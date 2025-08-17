Кипяток в раковине превращает кухню в бомбу замедленного действия

Многие уверены, что вылить кипяток в раковину — безобидное действие. На самом деле такая привычка может привести к серьёзным проблемам, и речь не только о сантехнике.
Трубы в большинстве домов сделаны из ПВХ. При регулярном воздействии кипятка они начинают деформироваться, появляются трещины и микроповреждения. Вода просачивается наружу, а это чревато протечками и дорогостоящим ремонтом.
Но опасность кроется не только в пластике. Даже металлические трубы страдают: резкие перепады температур вызывают внутренние напряжения, что ускоряет коррозию.
Ещё одна проблема — жировые отложения. Когда кипяток соприкасается с жиром внутри труб, он сначала тает, а затем снова застывает чуть дальше по системе. Так образуются пробки, которые в итоге полностью перекрывают слив.
Протечки и засоры могут привести не только к испорченному трубопроводу, но и к повреждению мебели, пола и стен. Влага создаёт благоприятную среду для плесени, избавиться от которой крайне сложно.
Вместо кипятка используйте горячую воду в сочетании с мягкими средствами для очистки слива. Для профилактики подойдут:
Регулярный уход за трубами продлит срок их службы и избавит от неожиданных расходов.
