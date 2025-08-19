Распашные шкафы против купе: в дизайне началась тихая революция

Ещё вчера шкаф-купе считался вершиной практичности и современности. Но времена меняются — и всё больше дизайнеров уверенно советуют клиентам вернуться к классике: распашным дверям. Почему же "устаревший" вариант снова стал фаворитом?
Распашные шкафы легко сливаются с интерьером, не перетягивая внимание. Ровные фасады без направляющих и щелей создают эффект цельной стены — идеальное решение для минимализма, скандинавских интерьеров и неоклассики.
В отличие от купе, где рельсы и стыки часто "ломают" гармонию, распашные модели придают помещению визуальный порядок. Особенно это важно в небольших комнатах, где важен каждый сантиметр.
Классические шкафы проще подстроить под нестандартную планировку. Фасады можно окрасить в тон стен, сделав их практически невидимыми, а цоколь аккуратно совмещается с плинтусами.
Шкаф-купе таким уровнем "маскировки" похвастаться не может: он скорее подчёркивает особенности помещения, чем скрывает их.
Раздвижные системы требуют постоянного внимания:
чистка рельсов,
замена роликов,
борьба со скрипом.
Распашные двери лишены этих проблем. Качественные петли служат десятилетиями, и единственный уход сводится к лёгкой смазке раз в несколько лет.
Шкаф-купе может преподнести неприятный сюрприз: створка соскочила с рельса, дверь "убежала" или пальцы оказались прищемлены. У распашных дверей таких рисков нет, и это ещё один важный аргумент в их пользу. Когда купе всё ещё нужен
Полностью списывать шкафы-купе с повестки рано. Они остаются актуальны в двух случаях:
В условиях критической нехватки места, где нет возможности распахнуть дверь.
В помещениях с неровными стенами и полом, которые проще замаскировать раздвижной системой.
Но даже здесь дизайнеры находят альтернативы: современные доводчики и встроенные гипсокартонные ниши позволяют использовать распашные модели даже там, где раньше выбирали только купе.
