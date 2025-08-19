Android тормозит? Вот 5 секретов, как вдохнуть жизнь в старый смартфон

Облегчённые версии приложений и настройка анимации ускоряют Android

3:57 Your browser does not support the audio element. Недвижимость

Android-устройства часто теряют свою первоначальную скорость и производительность после длительного использования. Приложения запускаются дольше, система становится менее отзывчивой, а общее впечатление от использования ухудшается.

Фото: unsplash.com by Jakub Żerdzicki is licensed under Free to use under the Unsplash License Ноутбук

Если вам не хочется покупать новый телефон, но вы хотите улучшить производительность старого, есть несколько эффективных методов, которые помогут ускорить работу вашего устройства.

Удалите или отключите неиспользуемые приложения. Каждое приложение, установленное на вашем телефоне, занимает место в памяти и может работать в фоновом режиме даже тогда, когда вы им не пользуетесь. Это замедляет работу системы и занимает оперативную память. Чтобы ускорить работу устройства, найдите в настройках раздел "Приложения" (или "Приложения и уведомления") и удалите или отключите приложения, которыми вы не пользуетесь. Системные приложения сложно удалить, но их можно отключить, чтобы они не работали в фоновом режиме. Очистите кэш и удалите ненужные файлы. Приложения кэшируют данные для ускорения работы, но если их становится слишком много, это может замедлить телефон. Рекомендуется регулярно очищать кэш. В новых версиях Android вы можете сделать это в разделе "Настройки" > "Хранилище". Также существуют приложения, такие как "Файлы" от Google, которые помогут вам удалить дубликаты файлов, старые фотографии и неиспользуемые видео. Ограничьте визуальные эффекты и анимацию. Android славится своими визуальными эффектами и анимацией, но они могут быть требовательными к ресурсам, особенно на старых устройствах. Ограничение или отключение этих эффектов значительно ускорит работу системы. Для этого включите "Параметры разработчика", нажав "Номер сборки" в разделе "О телефоне" несколько раз, пока не появится соответствующее сообщение. Затем в разделе "Параметры разработчика" измените настройки анимации (например, масштаб анимации окон и переходов) на "Выкл." или "0,5x". Это сделает работу системы более плавной. Используйте облегчённые версии приложений. Многие популярные приложения, такие как Facebook* или YouTube, имеют облегчённые версии под названием "Lite". Они занимают меньше места в памяти, меньше нагружают процессор и оперативную память, но при этом предоставляют все основные функции. Также можно использовать веб-версии этих приложений прямо в браузере, которые часто работают быстрее мобильных аналогов. Это особенно полезно, если ваш телефон медленно открывает социальные сети. Перезагрузите телефон или выполните сброс настроек. Простая перезагрузка может помочь устранить временное замедление, завершив все запущенные процессы и вернув систему в исходное состояние. Если это не помогло, рассмотрите возможность сброса настроек к заводским. Этот процесс удалит все данные и вернёт телефон к состоянию, в котором он был при первой покупке. Перед сбросом обязательно создайте резервную копию важных файлов, таких как фотографии, контакты и документы. Сброс настроек можно найти в разделе "Настройки" > "Система" > "Восстановление".

Если эти шаги не помогли ускорить ваш Android-смартфон, возможно, стоит рассмотреть покупку нового устройства с большим объёмом оперативной памяти и более современной версией операционной системы. Но даже если вы не готовы к обновлению, эти простые советы помогут вам вернуть вашему телефону былую производительность, пишет zpravy.tiscali.cz.

* деятельность Facebook в России признана экстремистской и запрещена.

Уточнения

Смартфо́н (англ. smartphone — умный телефон) — мобильный телефон (современный — как правило, с сенсорным экраном), дополненный функциональностью умного устройства.



Android ([ˈandrɔɪd]; от греч. ἀνήρ, род. п. ἀνδρός — человек, мужчина + суффикс -oid - человекоподобный робот ; «Андро́ид») — операционная система для смартфонов, планшетов, электронных книг, цифровых проигрывателей, наручных часов, фитнес-браслетов, игровых приставок, ноутбуков, нетбуков, смартбуков, очков Google Glass, телевизоров, проекторов и других устройств.



Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.