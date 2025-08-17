Кипяток в раковине превращает кухню в бомбу замедленного действия

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Кипяток в раковине разрушает трубы и приводит к засорам — предупреждают сантехники
Недвижимость

Многие уверены, что вылить кипяток в раковину — безобидное действие. На самом деле такая привычка может привести к серьёзным проблемам, и речь не только о сантехнике.

Человек выливает кипяток в раковину
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Человек выливает кипяток в раковину

Что происходит со сливом

Трубы в большинстве домов сделаны из ПВХ. При регулярном воздействии кипятка они начинают деформироваться, появляются трещины и микроповреждения. Вода просачивается наружу, а это чревато протечками и дорогостоящим ремонтом.

Но опасность кроется не только в пластике. Даже металлические трубы страдают: резкие перепады температур вызывают внутренние напряжения, что ускоряет коррозию.

Химическая реакция с жиром

Ещё одна проблема — жировые отложения. Когда кипяток соприкасается с жиром внутри труб, он сначала тает, а затем снова застывает чуть дальше по системе. Так образуются пробки, которые в итоге полностью перекрывают слив.

Последствия для дома

Протечки и засоры могут привести не только к испорченному трубопроводу, но и к повреждению мебели, пола и стен. Влага создаёт благоприятную среду для плесени, избавиться от которой крайне сложно.

Что делать вместо

Вместо кипятка используйте горячую воду в сочетании с мягкими средствами для очистки слива. Для профилактики подойдут:

  • специальные гели для удаления жира;
  • сода и уксус — безопасный домашний вариант;
  • фильтры для улавливания остатков пищи.

Регулярный уход за трубами продлит срок их службы и избавит от неожиданных расходов.

Уточнения

Кипято́к — вода, доведённая до точки кипения (кипящая или только что вскипевшая), то есть достигшая температуры кипения (вода, подвергнутая процедуре кипячения, но уже остывшая, называется кипячёной; кипячёная вода применяется как питьевая).

Автор Ангелина Ефремова
Ангелина Ефремова — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студентка МГУ имени М. В. Ломоносова
