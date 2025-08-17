Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Лук, бобовые и крестоцветные: идеальные растения для посадки после картофеля
Эксперты: парктроники, полный привод и LED-фары ценятся при перепродаже
Сложные переговоры о прямых перелетах: Россия и США продолжают консультации
Ростовские порты ждут углубления дна Дона: срочные меры для увеличения грузооборота
Создан имплант для расшифровки внутренней речи человека
Автомеханики назвали неисправности, из-за которых машина отказывается заводиться
Зоопсихолог: хорошая память помогает коту запомнить звук шагов и машины хозяина
Химик Дорохов назвал моющие средства, требующие перчаток и респиратора
Аренда квартир: эксперты прогнозируют дальнейший рост цен в ближайшие месяцы

Вешалка – антитренд? Найдены стильные и бюджетные альтернативы

Полки и настенные крючки вытесняют традиционные вешалки для одежды
2:36
Недвижимость

Вешалка в прихожей играет важную роль, ведь это первое, что видят гости. Однако традиционные вешалки часто страдают от беспорядка: на каждом крючке висит множество курток и пальто. Современные дизайнеры интерьера предлагают более элегантные и практичные решения, которые позволяют отказаться от вешалок в пользу других, более удобных и функциональных вариантов.

Крючки для одежды
Фото: freepik.com by pvproductions, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Крючки для одежды

Современные альтернативы вешалкам

Вешалки для одежды стали устаревшим элементом интерьера, и их всё труднее найти в магазинах. Это привело к проблеме: где разместить верхнюю одежду, вернувшись домой? Многие выбирают шкафы, но они занимают много места и не всегда удобны для хранения курток и пальто. Именно поэтому в прошлом вешалки были столь популярны.

Дизайнеры интерьера стремились найти решение, которое позволило бы сохранить функциональность вешалок, но при этом добавило бы дому индивидуальности. В результате появились современные и минималистичные версии вешалок — полки со встроенными крючками и настенные крючки, рассказывает designmag.it.

Преимущества современных решений

Эти решения имеют ряд преимуществ перед традиционными вешалками:

  • Экономия пространства. Полки и настенные крючки занимают меньше места, чем вешалки, что особенно важно в небольших прихожих.
  • Эстетичность. Они не создают визуального беспорядка, даже если на них висит несколько курток и пальто, и гармонично вписываются в любой интерьер.
  • Универсальность. Современные решения могут быть выполнены из различных материалов и в разных стилях, что позволяет подобрать их под любой интерьер — от минималистичного до классического.

Дополнительные элементы

Для повышения функциональности и эстетики современных решений можно использовать дополнительные элементы, такие как зеркала и светодиодная подсветка. Зеркала визуально расширяют пространство, а подсветка делает комнату светлее и уютнее.

Сравнение стоимости

Качественная деревянная вешалка для одежды может стоить от 70 до 100 евро (около 6300 — 9000 рублей) и вмещает до трёх-четырёх пальто. В то же время, настенные крючки стоят около 10 евро (около 900 рублей) за штуку и занимают меньше места. Кроме того, они более доступны и могут быть адаптированы к любому интерьеру.

Уточнения

Пере́дняя прихожая — часть жилого помещения (квартиры, частного дома), располагающаяся сразу за входом в него.
 

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Редактор Вероника Эйнуллаева
Вероника Эйнуллаева — журналист, выпускающий редактор Правды.Ру
Сейчас читают
Тренеры: время под напряжением (TUT) усиливает рост мышц за счёт активации синтеза белка
Новости спорта
Тренеры: время под напряжением (TUT) усиливает рост мышц за счёт активации синтеза белка Аудио 
Toyota RAV4, Honda CR-V служат дольше всего на российских дорогах
Авто
Toyota RAV4, Honda CR-V служат дольше всего на российских дорогах Аудио 
Популярное
Август — лучшее время спасти пион: приём, который возвращает цветение

Если пион перестал цвести, болеет или даёт мелкие бутоны, в конце августа его нужно пересадить и омолодить. Это вернёт здоровье и обильное цветение.

Корневище пиона делят на части с 2–3 почками для омоложения куста
Кастом Honda CB1100EX от Wedge Motorcycle: новый взгляд на классику
Японский взгляд на мотоцикл Honda — меньше заводского, больше души
Мир глазами кошки: они видят то, что надёжно скрыто от человека
Работает в любом интерьере: как подобрать шторы к светлым обоям и не промахнуться
Трамп посоветовал Зеленскому заключить сделку с Россией, назвав главную причину Любовь Степушова Первый советский автомобиль для инвалидов ГАЗ-18 был разработан в 50-х годах Сергей Милешкин ЕС готовит реформу Horizon Europe для финансирования исследований двойного назначения Игорь Буккер
Марина Зудина ошеломила своим видом на 90-летии Табакова: поклонники не узнали актрису
Хотите спокойного друга? Эти кошки созданы для объятий, а не для бега
Кит с акульей улыбкой: в Австралии нашли древнего охотника с глазами-наводчиками
Кит с акульей улыбкой: в Австралии нашли древнего охотника с глазами-наводчиками
Последние материалы
Автомеханики назвали неисправности, из-за которых машина отказывается заводиться
Зоопсихолог: хорошая память помогает коту запомнить звук шагов и машины хозяина
Химик Дорохов назвал моющие средства, требующие перчаток и респиратора
Аренда квартир: эксперты прогнозируют дальнейший рост цен в ближайшие месяцы
Красный цвет в одежде делает женщину более уверенной, утверждают эксперты
Где попробовать настоящее грузинское вино и насладиться атмосферой Тбилиси
Сын Децла живёт на 60 тысяч рублей в месяц и ездит на метро и автобусах
Кинолог: в первую очередь при выборе щенка нужно оценивать его родителей
Травяное удобрение: инструкция как заменить навоз и улучшить плодородие почвы
Температура стирки от 40 до 60 градусов и уксус сохранят мягкость полотенец
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.