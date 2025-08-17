Накипь, которая превращает чайник в бомбу замедленного действия

Казалось бы, всего лишь вода из-под крана, но именно она способна испортить чайник, стиральную машину и даже бойлер. Главный виновник — соли кальция и магния, которые оседают в виде твёрдого налёта.
Иногда достаточно взглянуть внутрь чайника: белые и серые пятна на стенках — первый тревожный сигнал.
Самые простые решения нередко оказываются и самыми действенными.
Регулярная профилактика намного эффективнее радикальных мер. Используйте фильтр для воды, не допускайте "выкипания" жидкости в чайнике, проводите мягкую очистку раз в 2-3 недели.
Накипь — это не просто косметический дефект. Она влияет на здоровье техники и кошелька, ведь ремонт или замена прибора обходится куда дороже, чем простая профилактика.
Ча́йник — полое изделие (сосуд) различной формы с крышкой, ручкой и носиком (также существуют чайники без носика), предназначенное для кипячения воды и заваривания чая.
Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.
Если пион перестал цвести, болеет или даёт мелкие бутоны, в конце августа его нужно пересадить и омолодить. Это вернёт здоровье и обильное цветение.