Не дайте кипятку сломать ваши трубы: лучшие способы предотвратить дорогостоящие повреждения

Многие уверены, что кипящая вода помогает очистить трубы и растворить жир. Но на самом деле эта привычка может стоить вам дорого.
Современные трубы часто делают из ПВХ. Этот материал плохо переносит экстремальные температуры: он размягчается, расширяется и со временем трескается. Результат — протечки и дорогой ремонт. Особенно страдают соединения и фитинги, которые первыми выходят из строя.
Есть простые и безопасные решения:
Лучше предотвращать проблему, чем потом чинить трубы. Для этого:
Тем, кто хочет подойти к вопросу серьёзно, стоит обратить внимание на современные системы мониторинга.
Они фиксируют утечки ещё до того, как они станут заметны, и помогают избежать серьёзных поломок. Да, стоят такие устройства немало, но часто это дешевле, чем аварийный ремонт.
Забота о трубах не требует больших усилий. Немного внимания и регулярные простые действия продлят срок службы сантехники, сохранят ваш бюджет и помогут природе.
Маленькая привычка — не лить кипяток в раковину — способна уберечь дом от больших проблем.
Кипято́к — вода, доведённая до точки кипения. Точная температура, при которой горячая вода становится кипятком, не определена (сама температура кипения воды варьирует с высотой над уровнем моря), но в науке и приготовлении кофе обычно употребляется диапазон 90–95 °С.
Сантехника (сокр. от санитарная техника) — термин для обозначения ряда технических средств, относящихся к водоснабжению, водоотведению, теплоснабжению, вентиляции и т. д. жилых, общественных, промышленных зданий, в населённых пунктах и промышленных предприятиях.
