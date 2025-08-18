Секрет чистоты раскрыт: перестаньте тратить время на унитаз — вот где скрывается настоящая угроза

Кухонные полотенца нужно стирать ежедневно и дезинфицировать перекисью или содой

2:25 Your browser does not support the audio element. Недвижимость

В наших домах есть множество предметов, которые мы редко чистим, хотя они могут быть источником серьёзных проблем для здоровья. Бактерии и микробы активно размножаются на таких поверхностях, создавая угрозу для нашего благополучия. Поэтому важно пересмотреть свои привычки и уделять уборке больше внимания, чтобы предотвратить возможные заболевания.

Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License) Современная угловая кухня

Неочевидные источники загрязнения

Унитаз, несмотря на то, что мы часто его моем, не является самым грязным местом в доме. Существуют другие предметы и поверхности, которые могут представлять гораздо больший риск для здоровья, но мы часто не задумываемся об их очистке. Мы склонны уделять внимание только тем вещам, которые находятся на виду или явно грязные, забывая о менее очевидных источниках загрязнения.

Поверхности, о которых мы забываем

Мы ежедневно моем:

туалеты;

полы;

раковины;

плиты.

Но это не означает, что наш дом полностью чист. Как часто мы задумываемся о том, чтобы протереть:

дверные ручки;

выключатели;

компьютерную мышь;

коврик у двери?

Кухня, пожалуй, самое грязное место в доме, утверждает designmag.it.

Что нужно сделать, чтобы защитить своё здоровье

Кухонные полотенца – главный источник бактерий

На кухне мы часто не уделяем должного внимания чистоте кухонных полотенец, которые используются для вытирания и чистки раковины, плиты и других поверхностей. Эти полотенца неизбежно загрязняются жиром и другими остатками пищи. Когда мы решаем их постирать, они часто становятся жёсткими и изношенными из-за частых стирок.

Как сохранить полотенца мягкими и чистыми

Однако есть способ поддерживать кухонные полотенца в идеальном состоянии, сохраняя их мягкость и чистоту. Важно не только убрать загрязнения, но и избавиться от бактерий и микробов.

Рекомендуется:

стирать кухонные полотенца ежедневно или через день;

для эффективной дезинфекции использовать перекись водорода и пищевую соду.

Пошаговая инструкция очистки полотенец

Определите наиболее устойчивые пятна на полотенцах и нанесите на них перекись водорода. Оставьте на 15 минут. Вскипятите 1 литр воды и добавьте столовую ложку пищевой соды. Опустите полотенца в кипящую воду и оставьте на 30 минут. После этого прополощите их холодной водой, отожмите и дайте высохнуть естественным образом.

Уточнения

Ку́хня (от нем. Küche) — помещение для приготовления пищи.



Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.