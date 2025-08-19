Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Гора мышц: Валерия восхитилась спортивной фигурой мужа Иосифа Пригожина
С 1 сентября в России вступят в силу новые запреты на бизнес на даче
Громкая работа вентилятора печки может быть связана с забитым фильтром
Регионы Китая Нинся, Юньнань и Шаньдун стали центрами виноделия Азии
Каменная рыба, мурена и акула: рыбы которые чаще всего травмируют людей
Быстрая ходьба положительно влияет на продолжительность жизни
Французский тост готовят из черствого хлеба, пропитанного яично-молочной смесью
Скрытый душ и унитазы с инсталляцией упрощают ремонт и экономят место в ванной
Стразы, глиттер и блестящий декор утратили популярность в маникюре 2025 года

Android тормозит? Вот 5 секретов, как вдохнуть жизнь в старый смартфон

Облегчённые версии приложений и настройка анимации ускоряют Android
3:57
Недвижимость

Android-устройства часто теряют свою первоначальную скорость и производительность после длительного использования. Приложения запускаются дольше, система становится менее отзывчивой, а общее впечатление от использования ухудшается.

Ноутбук
Фото: unsplash.com by Jakub Żerdzicki is licensed under Free to use under the Unsplash License
Ноутбук

Если вам не хочется покупать новый телефон, но вы хотите улучшить производительность старого, есть несколько эффективных методов, которые помогут ускорить работу вашего устройства.

  1. Удалите или отключите неиспользуемые приложения. Каждое приложение, установленное на вашем телефоне, занимает место в памяти и может работать в фоновом режиме даже тогда, когда вы им не пользуетесь. Это замедляет работу системы и занимает оперативную память. Чтобы ускорить работу устройства, найдите в настройках раздел "Приложения" (или "Приложения и уведомления") и удалите или отключите приложения, которыми вы не пользуетесь. Системные приложения сложно удалить, но их можно отключить, чтобы они не работали в фоновом режиме.
  2. Очистите кэш и удалите ненужные файлы. Приложения кэшируют данные для ускорения работы, но если их становится слишком много, это может замедлить телефон. Рекомендуется регулярно очищать кэш. В новых версиях Android вы можете сделать это в разделе "Настройки" > "Хранилище". Также существуют приложения, такие как "Файлы" от Google, которые помогут вам удалить дубликаты файлов, старые фотографии и неиспользуемые видео.
  3. Ограничьте визуальные эффекты и анимацию. Android славится своими визуальными эффектами и анимацией, но они могут быть требовательными к ресурсам, особенно на старых устройствах. Ограничение или отключение этих эффектов значительно ускорит работу системы. Для этого включите "Параметры разработчика", нажав "Номер сборки" в разделе "О телефоне" несколько раз, пока не появится соответствующее сообщение. Затем в разделе "Параметры разработчика" измените настройки анимации (например, масштаб анимации окон и переходов) на "Выкл." или "0,5x". Это сделает работу системы более плавной.
  4. Используйте облегчённые версии приложений. Многие популярные приложения, такие как Facebook* или YouTube, имеют облегчённые версии под названием "Lite". Они занимают меньше места в памяти, меньше нагружают процессор и оперативную память, но при этом предоставляют все основные функции. Также можно использовать веб-версии этих приложений прямо в браузере, которые часто работают быстрее мобильных аналогов. Это особенно полезно, если ваш телефон медленно открывает социальные сети.
  5. Перезагрузите телефон или выполните сброс настроек. Простая перезагрузка может помочь устранить временное замедление, завершив все запущенные процессы и вернув систему в исходное состояние. Если это не помогло, рассмотрите возможность сброса настроек к заводским. Этот процесс удалит все данные и вернёт телефон к состоянию, в котором он был при первой покупке. Перед сбросом обязательно создайте резервную копию важных файлов, таких как фотографии, контакты и документы. Сброс настроек можно найти в разделе "Настройки" > "Система" > "Восстановление".

Если эти шаги не помогли ускорить ваш Android-смартфон, возможно, стоит рассмотреть покупку нового устройства с большим объёмом оперативной памяти и более современной версией операционной системы. Но даже если вы не готовы к обновлению, эти простые советы помогут вам вернуть вашему телефону былую производительность, пишет zpravy.tiscali.cz.

* деятельность Facebook в России признана экстремистской и запрещена.

Уточнения

Смартфо́н (англ. smartphone — умный телефон) — мобильный телефон (современный — как правило, с сенсорным экраном), дополненный функциональностью умного устройства.

Android ([ˈandrɔɪd]; от греч. ἀνήρ, род. п. ἀνδρός — человек, мужчина + суффикс -oid - человекоподобный робот ; «Андро́ид») — операционная система для смартфонов, планшетов, электронных книг, цифровых проигрывателей, наручных часов, фитнес-браслетов, игровых приставок, ноутбуков, нетбуков, смартбуков, очков Google Glass, телевизоров, проекторов и других устройств.

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Редактор Вероника Эйнуллаева
Вероника Эйнуллаева — журналист, выпускающий редактор Правды.Ру
Сейчас читают
Заячье мясо помогает волкам пережить дефицит парнокопытных
Домашние животные
Заячье мясо помогает волкам пережить дефицит парнокопытных Аудио 
Зелёный чай помогает сжигать калории — научное объяснение
Еда и рецепты
Зелёный чай помогает сжигать калории — научное объяснение Аудио 
Зоопсихологи: сон кошки на спине с открытым животом является признаком доверия
Домашние животные
Зоопсихологи: сон кошки на спине с открытым животом является признаком доверия Аудио 
Популярное
Человек создан смертным — предел в 125 лет оказался встроенным ограничением эволюции

Почему ни один человек не может перешагнуть рубеж в 125 лет? Ответ скрыт в клетках и их биологических часах, которые тикают внутри нас.

Учёные: предел человеческой жизни составляет 125 лет из-за укорочения теломер
Выпаривание томатного сока на медленном огне предотвращает расслоение при хранении
Томатный сок, который не расслаивается и не скисает: секрет в одном старом приёме
Бесплатные дрова обойдутся дороже газа? Вот как законно заготовить древесину
Истощены последние запасы: арсеналы СССР больше не спасут ВСУ
Разговор Трампа и Лукашенко: что скрывается за этим политическим шагом? Любовь Степушова Экстремальная жара усиливает социальные риски в Европе — Nature Игорь Буккер Первый советский автомобиль для инвалидов ГАЗ-18 был разработан в 50-х годах Сергей Милешкин
Слишком надёжный, чтобы быть выгодным: почему автоконцерны избавляются от классических АКПП
Гениальные хитрости для крошечной ванной — попробуйте и пожалеете, что не сделали раньше
Солёные помидоры без уксуса: сибирский способ хранения на всю зиму
Солёные помидоры без уксуса: сибирский способ хранения на всю зиму
Последние материалы
С 1 сентября в России вступят в силу новые запреты на бизнес на даче
Громкая работа вентилятора печки может быть связана с забитым фильтром
Регионы Китая Нинся, Юньнань и Шаньдун стали центрами виноделия Азии
Каменная рыба, мурена и акула: рыбы которые чаще всего травмируют людей
Быстрая ходьба положительно влияет на продолжительность жизни
Французский тост готовят из черствого хлеба, пропитанного яично-молочной смесью
Скрытый душ и унитазы с инсталляцией упрощают ремонт и экономят место в ванной
Самый дальнобойный истребитель Европы теперь в Белоруссии: страна получила новые Су-30СМ2
Стразы, глиттер и блестящий декор утратили популярность в маникюре 2025 года
Возлюбленный дочери Успенской Никита Плотников судим за долги по ремонту
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.