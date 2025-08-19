Распашные шкафы против купе: в дизайне началась тихая революция

Распашные шкафы признаны более практичными и долговечными по сравнению с купе

Ещё вчера шкаф-купе считался вершиной практичности и современности. Но времена меняются — и всё больше дизайнеров уверенно советуют клиентам вернуться к классике: распашным дверям. Почему же "устаревший" вариант снова стал фаворитом?

Фото: https://www.bhg.com/thmb/mdGlh1bZ2dNjB-S1Gj8aLH5Xwk8=/4500x0/filters:no_upscale():strip_icc()/how-to-organize-clothes-03-78c8ece0cb074d8fba3b76b789286a05.jpg Гардероб

Эстетика без лишних деталей

Распашные шкафы легко сливаются с интерьером, не перетягивая внимание. Ровные фасады без направляющих и щелей создают эффект цельной стены — идеальное решение для минимализма, скандинавских интерьеров и неоклассики.

В отличие от купе, где рельсы и стыки часто "ломают" гармонию, распашные модели придают помещению визуальный порядок. Особенно это важно в небольших комнатах, где важен каждый сантиметр.

Гибкость и адаптивность

Классические шкафы проще подстроить под нестандартную планировку. Фасады можно окрасить в тон стен, сделав их практически невидимыми, а цоколь аккуратно совмещается с плинтусами.

Шкаф-купе таким уровнем "маскировки" похвастаться не может: он скорее подчёркивает особенности помещения, чем скрывает их.

Уход и долговечность

Раздвижные системы требуют постоянного внимания:

чистка рельсов,

замена роликов,

борьба со скрипом.

Распашные двери лишены этих проблем. Качественные петли служат десятилетиями, и единственный уход сводится к лёгкой смазке раз в несколько лет.

Безопасность без компромиссов

Шкаф-купе может преподнести неприятный сюрприз: створка соскочила с рельса, дверь "убежала" или пальцы оказались прищемлены. У распашных дверей таких рисков нет, и это ещё один важный аргумент в их пользу. Когда купе всё ещё нужен

Полностью списывать шкафы-купе с повестки рано. Они остаются актуальны в двух случаях:

В условиях критической нехватки места, где нет возможности распахнуть дверь. В помещениях с неровными стенами и полом, которые проще замаскировать раздвижной системой.

Но даже здесь дизайнеры находят альтернативы: современные доводчики и встроенные гипсокартонные ниши позволяют использовать распашные модели даже там, где раньше выбирали только купе.

Уточнения

