Вешалка – антитренд? Найдены стильные и бюджетные альтернативы

Вешалка в прихожей играет важную роль, ведь это первое, что видят гости. Однако традиционные вешалки часто страдают от беспорядка: на каждом крючке висит множество курток и пальто. Современные дизайнеры интерьера предлагают более элегантные и практичные решения, которые позволяют отказаться от вешалок в пользу других, более удобных и функциональных вариантов.
Вешалки для одежды стали устаревшим элементом интерьера, и их всё труднее найти в магазинах. Это привело к проблеме: где разместить верхнюю одежду, вернувшись домой? Многие выбирают шкафы, но они занимают много места и не всегда удобны для хранения курток и пальто. Именно поэтому в прошлом вешалки были столь популярны.
Дизайнеры интерьера стремились найти решение, которое позволило бы сохранить функциональность вешалок, но при этом добавило бы дому индивидуальности. В результате появились современные и минималистичные версии вешалок — полки со встроенными крючками и настенные крючки, рассказывает designmag.it.
Эти решения имеют ряд преимуществ перед традиционными вешалками:
Для повышения функциональности и эстетики современных решений можно использовать дополнительные элементы, такие как зеркала и светодиодная подсветка. Зеркала визуально расширяют пространство, а подсветка делает комнату светлее и уютнее.
Качественная деревянная вешалка для одежды может стоить от 70 до 100 евро (около 6300 — 9000 рублей) и вмещает до трёх-четырёх пальто. В то же время, настенные крючки стоят около 10 евро (около 900 рублей) за штуку и занимают меньше места. Кроме того, они более доступны и могут быть адаптированы к любому интерьеру.
