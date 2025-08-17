Хрустящее вместо мягкого: какие действия не дадут превратить полотенца в наждачку

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Недвижимость

Свежевыстиранные мягкие полотенца — это настоящее удовольствие, но неправильное обращение с ними может повредить как стиральную, так и сушильную машины. Эксперты дают несколько важных советов, как сохранить полотенца в идеальном состоянии.

Стопка чистых полотенец
Фото: Designed be Freepik by freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Стопка чистых полотенец

Почему важно правильно стирать полотенца?

Полотенца не только должны быть чистыми, но и оставаться мягкими и пушистыми. Для этого эксперты рекомендуют использовать длительный режим стирки при высокой температуре. Оптимальная температура — от 40 до 60 °C. Это помогает эффективно удалить кожный жир, остатки макияжа и средств по уходу за кожей.

Что нужно знать о пляжных полотенцах?

Пляжные полотенца требуют особого внимания. Песок, который на них накапливается, может серьезно повредить стиральную машину, напоминает startlap.hu. Поэтому перед стиркой важно:

  • вытряхнуть песок на пляже. Это поможет удалить как можно больше абразивного материала;
  • высушить на солнце. Солнечные лучи не только дезинфицируют полотенца, но и помогают избавиться от бактерий.

Важные шаги перед стиркой

  1. Вытряхните песок. Прежде чем убрать полотенца в стирку, тщательно вытряхните из них песок.
  2. Высушите на солнце. Если есть возможность, дайте полотенцам высохнуть на солнце.
  3. Стирайте отдельно. Полотенца лучше стирать отдельно от другой одежды, чтобы избежать переноса загрязнений.
  4. Используйте немного моющего средства. Не переусердствуйте с количеством стирального порошка.
  5. Избегайте кондиционера. Кондиционер может накапливаться на ткани, делая полотенца менее мягкими.
  6. Добавьте уксус. Для сохранения мягкости полотенец можно добавить немного уксуса в отсек для ополаскивателя.
  7. Чистите стиральную машину. Регулярно запускайте цикл стирки горячей водой без белья, чтобы поддерживать чистоту машины.

Полезные советы

  • Встряхивайте полотенца. Простой жест — встряхивание — может предотвратить накопление песка и других загрязнений в стиральной машине.
  • Соблюдайте режим стирки. Используйте длительный режим при высокой температуре для достижения наилучших результатов.
  • Сушите правильно. Избегайте чрезмерного использования сушильной машины, чтобы полотенца оставались мягкими.

Следуя этим простым рекомендациям, вы сможете сохранить свои полотенца мягкими, пушистыми и чистыми на долгое время.

Уточнения

Полоте́нце — изделие из впитывающей ткани или бумаги, обычно в виде прямоугольника; предназначено для высушивания или вытирания предметов и тела человека путём впитывания жидкости с их поверхности при непосредственном контакте.
 

