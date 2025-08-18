Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Храп без апноэ: сомнолог перечислил методы лечения без вмешательства
Выпаривание томатного сока на медленном огне предотвращает расслоение при хранении
Методы ускорения созревания тыквы: пасынкование, обрезка и правильный полив
Звездолёт Chrysalis рассчитан на перелёт в систему Альфы Центавра за 400 лет
Флористы назвали способы сохранить свежесть букета цветов в жару
Мода 2025 возвращает старые тренды: низкая талия, сапоги-казаки и юбка-карандаш
Психотерапевт назвал привычки, провоцирующие кошмары и тревожный сон
Онлайн-кинотеатры России: доходы взлетели на 45% — TelecomDaily
Алла Пугачёва дала Стасу Пьехе совет ни о чём не думать после травмы на концерте

Хронический беспорядок захватывает дом: вот шаги, которые возвращают контроль

Организаторы пространства назвали систему уборки для захламлённых квартир
1:58
Недвижимость

Кажется, что с хаосом дома не справиться? Даже самые "захламленные джунгли" можно превратить в уютное пространство — и для этого не нужна магия, а лишь план.

До и после уборки
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
До и после уборки

Хронический беспорядок: когда вещи побеждают

Пыльные подоконники, заваленные столы и пол, на который страшно ступить. Владельцы таких квартир сами страдают, но у них просто нет сил и системы, чтобы начать.

Первое — включаем мозги

Разобраться в завалах можно только с помощью стратегии. Организация вещей в небольшой квартире — настоящая головоломка, требующая не меньше ума, чем творческого подхода.

  • Фотографируем проблемы. Снимки покажут беспорядок честнее, чем глаза. Записываем все места, где вещи лежат "не там".
  • Составляем список. Разбиваем квартиру на зоны и фиксируем проблемы. Бумаги на столе? Значит, нужен отдельный "информационный центр".
  • Устанавливаем лимиты. 2-3 часа уборки в неделю достаточно. Главное — не тратить на это все выходные.
  • Начинаем с видимого хаоса. Сначала убираем то, что мозолит глаза: столы, комоды, кресла. Но не трогаем шкафы — иначе беспорядка станет еще больше.
  • Сортируем вещи. Три пакета: "выбросить", "отдать", "починить".
  • Держим фокус. Убираем только одну зону за раз. Всё нужное для уборки должно быть под рукой.
  • Минимизируем движения. Система должна требовать одно действие: поставил — убрал.
  • Избавляемся от лишнего. Если места не хватает, значит, пора расстаться с частью вещей.

Фотографии "До и После"

Уборка — не раз и навсегда. Сезоны меняются, и систему нужно адаптировать. Но именно фото напомнят, что порядок возможен.

Уточнения

Ха́ос (греч. χάος, от χαίνω - "зиять", "зевать", "разевать рот", "быть пустым") — в греческой мифологии, поэзии и философии — предшествующее космосу состояние, зияющая изначальная бездна; неупорядоченное первовещество; противопоставлением его выступает конечный, упорядоченный космос.

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Сергей Суслов
Сергей Суслов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Редактор Вероника Эйнуллаева
Вероника Эйнуллаева — журналист, выпускающий редактор Правды.Ру
Сейчас читают
Прошлогодние побеги малины удаляют у основания куста без пеньков
Садоводство, цветоводство
Прошлогодние побеги малины удаляют у основания куста без пеньков Аудио 
Корневище пиона делят на части с 2–3 почками для омоложения куста
Садоводство, цветоводство
Корневище пиона делят на части с 2–3 почками для омоложения куста Аудио 
Астрономы открыли космическую струю, угрожающую Земле
Наука и техника
Астрономы открыли космическую струю, угрожающую Земле Аудио 
Популярное
Космическая струя смерти: оно уже летит на Землю из глубин галактики

Астрономы изучили необычное космическое явление — мощный поток плазмы, исходящий от блазара PKS 1424 + 240, в центре которого находится сверхмассивная черная дыра.

Астрономы открыли космическую струю, угрожающую Земле
Кнопка Старт-стоп позволяет включить зажигание без запуска двигателя — автоэксперты
Обычная кнопка, а функций — как у швейцарского ножа: как работает Старт-стоп на самом деле
Представлен российский кроссовер Tenet T7: что скрывает новинка из Калуги
Нейтраль в автомате — не игрушка: если вы используете её не в этих 3 случаях, рискуете коробкой
Трамп посоветовал Зеленскому заключить сделку с Россией, назвав главную причину Любовь Степушова Первый советский автомобиль для инвалидов ГАЗ-18 был разработан в 50-х годах Сергей Милешкин ЕС готовит реформу Horizon Europe для финансирования исследований двойного назначения Игорь Буккер
Кипяток в раковине превращает кухню в бомбу замедленного действия
Автомат видит трос — начинается стресс: как правильно буксировать автомобиль с АКПП
Кошка носится по стенам? Это не сумасшествие, а зашифрованное послание
Кошка носится по стенам? Это не сумасшествие, а зашифрованное послание
Последние материалы
Методы ускорения созревания тыквы: пасынкование, обрезка и правильный полив
Звездолёт Chrysalis рассчитан на перелёт в систему Альфы Центавра за 400 лет
Флористы назвали способы сохранить свежесть букета цветов в жару
Мода 2025 возвращает старые тренды: низкая талия, сапоги-казаки и юбка-карандаш
Психотерапевт назвал привычки, провоцирующие кошмары и тревожный сон
Онлайн-кинотеатры России: доходы взлетели на 45% — TelecomDaily
Алла Пугачёва дала Стасу Пьехе совет ни о чём не думать после травмы на концерте
Ройтте удивляет: в Тироле есть мост, соединяющий Альпы и Средневековье
Доктор Энаят: замедлить процессы старения можно с помощью физических упражнений
Зоопсихологи: кошки боятся не огурцов, а внезапного появления предмета за спиной
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.