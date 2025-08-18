Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Ковер играет с пространством, а правильный размер превращает хаос в гармонию

Дизайнеры назвали оптимальные размеры ковра для гостиной и спальни
2:28
Недвижимость

Задумывались ли вы, почему одни ковры делают интерьер уютным, а другие будто "ломают" пространство? Секрет часто кроется не в цвете или узоре, а именно в размере и расположении.

Ковер в гостиной
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Ковер в гостиной

Перед покупкой ковра стоит ответить себе на несколько вопросов:

  • Будет ли он утеплять пол или лишь дополнять декор?
  • Какая мебель окажется на ковре?
  • Насколько интенсивно по нему будут ходить?

Эти нюансы помогут заранее определить правильные габариты.

Ковер в гостиной

Лучше всего, если передние ножки дивана и кресел стоят на ковре, а не вся мебель целиком. Так ковер объединит предметы и создаст уютную "зону общения".

Для небольшой комнаты

Когда ковер занимает почти всю площадь, важно оставить зазор около 40 см от стен. Такой вариант исторически использовался для утепления и до сих пор подходит для стилизации под классику.

Под прямоугольным столом

Золотое правило: ковер должен быть шире столовой группы на 60-80 см. Тогда стулья легко выдвигаются, не задевая края ковра.

Под круглым столом

Ковер может быть круглым или квадратным, но главное — учитывать запас для стульев. При выдвижении хотя бы передние ножки должны оставаться на ковре.

Мебель с массивными ножками

Вмятины от тяжелых предметов на ковре выглядят неряшливо. Если выбираете ворсистый ковер — ставьте на него только легкую мебель на тонких ножках.

Ковер с активным орнаментом

Здесь важно оставить зазор 15-20 см между ковром и мебелью. Иначе яркие узоры будут конфликтовать с обстановкой.

В тон полу

Если ковёр близок по цвету к напольному покрытию, строгих правил нет — можно играть с размерами и расположением. Такой ковер воспринимается как часть пола.

В спальне

Идеально, если ковер заходит под задние ножки кровати, оставляя с обеих сторон по 40-50 см. Он должен создавать комфортную зону для босых ног. В просторных спальнях можно завести ковер дальше, формируя мягкий "путь" вокруг кровати.

Правильно подобранный ковер меняет атмосферу комнаты: он объединяет мебель, добавляет уюта и визуально корректирует пространство. Главное — учитывать назначение ковра и особенности помещения.

Уточнения

Интерье́р (фр. intérieur < лат. interior - внутренний мир, из лат. intrа - внутри) — в теории архитектурной композиции — вид изнутри на какой-либо объект, противоположно понятию экстерьер — вид снаружи на здание, сооружение.

Автор Сергей Суслов

Автор Сергей Суслов
Сергей Суслов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
