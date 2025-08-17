Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Хитрый способ, который делает вентилятор сильнее кондиционера

Простой способ сделать вентилятор охлаждающим устройством
1:33
Недвижимость

Жара способна превратить даже уютный дом в духовку. Но что делать, если кондиционера нет, а вентилятор только гоняет горячий воздух по комнате? Есть простой трюк, который помогает превратить обычный вентилятор в настоящую "машину холода".

Вентилятор на деревянном полу
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Вентилятор на деревянном полу

Как работает этот способ

Всё, что вам понадобится, — это миска со льдом или очень холодной водой. Поставьте её прямо перед вентилятором. Потоки воздуха начнут проходить через ледяное облако и в комнате появится ощущение прохлады, похожее на работу кондиционера.

Такой метод особенно полезен в ночное время, когда температура всё ещё высокая, а сон становится настоящим испытанием.

Маленькие хитрости для большего эффекта

  • Используйте широкую ёмкость: чем больше поверхность льда, тем сильнее охлаждение.
  • Добавьте в воду соль — лёд будет таять медленнее.
  • Поставьте вентилятор немного под углом вниз, чтобы холодный воздух не уходил сразу к потолку.

Другие лайфхаки для прохлады

Чтобы усилить эффект, можно закрыть окна плотными шторами днём и проветривать помещение только ночью. Влажное полотенце, развешанное перед вентилятором, тоже работает — воздух проходит сквозь ткань и становится прохладнее.

Конечно, такой метод не заменит полноценный кондиционер, но в условиях жары он может спасти сон и настроение. Главное — всё это безопасно, экономично и не требует никаких особых устройств.

Уточнения

Вентилятор — механическое устройство для перемещения воздуха или другого газа (воздушный насос) с создаваемым полным напором 15 кПа, при большем создаваемом напоре используется компрессор.

Автор Ангелина Ефремова
Ангелина Ефремова — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студентка МГУ имени М. В. Ломоносова
Август — лучшее время спасти пион: приём, который возвращает цветение

Если пион перестал цвести, болеет или даёт мелкие бутоны, в конце августа его нужно пересадить и омолодить. Это вернёт здоровье и обильное цветение.

Корневище пиона делят на части с 2–3 почками для омоложения куста
