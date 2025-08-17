Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Накипь, которая превращает чайник в бомбу замедленного действия

Уксус и лимон против накипи: эффективные методы удаления в домашних условиях
Недвижимость

Казалось бы, всего лишь вода из-под крана, но именно она способна испортить чайник, стиральную машину и даже бойлер. Главный виновник — соли кальция и магния, которые оседают в виде твёрдого налёта.

Очистка чайника лимонной кислотой
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Очистка чайника лимонной кислотой

Чем опасна накипь

  • Уменьшает эффективность нагревательных элементов.
  • Заставляет технику тратить больше энергии.
  • Может привести к поломке или сокращению срока службы приборов.

Иногда достаточно взглянуть внутрь чайника: белые и серые пятна на стенках — первый тревожный сигнал.

Домашние методы удаления

Самые простые решения нередко оказываются и самыми действенными.

  • Уксус
    Разведите его с водой в пропорции 1:1, залейте в чайник или кофеварку, прокипятите, а затем тщательно промойте.
  • Лимонная кислота
    Растворите 2-3 столовые ложки в литре воды и дайте прибору "прокипеть". Она быстро растворяет отложения и оставляет лёгкий цитрусовый аромат.
  • Сода
    Подходит для мягкой очистки. Смешайте с водой до кашицы и аккуратно потрите нагреватель или стенки прибора.

Как предупредить образование накипи

Регулярная профилактика намного эффективнее радикальных мер. Используйте фильтр для воды, не допускайте "выкипания" жидкости в чайнике, проводите мягкую очистку раз в 2-3 недели.

Накипь — это не просто косметический дефект. Она влияет на здоровье техники и кошелька, ведь ремонт или замена прибора обходится куда дороже, чем простая профилактика.

Уточнения

Ча́йник — полое изделие (сосуд) различной формы с крышкой, ручкой и носиком (также существуют чайники без носика), предназначенное для кипячения воды и заваривания чая.

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Ангелина Ефремова
Ангелина Ефремова — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студентка МГУ имени М. В. Ломоносова
