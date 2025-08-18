Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Три квадрата превращаются в простор — маленький санузел перестаёт быть проблемой

Дизайнеры назвали решения для планировки маленького санузла
2:21
Недвижимость

Даже три "квадрата" могут стать комфортными, если правильно распланировать пространство. Главное — заранее составить список нужных вещей: хотите ли вы ванну или душевую, бойлер, место для стиралки, шкаф или просто уютный угол для хранения.

Маленький санузел
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Маленький санузел

Объединение ради простора

Убрав перегородку между ванной и туалетом, можно выиграть не только в ощущении пространства, но и в функционале: появляется место для стиральной машины или шкафа. Правда, если в семье больше трёх человек, очередей у двери не избежать.

Мини-раковина и компактная сантехника

Угловая раковина в гостевом санузле — отличное решение. Иногда даже разница в 5-10 см играет ключевую роль. На рынке есть и "комбоунитазы" с встроенной раковиной, где вода после мытья рук уходит прямо в бачок.

Как выбрать унитаз

Обычная чаша занимает больше места, чем кажется: многое зависит от выпуска и бачка. Самая удобная система — вертикальная, но встречается редко. При покупке учитывайте особенности канализации именно вашей квартиры.

Инсталляция и фальшстены

Встроенный бачок не экономит площадь, но позволяет спрятать коммуникации и устроить над ними удобный шкаф. Подвесная модель также упрощает уборку.

Двери и углы

Забудьте о двери, открывающейся внутрь. Лучше выбрать сдвижную или складную конструкцию. А свободные углы используйте под мебель или сантехнику нестандартной формы.

Ванна или душевая

Полноразмерная ванна в маленьком помещении часто мешает. Замените её душевой кабиной или сидячей моделью. Более простой вариант — душевой отсек со сливом "в пол" и шторкой.

Ниши, зеркала и шкафы

Ниши после установки подвесного унитаза — отличное место для хранения. Шкаф с зеркалом и подсветкой сэкономит пространство, а зеркало на двери визуально расширит комнату.

Вентиляция и отделка

Принудительная вентиляция избавит от конденсата и плесени. Для отделки подойдут краска или мозаика — мелкие детали визуально "размывают" границы.

Уточнения

Сану́зел (сокр. от санитарный узел) — буквально место для санитарных и гигиенических процедур. Обычно под санузлом понимается помещение, где человек может справить свои естественные физиологические потребности и привести себя в порядок.

Автор Сергей Суслов
Сергей Суслов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Редактор Вероника Эйнуллаева
Вероника Эйнуллаева — журналист, выпускающий редактор Правды.Ру
