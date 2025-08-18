Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Без билетов и документов: биометрия изменит поездки
Кухонные полотенца нужно стирать ежедневно и дезинфицировать перекисью или содой
Разработка CAPPSID: новый способ борьбы с раком назвали биологическим тандемом
Peugeot 205 T16 с пробегом 3 тыс. км выставят на торги Bonhams
Окрашивание бровей дома требует тщательной подготовки и соблюдения техники
Реабилитолог Корюкалов: стресс убивает ваши мышцы
Одевайтесь, как итальянец: секреты стиля, которые стоит знать
Кулинары: для коктейля по-советски нужно 12%-ное мороженое и ледяное молоко
Эксперты: кошки при смене дома могут пытаться сбежать к старому хозяину

Блеск расширяет пространство, мат скрывает тепло: выбор фасада решает судьбу кухни

Наталья Соболева: глянец расширяет кухню, матовые фасады делают её уютнее
3:13
Недвижимость

Кажется, что выбор между матовым и глянцевым фасадом кухни — дело вкуса. Но дизайнеры уверяют: всё не так просто. На каждый аргумент в пользу глянца найдётся свой "да, но" для матовой поверхности — и наоборот.

Современная кухня
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Современная кухня

Размер и планировка кухни

Маленькая кухня выигрывает от глянца: отражения визуально добавляют воздуха. Но стоит помнить — блеск может казаться холодным.

"Матовые материалы делают кухню уютной, но немного уменьшают пространство. Глянец же расширяет его, хотя и создаёт эффект прохлады", — отмечает дизайнер Наталья Соболева.

Если кухня соединена с гостиной, мнения расходятся. Елена Гилева считает, что блеск привлечёт слишком много внимания к зоне готовки. А Марина Поклонцева уверена: напротив, в парадной кухне глянец придаёт интерьеру торжественность.

Освещённость и окна

Солнце тоже играет роль. Южные окна — аргумент в пользу матовой поверхности: блики могут раздражать. Но в других случаях глянец вполне уместен.

"Не бойтесь сочетать фактуры в одной кухне — глянец и матовое покрытие создадут гармоничный контраст", — советует дизайнер Ирина Лазутина

Влияние стиля интерьера

Для классики чаще выбирают матовые фасады: глянец скрывает фактуру и делает резьбу китчевой. Но в ар-деко блеск просто необходим.

"Гламур всегда идёт в паре с глянцем — отпечатки пальцев не останавливают тех, кто любит сияние", — добавляет Мария Устинов.

Цвет имеет значение

Белый глянец выглядит дороже матового и легче в уходе. Чёрный глянец визуально "тоньше", чем матовый, но более капризен из-за "пальчиков".
Для ярких или сложных оттенков дизайнеры предпочитают матовое покрытие — оно глубже и чище передаёт цвет.

Мода и тренды

Сегодня в интерьерах лидируют матовые поверхности.

"Глянец — привет из 90-х. Тренд на натуральность делает матовые фасады безусловным фаворитом", — уверена Наталья Тарханова.

Сочетание двух фактур

Многие специалисты советуют использовать оба варианта в одной кухне:

  • Низ — матовый.
  • Верх — глянцевый.

Такой приём визуально облегчает конструкцию и добавляет игры света. Иногда блеск оставляют только на фартуке или ручках, чтобы сохранить баланс.

Практичность и уход

Миф о том, что матовые фасады менее маркие, спорный. Глянец проще протирать, но на нём заметны отпечатки. А матовые поверхности могут дольше удерживать грязь.

Главное правило — выбирать качественные материалы. Дешёвые покрытия, будь то матовые или глянцевые, быстро разочаруют.

Нет универсального ответа. Матовый или глянцевый фасад — вопрос не только вкуса, но и площади кухни, освещения, стиля интерьера и вашего отношения к уборке.

Уточнения

Интерье́р (фр. intérieur < лат. interior - внутренний мир, из лат. intrа - внутри) — в теории архитектурной композиции — вид изнутри на какой-либо объект, противоположно понятию экстерьер — вид снаружи на здание, сооружение.

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Сергей Суслов
Сергей Суслов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Сейчас читают
Астрономы открыли космическую струю, угрожающую Земле
Наука и техника
Астрономы открыли космическую струю, угрожающую Земле Аудио 
Кнопка Старт-стоп позволяет включить зажигание без запуска двигателя — автоэксперты
Авто
Кнопка Старт-стоп позволяет включить зажигание без запуска двигателя — автоэксперты Аудио 
Популярное
Космическая струя смерти: оно уже летит на Землю из глубин галактики

Астрономы изучили необычное космическое явление — мощный поток плазмы, исходящий от блазара PKS 1424 + 240, в центре которого находится сверхмассивная черная дыра.

Астрономы открыли космическую струю, угрожающую Земле
Кнопка Старт-стоп позволяет включить зажигание без запуска двигателя — автоэксперты
Обычная кнопка, а функций — как у швейцарского ножа: как работает Старт-стоп на самом деле
Представлен российский кроссовер Tenet T7: что скрывает новинка из Калуги
Нейтраль в автомате — не игрушка: если вы используете её не в этих 3 случаях, рискуете коробкой
Трамп посоветовал Зеленскому заключить сделку с Россией, назвав главную причину Любовь Степушова Первый советский автомобиль для инвалидов ГАЗ-18 был разработан в 50-х годах Сергей Милешкин ЕС готовит реформу Horizon Europe для финансирования исследований двойного назначения Игорь Буккер
Автомат видит трос — начинается стресс: как правильно буксировать автомобиль с АКПП
Кипяток в раковине превращает кухню в бомбу замедленного действия
Кошка носится по стенам? Это не сумасшествие, а зашифрованное послание
Кошка носится по стенам? Это не сумасшествие, а зашифрованное послание
Последние материалы
Биологи обнаружили адаптацию древесных лягушек к радиации в зоне Чернобыля
Италию признали лучшей страной для путешествий в одиночку
Нехватка АИ-95: в каких регионах России возник дефицит топлива
Врачи: неудачный брак повышает риск сердечно-сосудистых заболеваний
Беспроводные и проводные камеры заднего вида: что выбрать водителю
Археологи обнаружили гробницу XIII века под магазином мороженого в Гданьске
Экзотический тренд: маски с грибами рейши, которые укрепляют кожу и борются со стрессом
Наталья Соболева: глянец расширяет кухню, матовые фасады делают её уютнее
Хрустящие и ароматные кабачки: 3 простых рецепта панировки удивят вас
Дочь Заворотнюк пожаловалась, что после беременности килограммы не хотят уходить
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.