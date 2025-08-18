Бельё исчезает из интерьера — дизайнерские хитрости делают сушилку невидимой

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
2:25
Недвижимость

Каждый из нас хотя бы раз сталкивался с проблемой: куда развесить бельё, если балкона нет, а сушилка в центре комнаты портит весь интерьер? Оказывается, дизайнеры давно нашли решения — от скрытых систем до стильных напольных вариантов.

Скрытая сушильная зона
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Скрытая сушильная зона

Сушильная машина — лучший способ спрятать бельё

Самый очевидный вариант — приобрести сушильную машину. Но куда её поставить?
Если в ванной нет места, технику можно встроить в шкаф в прихожей, кладовку или даже под лестницу.

"Размер сушильной комнаты может быть всего 1 кв. метр. Это значит, что всегда найдётся угол, где можно разместить машину — и скрыть её за дверцами или перегородкой", — говорит дизайнер Марина Куницына.

Таким образом, техника не будет мешать глазу и органично впишется в интерьер.

Стиральная машина с функцией сушки

Если места совсем мало, выручит комбинированная модель. Ограничения есть, но это всё же лучше, чем верёвки над ванной.

Эстетичная напольная сушилка

Даже обычная раскладная конструкция может выглядеть стильно.

"Главное — продумать место для сушилки на стадии проекта. Для квартир без балкона это незаменимый вариант", — уточняет дизайнер Евгения Немировская.

Архитекторы советуют выбирать деревянные модели, которые выглядят куда лучше пластиковых аналогов. Но важно одно: сушилка должна быть складной и временной.

Умные и мобильные решения

Сегодня можно найти выдвижные конструкции, которые в сложенном виде почти незаметны.

"Я бы советовала монтировать их в ванной или шкафу. Это удобно и не портит интерьер", — советует архитектор Светлана Тихонова.

Совет дизайнеров: выделите место в гардеробной не только для сушилки, но и для неглаженого белья. Так оно не будет "гулять" по всей квартире.

Потолочные системы

Ещё одно решение — конструкции под потолком. Они опускаются только тогда, когда нужны, а в остальное время остаются вне поля зрения. Современные модели оснащены пультами, таймерами и даже обдувом.

Главное правило

  • У сушилки должно быть своё место.
  • Выбирайте складные варианты.
  • Если спрятать нельзя — сделайте её красивым акцентом.

Уточнения

Архите́ктор (др.-греч. αρχιτέκτων - главный строитель; ἀρχη — главный, τέκτων — строитель; лат. architector) — квалифицированный специалист, который на профессиональной основе осуществляет архитектурное проектирование (организацию архитектурной среды), включая проектирование зданий, в том числе разработку объёмно-планировочных и интерьерных решений, а также "авторский надзор за строительством архитектурного объекта".

Автор Сергей Суслов
Сергей Суслов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
