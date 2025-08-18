Бельё исчезает из интерьера — дизайнерские хитрости делают сушилку невидимой

Каждый из нас хотя бы раз сталкивался с проблемой: куда развесить бельё, если балкона нет, а сушилка в центре комнаты портит весь интерьер? Оказывается, дизайнеры давно нашли решения — от скрытых систем до стильных напольных вариантов.
Самый очевидный вариант — приобрести сушильную машину. Но куда её поставить?
Если в ванной нет места, технику можно встроить в шкаф в прихожей, кладовку или даже под лестницу.
"Размер сушильной комнаты может быть всего 1 кв. метр. Это значит, что всегда найдётся угол, где можно разместить машину — и скрыть её за дверцами или перегородкой", — говорит дизайнер Марина Куницына.
Таким образом, техника не будет мешать глазу и органично впишется в интерьер.
Если места совсем мало, выручит комбинированная модель. Ограничения есть, но это всё же лучше, чем верёвки над ванной.
Даже обычная раскладная конструкция может выглядеть стильно.
"Главное — продумать место для сушилки на стадии проекта. Для квартир без балкона это незаменимый вариант", — уточняет дизайнер Евгения Немировская.
Архитекторы советуют выбирать деревянные модели, которые выглядят куда лучше пластиковых аналогов. Но важно одно: сушилка должна быть складной и временной.
Сегодня можно найти выдвижные конструкции, которые в сложенном виде почти незаметны.
"Я бы советовала монтировать их в ванной или шкафу. Это удобно и не портит интерьер", — советует архитектор Светлана Тихонова.
Совет дизайнеров: выделите место в гардеробной не только для сушилки, но и для неглаженого белья. Так оно не будет "гулять" по всей квартире.
Ещё одно решение — конструкции под потолком. Они опускаются только тогда, когда нужны, а в остальное время остаются вне поля зрения. Современные модели оснащены пультами, таймерами и даже обдувом.
