Блеск расширяет пространство, мат скрывает тепло: выбор фасада решает судьбу кухни

Наталья Соболева: глянец расширяет кухню, матовые фасады делают её уютнее

Кажется, что выбор между матовым и глянцевым фасадом кухни — дело вкуса. Но дизайнеры уверяют: всё не так просто. На каждый аргумент в пользу глянца найдётся свой "да, но" для матовой поверхности — и наоборот.

Размер и планировка кухни

Маленькая кухня выигрывает от глянца: отражения визуально добавляют воздуха. Но стоит помнить — блеск может казаться холодным.

"Матовые материалы делают кухню уютной, но немного уменьшают пространство. Глянец же расширяет его, хотя и создаёт эффект прохлады", — отмечает дизайнер Наталья Соболева.

Если кухня соединена с гостиной, мнения расходятся. Елена Гилева считает, что блеск привлечёт слишком много внимания к зоне готовки. А Марина Поклонцева уверена: напротив, в парадной кухне глянец придаёт интерьеру торжественность.

Освещённость и окна

Солнце тоже играет роль. Южные окна — аргумент в пользу матовой поверхности: блики могут раздражать. Но в других случаях глянец вполне уместен.

"Не бойтесь сочетать фактуры в одной кухне — глянец и матовое покрытие создадут гармоничный контраст", — советует дизайнер Ирина Лазутина

Влияние стиля интерьера

Для классики чаще выбирают матовые фасады: глянец скрывает фактуру и делает резьбу китчевой. Но в ар-деко блеск просто необходим.

"Гламур всегда идёт в паре с глянцем — отпечатки пальцев не останавливают тех, кто любит сияние", — добавляет Мария Устинов.

Цвет имеет значение

Белый глянец выглядит дороже матового и легче в уходе. Чёрный глянец визуально "тоньше", чем матовый, но более капризен из-за "пальчиков".

Для ярких или сложных оттенков дизайнеры предпочитают матовое покрытие — оно глубже и чище передаёт цвет.

Мода и тренды

Сегодня в интерьерах лидируют матовые поверхности.

"Глянец — привет из 90-х. Тренд на натуральность делает матовые фасады безусловным фаворитом", — уверена Наталья Тарханова.

Сочетание двух фактур

Многие специалисты советуют использовать оба варианта в одной кухне:

Низ — матовый.

Верх — глянцевый.

Такой приём визуально облегчает конструкцию и добавляет игры света. Иногда блеск оставляют только на фартуке или ручках, чтобы сохранить баланс.

Практичность и уход

Миф о том, что матовые фасады менее маркие, спорный. Глянец проще протирать, но на нём заметны отпечатки. А матовые поверхности могут дольше удерживать грязь.

Главное правило — выбирать качественные материалы. Дешёвые покрытия, будь то матовые или глянцевые, быстро разочаруют.

Нет универсального ответа. Матовый или глянцевый фасад — вопрос не только вкуса, но и площади кухни, освещения, стиля интерьера и вашего отношения к уборке.

