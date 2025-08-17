Вешалка – антитренд? Найдены стильные и бюджетные альтернативы

Полки и настенные крючки вытесняют традиционные вешалки для одежды

Вешалка в прихожей играет важную роль, ведь это первое, что видят гости. Однако традиционные вешалки часто страдают от беспорядка: на каждом крючке висит множество курток и пальто. Современные дизайнеры интерьера предлагают более элегантные и практичные решения, которые позволяют отказаться от вешалок в пользу других, более удобных и функциональных вариантов.

Современные альтернативы вешалкам

Вешалки для одежды стали устаревшим элементом интерьера, и их всё труднее найти в магазинах. Это привело к проблеме: где разместить верхнюю одежду, вернувшись домой? Многие выбирают шкафы, но они занимают много места и не всегда удобны для хранения курток и пальто. Именно поэтому в прошлом вешалки были столь популярны.

Дизайнеры интерьера стремились найти решение, которое позволило бы сохранить функциональность вешалок, но при этом добавило бы дому индивидуальности. В результате появились современные и минималистичные версии вешалок — полки со встроенными крючками и настенные крючки, рассказывает designmag.it.

Преимущества современных решений

Эти решения имеют ряд преимуществ перед традиционными вешалками:

Экономия пространства. Полки и настенные крючки занимают меньше места, чем вешалки, что особенно важно в небольших прихожих.

Полки и настенные крючки занимают меньше места, чем вешалки, что особенно важно в небольших прихожих. Эстетичность. Они не создают визуального беспорядка, даже если на них висит несколько курток и пальто, и гармонично вписываются в любой интерьер.

Они не создают визуального беспорядка, даже если на них висит несколько курток и пальто, и гармонично вписываются в любой интерьер. Универсальность. Современные решения могут быть выполнены из различных материалов и в разных стилях, что позволяет подобрать их под любой интерьер — от минималистичного до классического.

Дополнительные элементы

Для повышения функциональности и эстетики современных решений можно использовать дополнительные элементы, такие как зеркала и светодиодная подсветка. Зеркала визуально расширяют пространство, а подсветка делает комнату светлее и уютнее.

Сравнение стоимости

Качественная деревянная вешалка для одежды может стоить от 70 до 100 евро (около 6300 — 9000 рублей) и вмещает до трёх-четырёх пальто. В то же время, настенные крючки стоят около 10 евро (около 900 рублей) за штуку и занимают меньше места. Кроме того, они более доступны и могут быть адаптированы к любому интерьеру.

Уточнения

