и Франции. Изначально насчитывалось 2 формы — с белой и алой окраской соцветий.
